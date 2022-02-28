Yalnızlıklardan yoruldum usandım Sensiz gecelerden sıkıldım bunaldım Sımsıkı saran ateşi gözledim O sımsıcak bakan gözleri özledim *** Tutuşur anılar uykusuzluğumda Yetişir sevdalar umutsuzluğumda Bin korku sarar senin yokluğunda Yangınlar çıkar susuzluğumda *** Aşkına yürüyen sesimi duyuyorsun Gittikçe büyüyen dert oluyorsun Sana söylüyorum farkında mısın Anla seni seviyorum, ah biliyorsun *** Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun *** Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun *** Aşkına yürüyen sesimi duyuyorsun Gittikçe büyüyen dert oluyorsun Sana söylüyorum farkında mısın Anla seni seviyorum, ah biliyorsun *** Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun *** Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun *** Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun *** Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun

Gözlerim tükendi bu akşam Neden Allah'ım bu ceza? Bedenim donuk, ellerim soğuk Ayrılık var, yine yalnızım *** Gözlerim tükendi bu akşam Neden Allah'ım bu ceza? Bedenim donuk, ellerim soğuk Ayrılık var, yine yalnızım *** Sen sevdiğimdin, bebeğimdin Neden ayrıldık? Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden, neden ayrıldık? *** Sen sevdiğimdin, bebeğimdin Neden ayrıldık? Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden, neden ayrıldık? *** Sigaram sensiz bitiyor Ah aşkım için yanıyor Soğudu odam, yalnızım yine Yapamam ben sensiz, dur dinle *** Sen sevdiğimdin, bebeğimdin Neden ayrıldık? Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden, neden ayrıldık? *** Sen sevdiğimdin, bebeğimdin Neden ayrıldık? Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden, neden ayrıldık? *** Sen sevdiğimdin, bebeğimdin Neden ayrıldık? Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden, neden ayrıldık? *** Sen sevdiğimdin, bebeğimdin Neden ayrıldık? Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden, neden ayrıldık?