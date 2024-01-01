-
Öyle, "Tadı damağında" demesi kolay
İnsan bi' mesaj atar, bi' şey yapar
Kaç kere dedim sana, bu iş bu kadar
Yavaş yavaş gel de incinmesin
Açtım ki gözümü, her yer kırmızı
Güneş kalkmış gelmiş odama kadar
Açmış avucunu, yummuş gözünü
Ah, ben daha bulamadım özümü
"Hastasıyız", dediysek de bi' yere kadar
Bir tek sen mi kaldın bu dünyada?
Çatır çutur, alttan üstten yedik tokadı
E gülü de severiz bi' yere kadar
Bilseydim koklar mıydım?
İsteseydin kalbimi yoklar mıydın?
Bi' sürü var bunlardan, bi' sürü
Kelepir bunlar, kapış kapış
Yap bi' güzellik, bize de yazık
Sen coş, ben vereyim üstünü
Bi' sürü var bunlardan, bi' sürü
Kelepir bunlar, kapış kapış
Yap bi' güzellik, bize de yazık
Sen coş, ben vereyim üstünü
Gel, gel, gel, gel
Gel, gel, gel, gel
Gel, gel, gel, gel
Gel, gel, gel, gel
-
Basıp gitmek istiyorum buralardan kendimi doldurup trenlere
Bir daha hiç basmadan frenlere
Gördüğüm bütün duraklarda inmek
Ağrıyıp, ağrıyıp dinmek
***
Tarifsiz, tarihsiz, tanımsız, adsız
Fil gibi ölmeye yatmak ağır başlı
Sonra çırılçıplak uyanmak tekrar tekrar
Hatırlamak kundaklanmamış o ilk anı
***
Ben yokum kabuklarımı kırana kadar
Kim bilir kaç yıl oldu kendimi dinlemeyeli
Bir yol ağzında bulsunlar hiçliğimi
Umrumda bile değil, söksünler rütbelerimi
***
Bir çiğ tanesinde anlamak suyun sonsuz derinliğini
Tatmak gözyaşımın tuzlu serinliğini
Kendimi yaprak gibi rüzgârın önüne katmak
Kaldırıp, kaldırıp atmak
***
Tarifsiz, tarihsiz, tanımsız, adsız
Fil gibi ölmeye yatmak ağır başlı
Sonra çırılçıplak uyanmak tekrar tekrar
Hatırlamak kundaklanmamış o ilk anı
***
Ben yokum kabuklarımı kırana kadar
Kim bilir kaç yıl oldu kendimi dinlemeyeli
Bir yol ağzında bulsunlar hiçliğimi
Umrumda bile değil, söksünler rütbelerimi
***
Ben yokum kabuklarımı kırana kadar
Kim bilir kaç yıl oldu kendimi dinlemeyeli
Bir yol ağzında bulsunlar hiçliğimi
Umrumda bile değil, söksünler rütbelerimi
-
Yüzüne Söyleyemedim O Anda
Kendimi Alamadım Gözlerinden
Tuhaf Bir His
Nerdeyse İmkansız Bir Araya Gelmemiz
Mucize Olurdu
Hayal Bu Ya
Ama Yasak Elma
Sana Dokunamam Beklerim
Seni Karşıdan İzlerim
Bana Yasak Elma
Seni Karşıdan İzlerim Karşılarsak
Kafayı Bozdum Dibine Vurdum
Ahh Kalbimden Vuruldum
Uykum Kaçtı Feleğim Şaştı
Ayy Neden Sana Aşık
Kafayı Bozdum Dibine Vurdum
Ahh Kalbimden Vuruldum
Uykum Kaçtı Feleğim Şaştı
Ayy Neden Sana Aşık
Ve Ben Sana Aşık Oldum
Yüzüne Söyleyemedim O Anda
Kendimi Alamadım Gözlerinden
Tuhaf Bir His
Nerdeyse İmkansız Bir Araya Gelmemiz
Mucize Olurdu
Hayal Bu Ya
Ama Yasak Elma
Sana Dokunamam Beklerim
Seni Karşıdan İzlerim
Bana Yasak Elma
Seni Karşıdan İzlerim Karşılarsak
Kafayı Bozdum Dibine Vurdum
Ahh Kalbimden Vuruldum
Uykum Kaçtı Feleğim Şaştı
Ayy Neden Sana Aşık
Kafayı Bozdum Dibine Vurdum
Ahh Kalbimden Vuruldum
Uykum Kaçtı Feleğim Şaştı
Ayy Neden Sana Aşık
Ve Ben Sana Aşık Oldum
-
Saat Kaç
Baktın Olmadı
Tak Boş Vitese
Yok mu Sandın Daha İyisi
Çok mu Gördün Jilet Gibisi
Üç Dört
İnsan İşi Bu Duyguya Aşk Demek
Yıllar yılı Kesmiş Millet Kendini
Şu Kadarlık Saygın Yoksa Geçmişe
Bundan Sonra Kesmez Seni Hiç Bişe
şarkı sözleri
Lütfen Bırak Bu İşleri
Yok Devlet Su İşleri
Bu Kadar Kolay Olsa
İyi Olur Valla
Tik Tak İşler Çarkın Düzeni
Şip Şak İşler Rajon Keseni
Üç Dört
İnsan İşi Bu Duyguya Aşk Demek
Yıllar yılı Kesmiş Millet Kendini
Şu Kadarlık Saygın Yoksa Geçmişe
Bundan Sonra Kesmez Seni Hiç Bişe
-
Bu aşk ner'den çıktı karşıma?
Kalbim senle doldu
Karanfiller soldu
Kitap aralarında
Olmaz işler geldi başıma
Gözyaşım sel oldu
Görüşmeyeli çok oldu
Biri mi var aramızda?
Bu aşk ner'den çıktı karşıma?
Kalbim senle doldu
Karanfiller soldu
Kitap aralarında
Olmaz işler geldi başıma
Gözyaşım sel oldu
Görüşmeyeli çok oldu
Biri mi var aramızda?
Sevmiyorsun belki de
Elveda demek kolay mı?
Çırpınıp kanatlanmak istiyorsun
Olmuyor, olmuyor, olmuyor
Karar almış tek taraflı
Bitmedi ki yarım kaldı
Hasreti her yeri sardı
Ah, sevdiğim bilmiyor
Bu aşk ner'den çıktı karşıma?
Kalbim senle doldu
Karanfiller soldu
Kitap aralarında
Olmaz işler geldi başıma
Gözyaşım sel oldu
Görüşmeyeli çok oldu
Biri mi var aramızda?
Sevmiyorsun belki de
Elveda demek kolay mı?
Çırpınıp kanatlanmak istiyorsun
Olmuyor, olmuyor, olmuyor
Karar almış tek taraflı
Bitmedi ki, yarım kaldı
Hasreti her yeri sardı
Ah, sevdiğim bilmiyor
-
Değiştim, bildiğim her şeyi değiştirdim
Gördüklerimden öğrendiğim
Asl'olan ben olmalıymışım
Her şeyden önce, sonra sen
Konuşsam ne çok şey var anlatacak
Vakit yok artık kaybedecek
Acıyı dillendirip sil baştan yaşamak
Bana göre değil
Kolay olmadı, en çok kendimle savaştım
Direndim, boş verdim, sonra yatıştım
Gün oldu takılıp sende, ağlarına dolaştım
Kayboldum, bazen meçhule karıştım
Sonunda kendimle barıştım
Sonunda kendimle barıştım
Değiştim, bildiğim her şeyi değiştirdim
Gördüklerimden öğrendiğim
Asl'olan ben olmalıymışım
Her şeyden önce, sonra sen
Konuşsam ne çok şey var anlatacak
Vakit yok artık kaybedecek
Acıyı dillendirip sil baştan yaşamak
Bana göre değil
Kolay olmadı, en çok kendimle savaştım
Direndim, boş verdim, sonra yatıştım
Gün oldu takılıp sende, ağlarına dolaştım
Kayboldum, bazen meçhule (meçhule) karıştım (karıştım)
Sonunda kendimle barıştım
Sonunda kendimle barıştım
-
Kafam karışık kafam i̇çim darmadağınık
Midem bulanmış artık gel-gitlerden
Kafam karışık kafam i̇çim darmadağınık
Bir kuru kalabalık dön nerdeysen
Konuşmadan duyulsam görmeden bakabilsem
Anlasam düşünmeden gelsen çağırmadan
Öylece durabilsem sana doğru koşarken
Kapanmış kapıları açtım sanıp yanılmasam
Her şey bir rüya olsa uyanıp kendime gelsem
Aklım yetmiyor bana sen de alıp gitmesen
Kafam karışık kafam i̇çim darmadağınık
Midem bulanmış artık gel-gitlerden
Kafam karışık kafam i̇çim darmadağınık
Bir kuru kalabalık dön nerdeysen
Gizlensem saklanmadan delirdim bilinmeden
Sesini duymasam hiç etraf çok sеssizken
Gördüğüm her kadını sen sanmasam hiç
Çıkıp da gеldiğinde seni tanıyabilsem
Her şey bir rüya olsa uyanıp kendime gelsem
Aklım yetmiyor bana sen de alıp gitmesen
-
Sen de yalnızsan
Benim gibi kaybolduysan
Acı çekip yandıysan
İlaç olalım birbirimize
Sen de yalnızsan
Benim gibi kaybolduysan
Acı çekip yandıysan
İlaç olalım birbirimize
Gel, nazı bırak
Bu defa kaçış yok aşktan
Kendini bana bırak
Bir anda kalbim seninle dolsun
Gülmüyorsun, gül biraz
Yanındayım
Gülmüyorsun, gül biraz
Gel, nazı bırak
Bu defa kaçış yok aşktan
Kendini bana bırak
Bir anda kalbim seninle dolsun
Gülmüyorsun, gül biraz
Yanındayım
Sen de yalnızsan
Benim gibi kaybolduysan
Acı çekip yandıysan
İlaç olalım birbirimize
Sen de yalnızsan
Benim gibi kaybolduysan
Acı çekip yandıysan
İlaç olalım birbirimize
-
Yalan makinasına dönüştük
Doğru söze ne denir bilmiyor kimse
Yeri geldi bir suyu bölüştük
Ne yazık gerçeği görmüyor kimse
Yüzüne bile bakmıyor
Ona göre güçlü değilsen
Biraz da ben dik durayım
Sen bana eğilsen
Yüzüne bile bakmıyor
Ona göre güçlü değilsen
Biraz da ben dik durayım
Sen bana eğilsen
Tekrarlamaz gün kendini
Döner akrep yelkovan
Bir yerdesin bir gökte
Ya yolcusun ya han
Tekrarlamaz gün kendini
Döner akrep yelkovan
Bir yerdеsin bir gökte
Ya yolcusun ya han
Hakikat aynasında bir gün gerçeği görür insan
Aa görür insan
Zaman makinasına doluştuk
Nеrde ineceğiz bilmiyor kimse
Ortak çıkarımızı konuştuk
Düşmeyegör arayıp sormuyor kimse
Yüzüne bile bakmıyor
Ona göre güçlü değilsen
Biraz da ben dik durayım
Sen bana eğilsen
Tekrarlamaz gün kendini
Döner akrep yelkovan
Bir yerdesin bir gökte
Ya yolcusun ya han
Tekrarlamaz gün kendini
Döner akrep yelkovan
Bir yerdesin bir gökte
Ya yolcusun ya han
Tekrarlamaz gün kendini
Döner akrep yelkovan
Bir yerdesin bir gökte
Ya yolcusun ya han
Hakikat aynasında bir gün
Gerçeği görür insan
Tekrarlamaz gün kendini
Döner akrep yelkovan
Bir yerdesin bir gökte
Ya yolcusun ya han
Tekrarlamaz gün kendini
Döner akrep yelkovan
Bir yerdesin bir gökte
Ya yolcusun ya han
-
Zamanı doldurduk gidiyorsun işte
Gücenmedim anladım hatta düşününce
Diyecek hiç bir söz yok
Helal et hakkını sende
İnan hiç dargın degilim git bir an önce
Git bir an önce, git bir an önce
Sevemedin beni bir türlü
Aah denedim türlü türlü
Yorulduk ikimizde
Başka dert olmasında çekeriz başa gelince
Yorulduk ikimizde
Başka dert olmasında çekeriz başa gelince
Gözünü doldurma inmesin ince ince
Hırka gibi giyin bizi geceleri üşüyünce
Diyecek hiç bir söz yok dünyanın hali böyle
İnan hiç dargın dеgilim git bir an önce
Git bir an önce, git bir an önce
Sеvemedin beni bir türlü
Aah denedim türlü türlü
Yorulduk ikimizde
Başka dert olmasında çekeriz başa gelince
Yorulduk ikimizde
Başka dert olmasında çekeriz başa gelince
-
Bir yanda çok istiyorum
Bir yanda, olmaz, biliyorum
Ne yapsam, nereye gitsem
Ne yere ne göğe sığamıyorum
Söyle bana, ne yaptın sen?
Kanıma zehir mi akıttın öperken?
İçimde hiç dinmeyen bir sızı oldun şimdiden
Günbegün daha da çoğalacaksın
Çok belli aslında, kavuşamadık ya bu yüzden
Korkarım efsanem olacaksın
Söyle bana, ne yaptın sen?
Kanıma zehir mi akıttın öperken?
Bir ipte iki cambaz
İki asi, kessen kanı akmaz
Hissettik ilk bakışta
Bu tufandan kimse sağ çıkmaz
Söyle bana, ne yaptın sen?
Kanıma zehir mi akıttın öperken?
İçimde hiç dinmeyеn bir sızı oldun şimdiden
Günbegün daha da çoğalacaksın
Çok belli aslında, kavuşamadık ya bu yüzden
Korkarım efsanem olacaksın
Söyle bana, ne yaptın sen?
Kanıma zehir mi akıttın öperken?
-
Yar bir de sen vurma yar i̇stemek suç mu
Bu kadar alçalma sen kanatsız uçmak var
Ben ettim sen eyleme yar
Işık saçan kalbin var ya
Yıllara asırlara bedel
Ah o beden o koku var ya
Bu kadar mıydı kara sevdam
Bu kadar mıydı ahh kara sevdam
Bu kadar mıydı kara sevdam
Bu kadar mıydı ahh kara sevdam
Ben ettim sen eyleme yar harcama bizi kadere
Nerelerden geldim ben yar o yolu sen çekme
Ben ettim sen eyleme yar
Işık saçan kalbin var ya
Yıllara asırlara bеdel
Ah o beden o koku var ya
Bu kadar mıydı kara sеvdam
Bu kadar mıydı ahhh kara sevdam
Bu kadar mıydı kara sevdam
Bu kadar mıydı
Yapamadım arayamadım
Yiğitliğime sürdüremedim
Yapamadım arayamadım
Yiğitliğime sürdüremedim
Bu kadar mıydı kara sevdam
Bu kadar mıydı ahhh kara sevdam