Burak Aydos

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Güz ayrılık taşır derler,
Ben seni bir güzde buldum.
Taşırken birinden ötekine kaybettim.
Yağmurla dertleşip durdum.
Ben seni sen olduğun için,
Yağmuru yağmur olduğu için sevdim
Ama sen beni terkeyledin
Ne kaldı geriye güz ve yağmur
Sen gidince
Yağmur sen neden ağlıyorsun?
Seni demi terk etti yarin?
Sende mi yalnızlık çekiyorsun?
**
Sende mi onu özlüyorsun?
Yağmur dokunma yaşlarıma
Yağmur karışma onlara
Yağmur damlama yüzüme
Rahat bırak beni...
Bilirim sende dineceksin yarim gibi
Ve ben kalacağım güz ortasında bir başıma
Ben o sarı yaprakları yarimin saçı sanırdım
Güz ayrılık getirdi sonunda
sana
-
Bitmez dediğin her şey bitti
Gitmez dediğin herkesin gittiği gibi
Sen vefasız rüzgarlar gibi geçip gitme yanımdan
Sen yalancı yağmurlar gibi süzülme yanaklarımdan
**
Demiştim sana bak şimdi
Sen gittin gideli gözlerim uzaklara dalıyor
Alıp başını çekip gitmeni aklım almıyor
Yine odan o karanlık o soğuk sokaklar beni bekliyor
**
Senin çıktığın kapıdan yalnızlık giriyor
Sen gittin gideli gözlerim uzaklara dalıyor
Alıp başını çekip gitmeni aklım almıyor
Yine odan o karanlık o soğuk sokaklar beni bekliyor
**
Senin çıktığın kapıdan yalnızlık giriyor
Yalnızlık benim eski sevgilim
Yalnızlık benim en vefalı yârim
Ben onu kimler için terk ettim
**
O beni bırakmıyor
Yalnızlık benim eski sevgilim
Yalnızlık benim en vefalı yârim
Ben onu kimler için terk ettim
**
O beni bırakmıyor
Sen gittin gideli gözlerim uzaklara dalıyor
Alıp başını çekip gitmeni aklım almıyor
Yine odan o karanlık o soğuk sokaklar beni bekliyor
**
Senin çıktığın kapıdan yalnızlık giriyor
Sen gittin gideli gözlerim uzaklara dalıyor
Alıp başını çekip gitmeni aklım almıyor
Yine odan o karanlık o soğuk sokaklar beni bekliyor
**
Senin çıktığın kapıdan yalnızlık giriyor
Yalnızlık benim eski sevgilim
Yalnızlık benim en vefalı yârim
Ben onu kimler için terk ettim
**
O beni bırakmıyor
Yalnızlık benim eski sevgilim
Yalnızlık benim en vefalı yârim
Ben onu kimler için terk ettim
O beni bırakmıyor
-
Beni verme ellere, al götür yüreğinde
Sakla gösterme kimseye
Sarıl bana
Kal biraz öyle
Tut biraz öyle
Tut biraz öyle
Solğun yertine beni al içine
Verme geriye tut biraz öyle
**
Kal birz öyle
Ah ne yangın vardelilikler içinde
Böyle durmak beklemek yerine
Bir sevda türküsü sadece iki hece
Bir bilmece gecelerce
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-
Olmamalıydı, olmamalıydı
Yokluğun bana bu kadar dokunmamalıydı
Sadece küçük küçücük bir maceraydı
Ayrılık bana bu kadar dokunmamalıydı
**
Ah bana, eyvah bana, bir şeyler oluyor girdin kanıma
Ben seni hemen unuturum sanmıştım.
Yokluğuna çabuk alışırım sanmıştım.
Vakti gelince ayrılırız demiştim
**
Sen gittin hala tadın dudaklarımda
Bir fırtına bu diner dedim nasılsa
Sen dindin ama terin tenimde hala
Ah bana, eyvah bana, bir şeyler oluyor girdin kanıma.
-
Gecenin bir yarısı geliverir aklıma
O masum öksüz gidişin düşer yanaklarıma
Akıp gittin ellerimden
Sarılıp yüreğimle yalvarmalıydım sana
**
Diz çökmeliydim önünde ne olur yapma diye
Beni bırakma böyle demeliydim, demeliydim
Diyemedim.
**
Affet bebeğim, affet ne olur.
Böyle olsun istemedim.
Alışamadım, dayanamadım yokluğuna
-
-
Gün oldu ellerinde yıkandım
Gün oldu hasretine bulandım
Gün öldü kollarında ağladım
Şartsızım, kuralsızım, hesapsızım
**
Hak etmedim, çaresizim, günahsızım
Sana kırgınım sana dargınım sana kırgınım
Ah be cahil ne yaptın
**
Beni aldattın,
Beni ağlattın,
Beni yıprattın
Koklamadan kopartın.
**
Yine seni, yine seni özlüyorum
Yine seni, yine seni seviyorum
Ah sen umutlarım, günahlarım
Ahsen korkularım vazgeçilmez tezatlarım
**
Beni üzsen de beni yorsan da, beni kırsan da
Uslanmayıp aldatsan da
Gözümde yaş, dilimde söz, damarımda kan olup akacaksın
Yine benim, ille benim yalnız benim olacaksın
Sen benimsin, yalnız benim kalacaksın
Yine seni seviyorum...
-
h sana ne oldu yar sen bize kıymazdın yar
Solduk gülüm solduk, bize yazık oldu yar
Ayrılık ektik, hasret biçtik, içine sindi mi yar
Ayrılık ektik, hasret biçtik, içime sinmedi yar
**
Kaçırma gözlerini sevdam mı görüyorum
Söylemesen de olur ben seni seviyorum
Bülbül gülsüz, gül dikensiz, ben sensiz olamam yar
Yaprakla dal misali
**
Kopuyoruz, bitiyoruz, sönüyoruz yar
Birileri dur demeli yazık bize yar
-
-
Seni görmez, duymaz olaydım
Bir bilsen o günden beri bir başkayım
**
Ha... sanki çarpıldım, hatta sarsıldım
Çok fena kaptırdım, galiba sana aşığım
**
Ha... esmer yarim, nazlı narin
Esmer yarim, tatlı şirin
Esmer yarim, nazlı narin
**
Zaten deliydim, şimdi divaneyim
Ateşli aşkına pervaneyim, bak ne haldeyim
**
Ha... sanki çarpıldım, hatta sarsıldım
**
Ha... esmer yarim, nazlı narin
Esmer yarim, nazlı narin
**
Esmer yarim, nazlı narin
Esmer yarim, nazlı narin