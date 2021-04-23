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Bünyamin Topçuoğlu

Cüz

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01

1. cüz Fatiha Suresi | Bakara Suresi (142. ayete kadar)

02

2. cüz Bakara Suresi (142. ayetle başlar, 253. ayete kadar)

03

Fâtiha suresi

04

Şûrâ Suresi 1-9 (1. ila 9. ayetler)

05

Ra’d Suresi 19-26 (19. ila 26. ayetler)

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Çalma Listeleri

Bünyamin Topçuoğlu / Cüz

Bünyamin Topçuoğlu / Cüz

Bünyamin Topçuoğlu - Sure

Bünyamin Topçuoğlu - Sure

Bünyamin Topçuoğlu Aşr-ı Şerif

Bünyamin Topçuoğlu Aşr-ı Şerif

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