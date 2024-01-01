Derdim Var (Club Mix) Şarkı Sözleri
Burak Kut Derdim Var (Club Mix) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Burak Kut Derdim Var (Club Mix) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Derdim Var (Club Mix) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Burak Kut
Derdim Var (Club Mix)
Tüm Şarkıları
-
İster inanın ister inanmayın bana
Bir tek Allah bir de ben bilirim bunu
Sorunsuzluk ve sorumsuzluk bir yana
Derdim var anlatamam insanlara, of
Derdim var anlatamam insanlara, insanlara
Sıkılsın birileri benim yerime, sıkılsın
Bırakın beni, kendi içime kapandım
Yer yarılsın, günahlar içine batsın
Derdim var anlatamam insanlara, of
Derdim var anlatamam insanlara
Derdim var anlatamam insanlara, of
Derdim var anlatamam insanlara, insanlara
Kalmadı hayalim, hayalsiz yetemem
Tükendi umudum, ben mutsuz ölemem
Sıkılsın birileri benim yerime, sıkılsın
Sorumsuzluk ve sorunsuzluk bir yana
Kötü ve iyi yaşıyormuş yan yana
Anlayamadım ki anlatayım hâlimi sana
Derdim var anlatamam insanlara, of
Derdim var anlatamam insanlara
Derdim var anlatamam insanlara, of
Derdim var anlatamam insanlara
Derdim var anlatamam insanlara, of
Derdim var anlatamam insanlara
Derdim var anlatamam insanlara, of
Derdim var anlatamam insanlara, insanlara