Babam Şarkı Sözleri
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Senin için
Kalbim seninle uçar gider
Göğsüne tutamla çiçek yağar
Gözyaşı dökmez yüce dağlar
Sana ne oldu, babam?
Gözlerin senin, sinem derya
Kalbimde kaynar tüm sözlerin
Gökteki güneş sana bakar
Onurun benle yaşar
Zamansız eser rüzgâr, rüzgâr
Allah'ım, beni götür ona
Başımda dursun sıcak eli
Sen sesimi duy
Sen topraktan kalk
Hazır değilim inan
Kalbim seninle uçar gider
Göğsüne tutamla çiçek yağar
Gözyaşı dökmez yüce dağlar
Onurun benle yaşar
Zamansız eser rüzgâr, rüzgâr
Allah'ım, beni götür ona
Başımda dursun sıcak eli
Sen sesimi duy
Sen topraktan kalk
Hazır değilim inan
Ah
Zamansız eser rüzgâr, rüzgâr
Allah'ım, beni götür ona
Başımda dursun sıcak eli
Sen sesimi duy
Sen topraktan kalk
Zamansız eser rüzgâr, rüzgâr
Allah'ım, beni götür ona
Başımda dursun sıcak eli
Sen sesimi duy
Sen topraktan kalk
Hazır değilim inan
Ah