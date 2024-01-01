Beklemek Sevmekse Anlıyorum, bitti Ağlıyorum Haykıracak yerde Susuyorum Anlıyorum, bitti Ağlıyorum Haykıracak yerde Susuyorum Korkmadan hiç göğüs gerecek Neden hep ben? Sevdiğim bir Allah var Sevenleri anlar Beklemek sevmekse Bir yıl değil, bir ömür kadar Sevdiğim bir Allah var Sevenleri anlar Beklemek sevmekse Bir yıl değil, bir ömür kadar Anlıyorum, bitti Ağlıyorum Haykıracak yerde Susuyorum Korkmadan hiç göğüs gerecek Neden hep ben? Sevdiğim bir Allah var Sevenleri anlar Beklemek sevmekse Bir yıl değil, bir ömür kadar Sevdiğim bir Allah var Sevenleri anlar Beklemek sevmekse Bir yıl değil, bir ömür kadar Sevdiğim bir Allah var Sevenleri anlar Beklemek sevmekse Bir yıl değil, bir ömür kadar

Tahtalara Vur Hiç hevesim yoktu Ümitsizdim, niyetsizdim Son günler vasat, işler kesat Sebepsizdim *** Kapılarım kapalı askerliği yapalı Kafa karış, bulanık İstanbul'a geleli Gel de inanma *** Allah korusun nazarlardan Kazalardan, belalardan Allah korusun nazarlardan Kazalardan, belalardan *** Tahtalara vur, dağlara taşlara Yanarsa yansın dünya aşktan Tahtalara vur, dağlara taşlara Yanarsa yansın dünya aşktan *** Gün sıradan doğdu Saat beşte olan oldu Bir kara elmasın Gözlerinde ay tutuldu *** Ben hiç böyle olmadım Beni bildim bileli Daha hiç uyumadım Seni sevdim seveli Gel de inanma *** Allah korusun nazarlardan Kazalardan, belalardan Allah korusun nazarlardan Kazalardan, belalardan *** Tahtalara vur, dağlara taşlara Yanarsa yansın dünya aşktan Tahtalara vur, dağlara taşlara Yanarsa yansın dünya aşktan *** Tahtalara vur, dağlara taşlara Yanarsa yansın dünya aşktan

Sonu Geldi Bir aşk masalıymış Sayfa sayfa okuyup Bitirdik, sonu geldi Sonu geldi ah canım, sonu geldi Herkes beni sen biliyor Ben söyleyemem, sen söyle Yitirdik, sonu geldi Sonu geldi ah canım, sonu geldi Masumken suçladın beni, hatam neydi? Zor günde kalbimi kırman gerek miydi? Ağlarken bir daha beni göremezsin Benden başka hiç kimseyi sevemezsin Bir aşk masalıymış Sayfa sayfa okuyup Bitirdik, sonu geldi Sonu geldi ah canım, sonu geldi Masumken suçladın beni, hatam neydi? Zor günde kalbimi kırman gerek miydi? Ağlarken bir daha beni göremezsin Benden başka hiç kimseyi sevemezsin Sonu geldi canım, sonu geldi ah Elveda canım, sonu geldi Sonu geldi ah canım, sonu geldi Elveda canım, sonum geldi

Boşver Karanlıklar çökünce içimde Sıkılmaz mı kim olsa yerimde? Dayandım bütün gençliğimle Kraldan kraldı benliğimle Boş verdim ne olacak diye Nasılsa belli bak ecelim Yine de sordum kendime "İnsan dünyaya kaç kere gelir? Boş verdim ne olacak diye Nasılsa belli bak ecelim Yine de sordum kendime "İnsan dünyaya kaç kere gelir?" Boş ver, boş ver Doldur boş kadehlerini, hayat zaten zor bir âlem Herkes sarhoş olmak ister biraz bazen Doldur boş kadehlerini, unut gitsin dertlerini Herkes sarhoş olmak ister biraz bazen Doldur boş kadehlerini Bırak, boş ver Doldur boş kadehlerini Bırak, boş ver

Oynaya Oynaya Tek kişilik hayatlar yaşadık seninle Beni kendine benzetip nasıl da uzaklaştın Biz bize yetmedik bu sevgili çöplüğünde Beni kaç kere ağlatıp nasıl da uzaklaştın Sevinme, seven bulunur beni aslında Senin de kalbin ben'le, gülüm, naz yapma Sevinme, seven bulunur bana her yerde Senin de kalbin ben'le, gel inkâr etme Oynaya oynaya benimle Kendine kul köle bıraktın Ah, bütün ipler elinde Göz göre göre canımı yaktın Oynaya oynaya benimle Kendine kul köle bıraktın Ah, bütün ipler elinde Göz göre göre canımı yaktın Tek kişilik hayatlar yaşadık seninle Beni kendine benzetip nasıl da uzaklaştın Biz bize yetmedik bu sevgili çöplüğünde Beni kaç kere ağlatıp nasıl da uzaklaştın Sevinme, seven bulunur beni aslında Senin de gönlün bende, gülüm, naz yapma Sevinme, seven bulunur bana her yerde Senin de gönlün bende, gel inkâr etme Oynaya oynaya benimle Kendine kul köle bıraktın Ah, bütün ipler elinde Göz göre göre canımı yaktın Oynaya oynaya benimle Kendine kul köle bıraktın Ah, bütün ipler elinde Göz göre göre canımı yaktın Oynaya oynaya benimle Kendine kul köle bıraktın Ah, bütün ipler elinde Göz göre göre canımı yaktın Oynaya oynaya benimle Ah, bütün ipler elinde Oynaya oynaya benimle Göz göre göre canımı yaktın Oynaya oynaya benimle Kendine kul köle bıraktın Ah, bütün ipler elinde Göz göre göre canımı yaktın Oynaya oynaya benimle Kendine kul köle bıraktın Ah, bütün ipler elinde Göz göre göre canımı yaktın Oynaya oynaya benimle Kendine kul köle bıraktın Ah, bütün ipler elinde Göz göre göre canımı yaktın

Askerliğin Efkarı Hasretlik çekilmiyor sıla özlemiyle Bayramın birinci günü gurbet illerinde Askerliğin efkârı basmış beni de Doğruymuş, anam ağlar geride Hasretlik çekilmiyor sıla özlemiyle Bayramın birinci günü gurbet illerinde Askerliğin efkârı basmış beni de Doğruymuş, anam ağlar geride Yine de sevmek, kedere gülmek Sabreylemek düşer payıma Ne demişler, yarın ola hayrola Yine de sevmek, kedere gülmek Sabreylemek düşer payıma Ne demişler, yarın ola hayrola Arkadaşım Mehmet gariban, mektubu elinde Nur topu bir kızı olmuş, yazıyor içinde Askerliğin efkârı basmış bizi de Elbet biter sayılı gün, geçecek Kiminin babası göçmüş, kara yas evinde Kiminin yârini eller almış, yanıyor biçare Askerliğin efkarı basmış beni de Elbet biter sayılı gün, geçecek Yine de sevmek, kedere gülmek Sabreylemek düşer payıma Ne demişler, yarın ola hayrola Yine de sevmek, kedere gülmek Sabreylemek düşer payıma Ne demişler, yarın ola hayrola Geçen zaman kayıp mı? Yoksa yapmamak ayıp mı? Yine de sevmek, kedere gülmek Sabreylemek düşer payıma Ne demişler, yarın ola hayrola

Yıldızlar Yıldızlar salınırken siyaha Kayar gider biri, derken biri daha Ağlarken sessizce yitirirler geceyi Malum bilmeceyi sorarken aya Ay sır tutar, ay sonsuza susar Bütün matemleri gizli tutar Son dansına başlar hilalken Gün güneşe döner o yanarken hiç usanmadan Yıldızlar salınırken siyaha Kayar gider biri, derken biri daha Ağlarken sessizce yitirirler geceyi Malum bilmeceyi sorarken aya Yıldızlar salınırken siyaha Kayar gider biri, derken biri daha Ağlarken sessizce yitirirler geceyi Malum bilmeceyi sorarken aya Yıldızlar salınırken siyaha Kayar gider biri, derken biri daha Ağlarken sessizce yitirirler geceyi Kayar gider biri

Aşk-Müzik-Eğlence Hatalarımla ben büyüdüm Yarınlarımda ben geçmişimi görürüm Yoruldum, yenilmedim Delirdim hiç söyleyemedim Geliştim, değişemedim Yine ben, aynı ben sevildikçe, sevinen Korkusuz ve fakirim alkışlarla geçinen Ben, aynı ben sevildikçe, sevinen Korkusuz ve fakirim alkışlarla geçinen İşte ben, varım yoğum aşk, müzik, eğlence Hatalarımla ben büyüdüm Yarınlarımda ben geçmişimi görürüm Yoruldum, yenilmedim Delirdim hiç söyleyemedim Geliştim, değişemedim Yine ben, aynı ben sevildikçe, sevinen Korkusuz ve fakirim alkışlarla geçinen Ben, aynı ben sevildikçe, sevinen Korkusuz ve fakirim alkışlarla geçinen Ben, varım, yoğum aşk, müzik Ben, varım, yoğum aşk, müzik, eğlence

Güzel Yüzlüm Abuk sabuk bir kâbus gördüm Anladım ki âşık oldum Kalkıp koştum gitarıma Başladım tıngırdatmaya Anlatayım isterseniz Hep düşümde karşıma çıkar adı nedir bilmem Gül yüzü var gülümsemez, yatağıma gelmez Düş bitince çekip gider, adı nedir adı nedir Adı nedir bilmem Adı nedir , adı nedir, adı nedir bilmem Güzel yüzlüm, gülümse Sen gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm gülümse sen Gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm, gülümse Sen gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm gülümse sen Gülümsersen güler yüzüm Karışık sarmaşık saçlı Ah yere baktı yürek yaktı Onu görmek için çocuk Anlatayım isterseniz You might also like Fındık Kurdum Burak Kut Aşk, Müzik, Eğlence Burak Kut Müsaadenizle Çocuklar Barış Manço Hep düşümde karşıma çıkar adı nedir bilmem Gül yüzü var gülümsemez, yatağıma gelmez Düş bitince çekip gider, adı nedir adı nedir Adı nedir bilmem Adı nedir , adı nedir, adı nedir bilmem Güzel yüzlüm, gülümse Sen gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm gülümse sen Gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm, gülümse Sen gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm gülümse sen Gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm, gülümse Sen gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm gülümse sen Gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm, gülümse Sen gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm gülümse sen Gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm, gülümse Sen gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm gülümse sen Gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm, gülümse Sen gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm gülümse sen Gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm, gülümse Sen gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm gülümse sen Gülümsersen güler yüzüm

Fındık Kurdum Kurdum kurdum hayaller kurdum Sordum kendime sende ne buldum Fındık kurdum âşık oldum Kızdım kendime sende ne buldum Kurdum kurdum hayaller kurdum Sordum kendime sende ne buldum Fındık kurdum âşık oldum Kızdım kendime sende ne buldum Uzun tren yolları var gönlümde Inip binenler oldu bu şehirlerde Ben sende ne buldum da oldum böyle Sorular birikti cevapları ise sende Âşk için yanıp sönerken Öl desen ölür bu sersem Alnıma yazdığım sen misin Âşk için yanıp sönerken Öl desen ölür bu sersem Alnıma yazdığım sen misin Kurdum kurdum hayaller kurdum Sordum kendime sende ne buldum Fındık kurdum âşık oldum Kızdım kendime sende ne buldum Uzun tren yolları var gönlümde Inip binenler oldu bu şehirlerde Ben sende ne buldum da oldum böyle Sorular birikti cevapları ise sende Âşk için yanıp sönerken Öl desen ölür bu sersem Alnıma yazdığım sen misin Âşk için yanıp sönerken Öl desen ölür bu sersem Alnıma yazdığım sen misin Âşk için yanıp sönerken Öl desen ölür bu sersem Alnıma yazdığım sen misin Âşk için yanıp sönerken Öl desen ölür bu sersem Alnıma yazdığım sen misin

Zaman Alo Alo (efendim?) Alo (Sema?) Efendim? Güzelim, yarım saat sonra arayabilir misin? Ben arı'yım mı seni yarım saat sonra? Sen, sen, sen arar mısın beni? Ararım, ararım (canım, öpüyorum, bay bay) Geçen zaman, geçer çabuk zaman Geçsin diye bekledim uzun zaman Geçmiş zaman, döndüm, her şeyim tamam "Nasıl geçti?" diye sormasınlar, anlamam Geçen zaman, geçmiş zaman Ömrümden geçen zaman, gelecek zaman Whoa-oh-oh-oh-oh-oh, ben hiç anlamam Ben bilirim, geçer zaman Ben yaşadım geçmiş zaman, oh (Saat, saat kaç, kaç, kaç, kaç?) Niye diye, diye sorma (Dostlar) Seni anlamam Ben hiç anlamam "Nasıl geçti?" diye, diye, diye, diye sorma (diye sorma) Ben hiç anlamam (seni anlamam) Seni anlamam (ben hiç anlamam) Whoa-oh-oh-oh-oh-oh Whoa-oh-oh-oh-oh-oh Whoa-oh-oh-oh-oh-oh, ben hiç anlamam Whoa-oh-oh-oh-oh-oh, seni anlamam Whoa-oh-oh-oh-oh-oh, ben hiç anlamam Geçen zaman, geçmiş zaman Whoa-oh-oh-oh-oh-oh Whoa-oh-oh-oh-oh-oh Whoa-oh-oh-oh-oh-oh