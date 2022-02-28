Benimle Oynama Şarkı Sözleri
Burak Kut Benimle Oynama şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Burak Kut Benimle Oynama şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Benimle Oynama sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ayaklarım yerlerden kesildi
Bulutlara uçurdu bakışın
Seviyorum demeyi özlerken
Çıkıverdin karşıma ansızın
***
Çıkmazlarda kaybettim yolumu
Neredeyim arayıp bulsana
Yıllar yılı bu aşkı bekledim
Haydi artık, hedefi vursana
***
Kendimi veriyorum sana
İşte rest, yeter ki sev
***
Çılgınım, ben aşkına hazırım
Yayımdan ok gibi fırlarım
Çılgınım, ben aşkına hazırım
Uğruna destanlar yazarım
***
Ayaklarım yerlerden kesildi
Bulutlara uçurdu bakışın
Seviyorum demeyi özlerken
Çıkıverdin karşıma ansızın
***
Çıkmazlarda kaybettim yolumu
Neredeyim arayıp bulsana
Yıllar yılı bu aşkı bekledim
Haydi artık, hedefi vursana
***
Kendimi veriyorum sana
İşte rest, yeter ki sev
***
Çılgınım, ben aşkına hazırım
Yayımdan ok gibi fırlarım
Çılgınım, ben aşkına hazırım
Uğruna destanlar yazarım
***
Kendimi veriyorum sana
İşte rest, yeter ki sev
***
Çılgınım, ben aşkına hazırım
Yayımdan ok gibi fırlarım
Çılgınım, ben aşkına hazırım
Uğruna destanlar yazarım
***
Çılgınım, ben aşkına hazırım
Yayımdan ok gibi fırlarım
Çılgınım, ben aşkına hazırım
Uğruna destanlar yazarım
Çılgınım
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Gözlerim tükendi bu akşam
Neden Allah'ım bu ceza?
Bedenim donuk, ellerim soğuk
Ayrılık var, yine yalnızım
***
Gözlerim tükendi bu akşam
Neden Allah'ım bu ceza?
Bedenim donuk, ellerim soğuk
Ayrılık var, yine yalnızım
***
Sen sevdiğimdin, bebeğimdin
Neden ayrıldık?
Sen tutamadığım çiçeğimdin
Bir tanem neden, neden ayrıldık?
***
Sen sevdiğimdin, bebeğimdin
Neden ayrıldık?
Sen tutamadığım çiçeğimdin
Bir tanem neden, neden ayrıldık?
***
Sigaram sensiz bitiyor
Ah aşkım için yanıyor
Soğudu odam, yalnızım yine
Yapamam ben sensiz, dur dinle
***
Sen sevdiğimdin, bebeğimdin
Neden ayrıldık?
Sen tutamadığım çiçeğimdin
Bir tanem neden, neden ayrıldık?
***
Sen sevdiğimdin, bebeğimdin
Neden ayrıldık?
Sen tutamadığım çiçeğimdin
Bir tanem neden, neden ayrıldık?
***
Sen sevdiğimdin, bebeğimdin
Neden ayrıldık?
Sen tutamadığım çiçeğimdin
Bir tanem neden, neden ayrıldık?
***
Sen sevdiğimdin, bebeğimdin
Neden ayrıldık?
Sen tutamadığım çiçeğimdin
Bir tanem neden, neden ayrıldık?
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Yalnızlıklardan yoruldum usandım
Sensiz gecelerden sıkıldım bunaldım
Sımsıkı saran ateşi gözledim
O sımsıcak bakan gözleri özledim
***
Tutuşur anılar uykusuzluğumda
Yetişir sevdalar umutsuzluğumda
Bin korku sarar senin yokluğunda
Yangınlar çıkar susuzluğumda
***
Aşkına yürüyen sesimi duyuyorsun
Gittikçe büyüyen dert oluyorsun
Sana söylüyorum farkında mısın
Anla seni seviyorum, ah biliyorsun
***
Benimle oynama söyledim sana
Şansını zorlama uğurlar olsun
Benimle oynama söyledim sana
Şansını zorlama uğurlar olsun
***
Benimle oynama söyledim sana
Şansını zorlama uğurlar olsun
Benimle oynama söyledim sana
Şansını zorlama uğurlar olsun
***
Aşkına yürüyen sesimi duyuyorsun
Gittikçe büyüyen dert oluyorsun
Sana söylüyorum farkında mısın
Anla seni seviyorum, ah biliyorsun
***
Benimle oynama söyledim sana
Şansını zorlama uğurlar olsun
Benimle oynama söyledim sana
Şansını zorlama uğurlar olsun
***
Benimle oynama söyledim sana
Şansını zorlama uğurlar olsun
Benimle oynama söyledim sana
Şansını zorlama uğurlar olsun
***
Benimle oynama söyledim sana
Şansını zorlama uğurlar olsun
Benimle oynama söyledim sana
Şansını zorlama uğurlar olsun
***
Benimle oynama söyledim sana
Şansını zorlama uğurlar olsun
Benimle oynama söyledim sana
Şansını zorlama uğurlar olsun
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