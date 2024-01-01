Burak Duman

-
Sensiz de yaşanıyor
Öldürmedi yokluğun
Sustum biraz yalnızım
Yeteri kadar
Yine de bir sızı var
Sözlerim ıslanıyor
Yorgun sisli anılar
Hepsi bu kadar
**
Sorular sordum hep kendime
İçimde bir sürü kayıp
Nasıl da kıydık birbirimize
Şiirler şarkılar yazıp
Mevsimler geçti üst üste
İhtimaller bitti çok yazık
Kabullendim zor gelse de
Geriye dönmek rüya artık
-
Beni bırakıp gitme bir yere
Gidersen unutursun
Dilerim böyle olmaz
***
Bu havada gidilmez
Güneşli günde gidilmez
Aslında hiç gidilmez
***
Son günüme kadar
Kalp durana kadar
Aşk mezara kadar
(Sakın haa gitme)
***
Beni unutma
Unutama inşallah
Unutursan kahrolurum
Dilerim öyle olmaz
***
Bu baharda gidilmez
Yağmurlarda gidilmez
Aslında hiç gidilmez
***
Son günüme kadar
Kalp durana kadar
Ask mezara kadar
(Sakın haa gitme)
-
Biraz sonra ben yolcuyum
Sana bol şans diliyorum
Sil gözlerinin yaşlarını
Seni iyi tanıyorum
Mutlu son yoktur ne de mutlu aşk
Kim mutlu olmuş ki ben olayım?
Mutlu son yoktur ne de mutlu aşk
Kim mutlu olmuş ki ben olayım?
İçmek istiyorum, içmek unutmak
Beni ayık gönderme
Benim işim zor, koy bir daha koy
Beni söyletme
İçmek istiyorum, içmek unutmak
Beni ayık gönderme
Benim işim zor hem de nasıl zor
Beni söyletme
Kaderin elinde herkes oyuncak
Aşkın birazdan mazi olacak
Başlarım senin gönül çarkına
Pişmanlık seni kalbinden vuracak
Mutlu son yoktur ne de mutlu aşk
Kim mutlu olmuş ki ben olayım?
Mutlu son yoktur ne de mutlu aşk
Kim mutlu olmuş ki ben olayım?
İçmek istiyorum, içmek unutmak
Beni ayık gönderme
Benim işim zor, koy bir daha koy
Beni söyletme
İçmek istiyorum, içmek unutmak
Beni ayık gönderme
Benim işim zor hem de nasıl zor
Beni söyletme
Mümkünse
Gönderme
İstersen
Söyletme
***
-
Kunduram su aldı da yürüyemiyorum
Diyorlar yar senden vazgeçmiş inanmıyorum
İçime korku düştü derdimi dökemiyorum
Kunduranı yama dertlerini yama
Ne şan şöhret isterim he servette aklım kalır
Sen gidersen can gider gerisi burda kalır
Parası da pulu da yerin dibine batsın
Sen bana ben sana hasret mi öleceğiz
Düşümde seni gördüm
Uzanmış yatıyorun
Bal dudaktan öptüm
sandukamda potur var göynek var giyemiyorum
Menzilim uzaktır yanına varamıyorum
Dertlerin birini saysam binini sayamıyorum
Bir sevda türküsü tutturdum da gidiyorum
Düşümde seni gördüm
Ayazda yatıyordun
Koştum üstünü örttüm
Zembilimde katık var ekmek var yiyemiyorum
Lokmalar dizilmiş boğazıma yutamıyorum
Yıldızları görsem denizi göremiyorum
Bir özgürlük çayına hasret mi öleceğiz
Düşümde seni gördüm
İçin için ağlıyordun
Al yanaktan öptüm
-
Aşıklar parkına gittim
Seni aradı gözlerim
Yağmurlarda yürüdüm
Islandı yine gözlerim
***
Bekledim çay bahçesinde
Bekledim öylesine
***
Gene akşamlar oldu
Gene boynum büküldü
***
Hiç farkın yok ötekilerden
Sen bir mikropsun sen
Dert küpü oldum ben de
***
Of dedim of of dedim
Bak saatine kaç dedim
Cık dedim gelmez dedim
Hadi kızım kalk git evine
Unut dedim (zıbar dedim)
***
Adını yazdım masaya
Çiçeklerle konuştum
Çay içtim ikimiz için
Yokluğunla boğuştum
***
Bekledim çay bahçesinde
Bekledim öylesine
**
Çok kırıldım sevgilim
Ben olsaydım gitmezdim
**
Hiç farkın yok ötekilerden
Sen bir mikropsun sen
Dert küpü oldum ben de
**
Of dedim of of dedim
Bak saatine kaç dedim
Cık dedim gelmez dedim
Hadi kızım kalk git evine
Unut dedim (zıbar dedim)
***
-
Eller üstünde geldik dünyaya
Yine eller üstünde son yolculuk
Yaşamak el mahkum ölmek el mahkum
Bi günah daha yaz bana
Ne halin varsa gör sonra
Bana bir ömür biçtin ya
Gidiyorum eyvallah
Bi kıyak daha çekme bana
Kendi hesabına çalış dünya
Bu kadar yalan yeter bana
Böyle yaşamak zor dünya
Anam ağlıyor dünya
Anlaşamadık gitti
Kavgamız bitmez dünya
Uzlaşamadık gitti
-
Benle dalga geçer gibisin
Sana bir iyilik borcum yok
Senden nefret etmedim
Ne de çok bir şey bekledim
Neyin var senin, neden böylesin?
Tavrın hoşuma gitmiyor
Neyin var senin, neden böylesin?
Öfke sana yakışmıyor
Onu nasıl becerdiğini anlatma
Bundan bana ne?
Uykum kaçıyor, sinirlerim bozuluyor
Saçmaladın gene
Dağıt, sadece biraz dağıt
Hakkındır anlarım
Hızlı yaşarken genç öleceksin
Ne yazık, korkarım
Beni gerçekten istiyorsan
Kendine biraz hükmet
Bugün beni düşündün mü?
Yerimi bilmek isterim
Neyin var senin, neden böylesin?
Tavrın hoşuma gitmiyor
Neyin var senin, neden böylesin?
Öfke sana yakışmıyor
Onu nasıl becerdiğini anlatma
Bundan bana ne?
Uykum kaçıyor, sinirlerim bozuluyor
Saçmaladın gene
Dağıt, sadece biraz dağıt
Hakkındır anlarım
Hızlı yaşarken genç öleceksin
Ne yazık, korkarım
Onu nasıl becerdiğini anlatma
Bundan bana ne?
Uykum kaçıyor, sinirlerim bozuluyor
Saçmaladın gene
Dağıt, sadece biraz dağıt
Hakkındır anlarım
Hızlı yaşarken genç öleceksin
Ne yazık, korkarım
-
Ve bir sabah paltonu giy
At kendini sokaklara
Kalbin seni aşka götürür
İnsan bazen lafta iyidir
Hep yalnız, hep yalnız
Çok yanlış, çok tatsız
Bugün kötü günümdeyim
Şımartılıp sevilmedim
Daha beter sersemledim
Şöyle böyleyim
Biraz daha kalsan da bir
Hemen basıp gitsen de bir
Kalbim senin emrindedir
Aşk böyledir
Bu aşk benim bedenime göre değil
Biraz küçük ya biraz değil
Hayat zaten çok ahlaksız
İster hakla, ister eğil
Hep yalnız, hep yalnız
Çok yanlış, çok tatsız
Bugün kötü günümdeyim
Şımartılıp sevilmedim
Daha beter sersemledim
Şöyle böyleyim
Biraz daha kalsan da bir
Hemen basıp gitsen de bir
Kalbim senin emrindedir
Aşk böyledir
Bugün kötü günümdeyim
Şımartılıp sevilmedim
Daha beter sersemledim
Şöyle böyleyim
Biraz daha kalsan da bir
Hemen basıp gitsen de bir
Kalbim senin emrindedir
Aşk böyledir
Hep yalnız, hep yalnız
Çok yanlış, çok yanlış
Çok tatsız, çok tatsız
Hep yalnız, hep yalnız, hep yalnız
Hep, hep, hep, hep
-
Kötülere bi'şey olmaz
Hele sana hiç bi'şey olmaz
Al aşkını götür cehennemin dibine
Şanslı köpek
Koca bebek
Ayıp sana
Ağlarım da kimseye belli etmem
Söverim de sövmem de söz söyletmem
İkimize bir dünya olsun istemem
Bozuk plak gibisin dinleyemem
Neler olmuş sana
Olan olmuş sana
Neler olmuş sana
Tüh sana tüh sana
Sabır taşı değilim ben
Gece melek gündüz domuzsun sen
Ver aşkımı götüreyim kendi evime
Bana yazık bize yazık
Yazık valla
-
Benim doğduğum gün
Saçaklar ağlamış
Annem kız doğurdu diye
Babam suçlamış
Tam otuz yedi gün
Eve uğramamış
Adımı koymamış
Kız bebek demişler
Sonra eksik etek
Ya kaşık düşmanı
Ya da bazen avrat
Ben bir kadınım
Ama önce insanım
Ben bir kadınım
Hem de kötü kadın
İstemem istemem
Haksızlık istemem
İstemem istemem
Sonra hiç affetmem
İstemem istemem
Kimseye benzemem
Ben bir anayım
Bir erkek doğurdum
Uykusuz gecelerde
Ona meme verdim
Ninniler söyledim
Onu ben büyüttüm
Sonra adam ettim
Saçım uzun benim
Aklım daha uzun
Fikir yürütme
Üstünlük taslama
Ben bir kadınım
Ama önce insanım
Ben bir kadınım
Hem de kötü kadın
Beklemem beklemem
Güzellik beklemem
İstemem istemem
Ona baba demem
Onun bir kızı yok
Mazeret istemem
-
Sevdim ama kazık yedim
Aşk kazandı ben kaybettim
Alakadar ol ya da olma git
Bu formülü hiç tutmadım
Yalnız değilsin yanlış yerdesin
Bu hep böyle olur zaten
Sokarım politikana
Sokarım kızdırma
Sokarım politikana
Sokarım kışkırtma
**
Yok öyle yok böyle
Kudurdum sayende
Yok öyle yok böyle
Aşkım var kışkırtma
Oyunbozan şebekesi
Abandone meselesi
Gene şaşırdın gene dağıttın
Kalpsiz yaratık mutsuz isyankar
Bu hep böyle olur zaten
**
-
Söylenmese de olurdu
Ama şimdi söylemek
Söylemek istiyorum
Belki kalbin kırılır
Gözyaşına boğulursun
Gözyaşını sakla
Ben ölürsem ağla
Bunu senle hiç
Hiç konuşmadık biz
Tek tanığım sen
Tek çarem sendin
Beni anlamak istemez miydin
Bu acıyı ben tam yüz sene taşıdım
İçimdeki bu acıyla hamal gibi yaşadım
Şimdi bana sarıl
Sadece sarıl
Ve lütfen artık beni dinle
Lanet olası bir gündü
Kapı açıldı ve o geldi
Yüzünde pis bir ifade vardı
Koynunda yılan beslediğin o yatakta
Kardeşime süt veriyordum o anda
Doğru odaya daldı
Ve buyurgan bir sesle
Beni yanına çağırdı
Kolumdan çekip
Kucağına aldı
"Otur" dedi kısaca
Evet bu öyle sıradan bir gün değildi
Gözyaşlarını sakla
Ben ölürsem ağla
Sonra "bu yana bakma başını çevir" derken
Elleri bacaklarımda
Geziniyordu anne
"Babacığım yapma" dedim
Bir hayvan gibi soluyordu
İki bacağının arasında
Beni mengeneye almıştı
Sonra nasıl olduysa
Kurtulmayı başardım
Bir odaya kaçtım
Ve o anda sadece haykırıyordum
"Defol defol git burdan"
O kapıyı yumrukluyor
Ben ağlıyorum kardeşim ağlıyordu
Her şey bir kabustu
Her şey bir kabus
Kalbim kırık öleceğim
Bilmem ne halt edeceğim
Benim kalbim yaralı
Bu cehennem azabı
Senin kızın hayatla
İşte böyle tanıştı
"Baba ne demek anne"
Bu kelime bana inan çok yabancı
Çok üzgünüm çok
Çok ne kadar az bir laf
Hiçbirşeyi anlatmaya yetmiyor
Gözyaşlarını sakla
Ben ölürsem ağla
Artık için rahat olsun
Sen bir meleksin anne
Yediğimiz her lokmayı
Kuruş kuruş ödedik
Nasıl ödenirmiş öğrendik
Demirden leblebi
Ne yenir nu yutulur
Bazı şeyler belki
Belki unutulur
Unutmak var ya
Demirden leblebi
Demirden leblebi
Demirden
Kalbim kırık öleceğim
Bilmem ne halt edeceğim
Elimden alınan hayatım
Çalınan masumiyetim
Sıkılıyorsa biri kalkıp bir şey söylesin
Dokuz yaşında bir çocuk
Hayatı böyle tanıdı
Annesinin sütü
Babasının çükü
Bu çocuk senin kızındı anne
***