Ayaklarım yerlerden kesildi Bulutlara uçurdu bakışın Seviyorum demeyi özlerken Çıkıverdin karşıma ansızın *** Çıkmazlarda kaybettim yolumu Neredeyim arayıp bulsana Yıllar yılı bu aşkı bekledim Haydi artık, hedefi vursana *** Kendimi veriyorum sana İşte rest, yeter ki sev *** Çılgınım, ben aşkına hazırım Yayımdan ok gibi fırlarım Çılgınım, ben aşkına hazırım Uğruna destanlar yazarım *** Ayaklarım yerlerden kesildi Bulutlara uçurdu bakışın Seviyorum demeyi özlerken Çıkıverdin karşıma ansızın *** Çıkmazlarda kaybettim yolumu Neredeyim arayıp bulsana Yıllar yılı bu aşkı bekledim Haydi artık, hedefi vursana *** Kendimi veriyorum sana İşte rest, yeter ki sev *** Çılgınım, ben aşkına hazırım Yayımdan ok gibi fırlarım Çılgınım, ben aşkına hazırım Uğruna destanlar yazarım *** Kendimi veriyorum sana İşte rest, yeter ki sev *** Çılgınım, ben aşkına hazırım Yayımdan ok gibi fırlarım Çılgınım, ben aşkına hazırım Uğruna destanlar yazarım *** Çılgınım, ben aşkına hazırım Yayımdan ok gibi fırlarım Çılgınım, ben aşkına hazırım Uğruna destanlar yazarım Çılgınım