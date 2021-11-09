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Burak Kut

Burak Kut

En Çok Dinlenen Burak Kut Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yaşandı Bitti

Burak Kut 04:22
02

Ver Allahım

Burak Kut 04:04
03

Tahtalara Vur

Burak Kut 03:52
04

Sonbahar

Burak Kut 03:03
05

Sevgi Hırsızı

Burak Kut 03:48

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