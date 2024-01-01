Canları Sağolsun Şarkı Sözleri
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Burak Kut
Canları Sağolsun
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Hayat dersi aldım bugün, dost bildiğim insanlardan
Beni bende buldum bugün, sokaklarda barlarda
Hayat dersi aldım bugün, dost bildiğim insanlardan
Beni bende buldum bugün, sokaklarda barlarda
Benliğimden feyz almışlar, bana yanlış yapmışlar
Komplekslerini kusmuşlar, olsun onların
Canları sağolsun, canları sağolsun
Canları sağolsun, canları sağolsun
Benliğimden feyz almışlar, bana yanlış yapmışlar
Komplekslerini kusmuşlar, olsun onların
Canları sağolsun, canları sağolsun
Canları sağolsun, canları sağolsun
Canları sağolsun, canları sağolsun
Canları sağolsun, onların