İlaç Şarkı Sözleri
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Basıp gitmek istiyorum buralardan kendimi doldurup trenlere
Bir daha hiç basmadan frenlere
Gördüğüm bütün duraklarda inmek
Ağrıyıp, ağrıyıp dinmek
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Tarifsiz, tarihsiz, tanımsız, adsız
Fil gibi ölmeye yatmak ağır başlı
Sonra çırılçıplak uyanmak tekrar tekrar
Hatırlamak kundaklanmamış o ilk anı
***
Ben yokum kabuklarımı kırana kadar
Kim bilir kaç yıl oldu kendimi dinlemeyeli
Bir yol ağzında bulsunlar hiçliğimi
Umrumda bile değil, söksünler rütbelerimi
***
Bir çiğ tanesinde anlamak suyun sonsuz derinliğini
Tatmak gözyaşımın tuzlu serinliğini
Kendimi yaprak gibi rüzgârın önüne katmak
Kaldırıp, kaldırıp atmak
***
Tarifsiz, tarihsiz, tanımsız, adsız
Fil gibi ölmeye yatmak ağır başlı
Sonra çırılçıplak uyanmak tekrar tekrar
Hatırlamak kundaklanmamış o ilk anı
***
Ben yokum kabuklarımı kırana kadar
Kim bilir kaç yıl oldu kendimi dinlemeyeli
Bir yol ağzında bulsunlar hiçliğimi
Umrumda bile değil, söksünler rütbelerimi
***
Ben yokum kabuklarımı kırana kadar
Kim bilir kaç yıl oldu kendimi dinlemeyeli
Bir yol ağzında bulsunlar hiçliğimi
Umrumda bile değil, söksünler rütbelerimi
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