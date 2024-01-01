Düş Yakamdan(Remix) Mutluluktan görmüyordu gözlerim Saftı kalbim, değmemişti el bile Günler geçtikçe, artıyordu hislerim Anlamazdım bazen yalnız gezmemi Zorlasamda olmuyor Her şey bitti bir günde of Gel dön desende dönmez gönlüm eski haline Bilsen neler çektim, kendi kendime Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline Kopartıp attım, bağırdım özgürce Her gün ağlardım güldün ardımdan Yeni bir gün başlarken of düş düş yakamdan Gel dön desеnde dönmez gönlüm eski halinе Bilsen neler çektim, kendi kendime Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline Kopartıp attım, bağırdım özgürce Mutluluktan görmüyordu gözlerim Saftı kalbim, değmemişti el bile Günler geçtikçe, artıyordu hislerim Anlamazdım bazen yalnız gezmemi Zorlasamda olmuyor Her şey bitti bir günde of Gel dön desende dönmez gönlüm eski haline Bilsen neler çektim, kendi kendime Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline Kopartıp attım, bağırdım özgürce Her gün ağlardım güldün ardımdan Yeni bir gün başlarken of düş düş yakamdan Gel dön desende dönmez gönlüm eski haline Bilsen neler çektim, kendi kendime Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline Kopartıp attım, bağırdım özgürce Gel dön desende dönmez gönlüm eski haline Bilsen neler çektim, kendi kendime Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline Kopartıp attım, bağırdım özgürce Gel dön desende dönmez gönlüm eski haline Bilsen neler çektim, kendi kendime Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline Kopartıp attım, bağırdım özgürce

Mısırı Kuruttun Mi? Suda pişmiş mısırı tuzlayıp yiyeceksun Suda pişmiş mısırı tuzlayıp yiyeceksun Mısırın türküsünü benden dinleyeceksun * Mısırı kuruttun mi? Anbarda duruttun mi? Anan çarık giyerdi Bunları unuttun mi? * Gardaşım unuttun mi? Mısırı kuruttun mi? Anbarda duruttun mi? Anan çarık giyerdi Bunları unuttun mi? Gardaşım unuttun mi?

Niyazi Sivrinun tepesinde vardur dikili taşlar Sivrinun tepesinde vardur dikili taşlar * Omuzundan aşaği ineyi sari saçlar Omuzundan aşağa akar sevdali saçlar * Ula ula Niyazi yiyece misun beni Adam adami yesa deden yerdi neneni * Ula ula Niyazi yiyece misun beni Adam adami yesa deden yerdi neneni * Saçlarini ördiler arasini böldiler Saçlarini ördiler arasini böldiler * Dünya güzelliğuni Niyazi'ye verdiler Dünya güzelliğuni Niyazi'ye verdiler * Ula ula Niyazi yiyece misun beni Adam adami yesa deden yerdi neneni * Ula ula Niyazi yiyece misun beni Adam adami yesa deden yerdi neneni * İpilen çekeyirum önümüzdeki yazi İpilen çekeyirum önümüzdeki yazi * Bana oyun eyledi ha bu köylü Niyazi Bana oyun eyledi ha bu köylü Niyazi * Ula ula Niyazi yiyece misun beni Adam adami yesa deden yerdi neneni * Ula ula Niyazi yiyece misun beni Adam adami yesa deden yerdi neneni * Ula ula Niyazi yiyece misun beni Adam adami yesa deden yerdi neneni

Hekimoğlu Hekimoğlu Derler Benim Aslıma Aynalı Martin Yaptırdım Da (Narinim) Kendi Neslime * Hekim Oğlu Derler Bir Küçük Uşak, Bir Omuzdan Bir Omuza (Narinim) On Arma Fişek * Konaklar Yaptırdım Mermer Direkli, Hekimoğlu Dediğin De (Narinim) Aslan Yürekli *Konaklar Yaptırdım Döşetemedim, Ünye Fatsa Bir Oldu Da(Narinim) Baş Edemedim * Ünye Fatsa Arası Ordu'da Kuruldu, Hekimoğlu Dediğin (Narinim) O Da Vuruldu.

Potpori A. Yeni Çıkayi Yeni çıkayı yeni de derelerin ormanı Sevdalıktan kesildi dizlerimin dermanı da Dizlerimin dermanı * Derenin derincesi de akarsuyun incesi Gel biraz konuşalım gönlümün eğlencesi de Gönlümün eğlencesi * İpek peştemalların da yanına bak yanına Annen ekmek batırdı ikimizin kanına da İkimizin kanına

Bir Fındığın İçine Bir Fındığın İçini Yâr Senden Ayrı Yemem Bugün Gördüm Yârimi Öldüğüme Gam Yemem * Aldır Aslanım Aldır Al Yanakların Baldır Kınalı Ellerin İle Beni Uykudan Kaldır * Fındık Toplayan Gelin Fındık Dalda Kalmasın Gel Biraz Konuşalım Ahım Sende Kalmasın * Aldır Aslanım Aldır Al Yanakların Baldır Kınalı Ellerin İle Beni Uykudan Kaldır * Fındık Dalda Tekleme Kız Fistanın Ekleme Yârin Gitti Gurbete Gelir Diye Bekleme * Aldır Aslanım Aldır Al Yanakların Baldır Kınalı Ellerin İle Beni Uykudan Kaldır

Ben Giderim Batum'a Ben giderim Batum'a Batum'un batağına Pencereden içeri Al beni otağına * Nazlı yarim geldim sana Fistanını toplasana Kemençeler çalınıyor Bize horon oynasana * Güvercinim uçuyor Kanadını açıyor Ben o yare ne dedim O yar benden kaçıyor * Nazlı yarim geldim sana Fistanını toplasana Kemençeler çalınıyor Bize horon oynasana * Köşke serdim yatağı Gel derdimin ortaği Yataklar diken oldu Senden ayrı yatalı * Nazlı yarim geldim sana Fistanını toplasana Kemençeler çalınıyor Bize horon oynasana