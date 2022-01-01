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7/24 Dinle Burak Aydos

Burak Aydos

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Yalnızlık Benim Eski Sevgilim

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Beni Verme Ellere

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Affet

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Ruh-i Revanım****

... KAPAT
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Albümler

Şartsız...Kuralsız...Hesapsız! Burak Aydos

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