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7/24 Dinle 2006 Berlin Konseri

2006 Berlin Konseri Şarkı Sözleri

Burak Duman 2006 Berlin Konseri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Burak Duman 2006 Berlin Konseri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 2006 Berlin Konseri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Burak Duman

Burak Duman

2006 Berlin Konseri

  • Teklif

  • Eğitim Şart

  • Arsız Bir Kuş

  • Arkadaşım

  • Gönlümün Kahyasımısın

  • Yalan Söyledin

  • Akşam Olsada Yatsak

  • Suzan Suzi

  • Gidem

  • Falcı

  • Yorgan

  • Şaka Yaptım

  • Unutmayacaktın

  • Kal Geldi

  • Kimbilir Kaç Garibin Ahı

  • Sivasın Yollarına

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