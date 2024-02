Tek kişilik hayatlar yaşadık seninle Beni kendine benzetip nasıl da uzaklaştın Biz bize yetmedik bu sevgili çöplüğünde Beni kaç kere ağlatıp nasıl da uzaklaştın Sevinme, seven bulunur beni aslında Senin de kalbin ben'le, gülüm, naz yapma Sevinme, seven bulunur bana her yerde Senin de kalbin ben'le, gel inkâr etme Oynaya oynaya benimle Kendine kul köle bıraktın Ah, bütün ipler elinde Göz göre göre canımı yaktın Oynaya oynaya benimle Kendine kul köle bıraktın Ah, bütün ipler elinde Göz göre göre canımı yaktın Tek kişilik hayatlar yaşadık seninle Beni kendine benzetip nasıl da uzaklaştın Biz bize yetmedik bu sevgili çöplüğünde Beni kaç kere ağlatıp nasıl da uzaklaştın Sevinme, seven bulunur beni aslında Senin de gönlün bende, gülüm, naz yapma Sevinme, seven bulunur bana her yerde Senin de gönlün bende, gel inkâr etme Oynaya oynaya benimle Kendine kul köle bıraktın Ah, bütün ipler elinde Göz göre göre canımı yaktın Oynaya oynaya benimle Kendine kul köle bıraktın Ah, bütün ipler elinde Göz göre göre canımı yaktın Oynaya oynaya benimle Kendine kul köle bıraktın Ah, bütün ipler elinde Göz göre göre canımı yaktın Oynaya oynaya benimle Ah, bütün ipler elinde Oynaya oynaya benimle Göz göre göre canımı yaktın Oynaya oynaya benimle Kendine kul köle bıraktın Ah, bütün ipler elinde Göz göre göre canımı yaktın Oynaya oynaya benimle Kendine kul köle bıraktın Ah, bütün ipler elinde Göz göre göre canımı yaktın Oynaya oynaya benimle Kendine kul köle bıraktın Ah, bütün ipler elinde Göz göre göre canımı yaktın