Bulutsuzluk Özlemi

Sözlerimi geri alamam Yazdığımı yeniden yazamam, Çaldığımı baştan çalamam, Bir daha geri dönemem ** Akıyorsa gözyaşım kurumasın, Coşup seven gönlümse durmasın, Dost bildik anılarım çağırmasın, Bir daha geri dönemem ** Hiç bi kere hayat bayram olmadı ya da Her nefes alışımız bayramdı Bir umuttu yaşatan insanı Aldım elime sazımı ** Yine aşınca çayın suyu boyunu Belki yeniden karşıma çıkacaksın Göz göze durup bakınca Göreceğiz, ** Neyiz ve nerelerdeyiz, Bilemiyoruz Şimdi Sözlerimi geri alamam ** Yazdığımı yeniden yazamam Çaldığımı baştan çalamam Bir daha geri dönemem Akıyorsa göz yaşım kurumasın ** Coşup seven gönlümse durmasın Dost bildik anılar çağırmasın Bir daha geri dönemem Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da ** Her nefes alışımız bayramdır Bir umuttu yaşatan insanı Aldım elime sazımı Yine aşınca çayın suyu boyunu ** Belki yeniden karşıma çıkacaksın Göz göze durup bakınca göreceğiz Neyiz ve nelerdeyiz Bilemiyoruz Şimdi