Sozlerimi Geri Alamam (konser) Şarkı Sözleri
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Bulutsuzluk Özlemi
Sozlerimi Geri Alamam (konser)
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Sözlerimi geri alamam
Yazdığımı yeniden yazamam,
Çaldığımı baştan çalamam,
Bir daha geri dönemem
**
Akıyorsa gözyaşım kurumasın,
Coşup seven gönlümse durmasın,
Dost bildik anılarım çağırmasın,
Bir daha geri dönemem
**
Hiç bi kere hayat bayram olmadı ya da
Her nefes alışımız bayramdı
Bir umuttu yaşatan insanı
Aldım elime sazımı
**
Yine aşınca çayın suyu boyunu
Belki yeniden karşıma çıkacaksın
Göz göze durup bakınca
Göreceğiz,
**
Neyiz ve nerelerdeyiz,
Bilemiyoruz
Şimdi
Sözlerimi geri alamam
**
Yazdığımı yeniden yazamam
Çaldığımı baştan çalamam
Bir daha geri dönemem
Akıyorsa göz yaşım kurumasın
**
Coşup seven gönlümse durmasın
Dost bildik anılar çağırmasın
Bir daha geri dönemem
Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da
**
Her nefes alışımız bayramdır
Bir umuttu yaşatan insanı
Aldım elime sazımı
Yine aşınca çayın suyu boyunu
**
Belki yeniden karşıma çıkacaksın
Göz göze durup bakınca göreceğiz
Neyiz ve nelerdeyiz
Bilemiyoruz
Şimdi