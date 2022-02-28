Bulutsuzluk Özlemi

Sözlerimi geri alamam Yazdığımı yeniden yazamam, Çaldığımı baştan çalamam, Bir daha geri dönemem. *** Akıyorsa gözyaşım kurumasın, Coşup seven gönlümse durmasın, Dost bildik anılarım çağırmasın, Bir daha geri dönemem. *** Hiç bi kere hayat bayram olmadı ya da Her nefes alışımız bayramdı. Bir umuttu yaşatan insanı. Aldım elime sazımı. *** Yine aşınca çayın suyu boyunu Belki yeniden karşıma çıkacaksın. *** Göz göze durup bakınca Göreceğiz, Neyiz ve nerelerdeyiz, Bilemiyoruz Şimdi.