Ayaklarım yerlerden kesildi Bulutlara uçurdu bakışın Seviyorum demeyi özlerken Çıkıverdin karşıma ansızın *** Çıkmazlarda kaybettim yolumu Neredeyim arayıp bulsana Yıllar yılı bu aşkı bekledim Haydi artık, hedefi vursana *** Kendimi veriyorum sana İşte rest, yeter ki sev *** Çılgınım, ben aşkına hazırım Yayımdan ok gibi fırlarım Çılgınım, ben aşkına hazırım Uğruna destanlar yazarım *** Ayaklarım yerlerden kesildi Bulutlara uçurdu bakışın Seviyorum demeyi özlerken Çıkıverdin karşıma ansızın *** Çıkmazlarda kaybettim yolumu Neredeyim arayıp bulsana Yıllar yılı bu aşkı bekledim Haydi artık, hedefi vursana *** Kendimi veriyorum sana İşte rest, yeter ki sev *** Çılgınım, ben aşkına hazırım Yayımdan ok gibi fırlarım Çılgınım, ben aşkına hazırım Uğruna destanlar yazarım *** Kendimi veriyorum sana İşte rest, yeter ki sev *** Çılgınım, ben aşkına hazırım Yayımdan ok gibi fırlarım Çılgınım, ben aşkına hazırım Uğruna destanlar yazarım *** Çılgınım, ben aşkına hazırım Yayımdan ok gibi fırlarım Çılgınım, ben aşkına hazırım Uğruna destanlar yazarım Çılgınım

Gözlerim tükendi bu akşam Neden Allah'ım bu ceza? Bedenim donuk, ellerim soğuk Ayrılık var, yine yalnızım *** Gözlerim tükendi bu akşam Neden Allah'ım bu ceza? Bedenim donuk, ellerim soğuk Ayrılık var, yine yalnızım *** Sen sevdiğimdin, bebeğimdin Neden ayrıldık? Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden, neden ayrıldık? *** Sen sevdiğimdin, bebeğimdin Neden ayrıldık? Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden, neden ayrıldık? *** Sigaram sensiz bitiyor Ah aşkım için yanıyor Soğudu odam, yalnızım yine Yapamam ben sensiz, dur dinle *** Sen sevdiğimdin, bebeğimdin Neden ayrıldık? Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden, neden ayrıldık? *** Sen sevdiğimdin, bebeğimdin Neden ayrıldık? Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden, neden ayrıldık? *** Sen sevdiğimdin, bebeğimdin Neden ayrıldık? Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden, neden ayrıldık? *** Sen sevdiğimdin, bebeğimdin Neden ayrıldık? Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden, neden ayrıldık?