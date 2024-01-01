Senin için Kalbim seninle uçar gider Göğsüne tutamla çiçek yağar Gözyaşı dökmez yüce dağlar Sana ne oldu, babam? Gözlerin senin, sinem derya Kalbimde kaynar tüm sözlerin Gökteki güneş sana bakar Onurun benle yaşar Zamansız eser rüzgâr, rüzgâr Allah'ım, beni götür ona Başımda dursun sıcak eli Sen sesimi duy Sen topraktan kalk Hazır değilim inan Kalbim seninle uçar gider Göğsüne tutamla çiçek yağar Gözyaşı dökmez yüce dağlar Onurun benle yaşar Zamansız eser rüzgâr, rüzgâr Allah'ım, beni götür ona Başımda dursun sıcak eli Sen sesimi duy Sen topraktan kalk Hazır değilim inan Ah Zamansız eser rüzgâr, rüzgâr Allah'ım, beni götür ona Başımda dursun sıcak eli Sen sesimi duy Sen topraktan kalk Zamansız eser rüzgâr, rüzgâr Allah'ım, beni götür ona Başımda dursun sıcak eli Sen sesimi duy Sen topraktan kalk Hazır değilim inan Ah