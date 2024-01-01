Burak Aydos

Olmamalıydı Olmamalıydı, olmamalıydı Yokluğun bana bu kadar dokunmamalıydı Sadece küçük küçücük bir maceraydı Ayrılık bana bu kadar dokunmamalıydı ** Ah bana, eyvah bana, bir şeyler oluyor girdin kanıma Ben seni hemen unuturum sanmıştım. Yokluğuna çabuk alışırım sanmıştım. Vakti gelince ayrılırız demiştim ** Sen gittin hala tadın dudaklarımda Bir fırtına bu diner dedim nasılsa Sen dindin ama terin tenimde hala Ah bana, eyvah bana, bir şeyler oluyor girdin kanıma.

Yalnızlık Benim Eski Sevgilim Bitmez dediğin her şey bitti Gitmez dediğin herkesin gittiği gibi Sen vefasız rüzgarlar gibi geçip gitme yanımdan Sen yalancı yağmurlar gibi süzülme yanaklarımdan ** Demiştim sana bak şimdi Sen gittin gideli gözlerim uzaklara dalıyor Alıp başını çekip gitmeni aklım almıyor Yine odan o karanlık o soğuk sokaklar beni bekliyor ** Senin çıktığın kapıdan yalnızlık giriyor Sen gittin gideli gözlerim uzaklara dalıyor Alıp başını çekip gitmeni aklım almıyor Yine odan o karanlık o soğuk sokaklar beni bekliyor ** Senin çıktığın kapıdan yalnızlık giriyor Yalnızlık benim eski sevgilim Yalnızlık benim en vefalı yârim Ben onu kimler için terk ettim ** O beni bırakmıyor Yalnızlık benim eski sevgilim Yalnızlık benim en vefalı yârim Ben onu kimler için terk ettim ** O beni bırakmıyor Sen gittin gideli gözlerim uzaklara dalıyor Alıp başını çekip gitmeni aklım almıyor Yine odan o karanlık o soğuk sokaklar beni bekliyor ** Senin çıktığın kapıdan yalnızlık giriyor Sen gittin gideli gözlerim uzaklara dalıyor Alıp başını çekip gitmeni aklım almıyor Yine odan o karanlık o soğuk sokaklar beni bekliyor ** Senin çıktığın kapıdan yalnızlık giriyor Yalnızlık benim eski sevgilim Yalnızlık benim en vefalı yârim Ben onu kimler için terk ettim ** O beni bırakmıyor Yalnızlık benim eski sevgilim Yalnızlık benim en vefalı yârim Ben onu kimler için terk ettim O beni bırakmıyor

Beni Verme Ellere Beni verme ellere, al götür yüreğinde Sakla gösterme kimseye Sarıl bana Kal biraz öyle Tut biraz öyle Tut biraz öyle Solğun yertine beni al içine Verme geriye tut biraz öyle ** Kal birz öyle Ah ne yangın vardelilikler içinde Böyle durmak beklemek yerine Bir sevda türküsü sadece iki hece Bir bilmece gecelerce https://lyricstranslate.com

Affet Gecenin bir yarısı geliverir aklıma O masum öksüz gidişin düşer yanaklarıma Akıp gittin ellerimden Sarılıp yüreğimle yalvarmalıydım sana ** Diz çökmeliydim önünde ne olur yapma diye Beni bırakma böyle demeliydim, demeliydim Diyemedim. ** Affet bebeğim, affet ne olur. Böyle olsun istemedim. Alışamadım, dayanamadım yokluğuna

Şartsız Kuralsız Hesapsız Gün oldu ellerinde yıkandım Gün oldu hasretine bulandım Gün öldü kollarında ağladım Şartsızım, kuralsızım, hesapsızım ** Hak etmedim, çaresizim, günahsızım Sana kırgınım sana dargınım sana kırgınım Ah be cahil ne yaptın ** Beni aldattın, Beni ağlattın, Beni yıprattın Koklamadan kopartın. ** Yine seni, yine seni özlüyorum Yine seni, yine seni seviyorum Ah sen umutlarım, günahlarım Ahsen korkularım vazgeçilmez tezatlarım ** Beni üzsen de beni yorsan da, beni kırsan da Uslanmayıp aldatsan da Gözümde yaş, dilimde söz, damarımda kan olup akacaksın Yine benim, ille benim yalnız benim olacaksın Sen benimsin, yalnız benim kalacaksın Yine seni seviyorum...

Yazık Bize h sana ne oldu yar sen bize kıymazdın yar Solduk gülüm solduk, bize yazık oldu yar Ayrılık ektik, hasret biçtik, içine sindi mi yar Ayrılık ektik, hasret biçtik, içime sinmedi yar ** Kaçırma gözlerini sevdam mı görüyorum Söylemesen de olur ben seni seviyorum Bülbül gülsüz, gül dikensiz, ben sensiz olamam yar Yaprakla dal misali ** Kopuyoruz, bitiyoruz, sönüyoruz yar Birileri dur demeli yazık bize yar

Güz Ayrılık Taşır Güz ayrılık taşır derler, Ben seni bir güzde buldum. Taşırken birinden ötekine kaybettim. Yağmurla dertleşip durdum. Ben seni sen olduğun için, Yağmuru yağmur olduğu için sevdim Ama sen beni terkeyledin Ne kaldı geriye güz ve yağmur Sen gidince Yağmur sen neden ağlıyorsun? Seni demi terk etti yarin? Sende mi yalnızlık çekiyorsun? ** Sende mi onu özlüyorsun? Yağmur dokunma yaşlarıma Yağmur karışma onlara Yağmur damlama yüzüme Rahat bırak beni... Bilirim sende dineceksin yarim gibi Ve ben kalacağım güz ortasında bir başıma Ben o sarı yaprakları yarimin saçı sanırdım Güz ayrılık getirdi sonunda sana