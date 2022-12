Zarardayım Elimden kayıp gidiyor tüm aşklarım Bir köşede ağlıyorum Soranlara, "İyiyim" diyorum Değilim *** Her gün keder Ah, canıma tak etti, yeter Türlü oyunlar sunuyor Kader bir veriyor bir alıyor Zarardayım *** Kalbim boş Kalbim boş Kalbim boş Kalbim boş *** Talihimden talihim Aşk ölüm, ben fâniyim Sevginin her hâliyim *** Bu nasıl garip masal böyle? İçinde bitmez pişmanlıklar Ve her sonda bir başlangıç var *** Talihimden talihim Aşk ölüm, ben fâniyim Sevginin her hâliyim *** Bu nasıl garip masal böyle? İçinde bitmez pişmanlıklar Ve her sonda bir başlangıç var *** Zarardayım Elimden kayıp gidiyor tüm aşklarım Bir köşede ağlıyorum Soranlara, "İyiyim" diyorum Değilim *** Her gün keder Ah, canıma tak etti, yeter Türlü oyunlar sunuyor Kader bir veriyor bir alıyor Zarardayım *** Kalbim boş Kalbim boş Kalbim boş Kalbim boş *** Talihimden talihim Aşk ölüm, ben fâniyim Sevginin her hâliyim *** Bu nasıl garip masal böyle? İçinde bitmez pişmanlıklar Ve her sonda bir başlangıç var *** Talihimden talihim Aşk ölüm, ben fâniyim Sevginin her hâliyim *** Bu nasıl garip masal böyle? İçinde bitmez pişmanlıklar Ve her sonda bir başlangıç var *** Kalbim boş Kalbim boş Kalbim boş Kalbim boş