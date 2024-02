İster inanın ister inanmayın bana Bir tek Allah bir de ben bilirim bunu Sorunsuzluk ve sorumsuzluk bir yana Derdim var anlatamam insanlara, of Derdim var anlatamam insanlara, insanlara Sıkılsın birileri benim yerime, sıkılsın Bırakın beni, kendi içime kapandım Yer yarılsın, günahlar içine batsın Derdim var anlatamam insanlara, of Derdim var anlatamam insanlara Derdim var anlatamam insanlara, of Derdim var anlatamam insanlara, insanlara Kalmadı hayalim, hayalsiz yetemem Tükendi umudum, ben mutsuz ölemem Sıkılsın birileri benim yerime, sıkılsın Sorumsuzluk ve sorunsuzluk bir yana Kötü ve iyi yaşıyormuş yan yana Anlayamadım ki anlatayım hâlimi sana Derdim var anlatamam insanlara, of Derdim var anlatamam insanlara Derdim var anlatamam insanlara, of Derdim var anlatamam insanlara Derdim var anlatamam insanlara, of Derdim var anlatamam insanlara Derdim var anlatamam insanlara, of Derdim var anlatamam insanlara, insanlara