Basıp gitmek istiyorum buralardan kendimi doldurup trenlere Bir daha hiç basmadan frenlere Gördüğüm bütün duraklarda inmek Ağrıyıp, ağrıyıp dinmek *** Tarifsiz, tarihsiz, tanımsız, adsız Fil gibi ölmeye yatmak ağır başlı Sonra çırılçıplak uyanmak tekrar tekrar Hatırlamak kundaklanmamış o ilk anı *** Ben yokum kabuklarımı kırana kadar Kim bilir kaç yıl oldu kendimi dinlemeyeli Bir yol ağzında bulsunlar hiçliğimi Umrumda bile değil, söksünler rütbelerimi *** Bir çiğ tanesinde anlamak suyun sonsuz derinliğini Tatmak gözyaşımın tuzlu serinliğini Kendimi yaprak gibi rüzgârın önüne katmak Kaldırıp, kaldırıp atmak *** Tarifsiz, tarihsiz, tanımsız, adsız Fil gibi ölmeye yatmak ağır başlı Sonra çırılçıplak uyanmak tekrar tekrar Hatırlamak kundaklanmamış o ilk anı *** Ben yokum kabuklarımı kırana kadar Kim bilir kaç yıl oldu kendimi dinlemeyeli Bir yol ağzında bulsunlar hiçliğimi Umrumda bile değil, söksünler rütbelerimi *** Ben yokum kabuklarımı kırana kadar Kim bilir kaç yıl oldu kendimi dinlemeyeli Bir yol ağzında bulsunlar hiçliğimi Umrumda bile değil, söksünler rütbelerimi