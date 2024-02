Burak Konyar

Hiç kimseyi sevemedim, senden hiç vazgeçemedim Senelerce bekledim, kaybetmekmiş kaderim Bi' gün olsun gülmedim, derdimden bahsedemedim Gittin oldun ellerin, sevdiğimden yok haberin Bundan sonra nereye gideyim? Derdimi şarkıya şiire dökeyim En iyisi ben de bir of çekeyim Of, of, of Bundan sonra nereye gideyim? Derdimi şarkıya şiire dökeyim En iyisi ben de bir of çekeyim Of, of, of Bi' gün olsun gülmedim, derdimden bahsedemedim Gittin oldun ellerin, sevdiğimden yok haberin Bundan sonra nereye gideyim? Derdimi şarkıya şiire dökeyim En iyisi ben de bir of çekeyim Of, of, of Bundan sonra nereye gideyim? Derdimi şarkıya şiire dökeyim En iyisi ben de bir of çekeyim Of, of, of Bundan sonra nereye gideyim? Derdimi şarkıya şiire dökeyim En iyisi ben de bir of çekeyim Of, of, of Bundan sonra nereye gideyim? Derdimi şarkıya şiire dökeyim En iyisi ben de bir of çekeyim Of, of, of