Uçtu Uçtu Şarkı Sözleri
Bulutsuzluk Özlemi Uçtu Uçtu şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Bulutsuzluk Özlemi Uçtu Uçtu şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Uçtu Uçtu sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Bulutsuzluk Özlemi
Uçtu Uçtu
Tüm Şarkıları
-
Sabah oldu kalktım
Elim boşa gidiyordu
Gitarımın alt teli kopmuş
Arayıp bulamıyordum
***
Aklımı tutamadım, kafatasımda
Uçtu uçtu
Uçtu
Uçtu
***
Helada iki musluk bozuk
Cırıl cırıl cırlıyordu
Kalktım bi de ben cırlattım
Yok çok sesli yok tek sesli
***
Aklımı tutamadım, kafatasımda
Uçtu uçtu
Uçtu
Uçtu
***
Bak ellerim nasırlaştı
Ulaşmaya uğraşmaktan
Parmaklarıma kan oturdu
Selamünkavlenmürabbirrahim
***
Aklımı tutamadım, kafatasımda
Uçtu uçtu
Uçtu
Uçtu
***
Cep delik cepken delik
Cebimde yok bir metelik "bazen"
Ve beton yeşili deliyordu
Deliriyordum çok yoruyordu
***
Aklımı tutamadım, kafatasımda
Uçtu uçtu
Uçtu
Uçtu