Gözlerim tükendi bu akşam Neden Allah'ım bu ceza? Bedenim donuk, ellerim soğuk Ayrılık var, yine yalnızım *** Gözlerim tükendi bu akşam Neden Allah'ım bu ceza? Bedenim donuk, ellerim soğuk Ayrılık var, yine yalnızım *** Sen sevdiğimdin, bebeğimdin Neden ayrıldık? Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden, neden ayrıldık? *** Sen sevdiğimdin, bebeğimdin Neden ayrıldık? Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden, neden ayrıldık? *** Sigaram sensiz bitiyor Ah aşkım için yanıyor Soğudu odam, yalnızım yine Yapamam ben sensiz, dur dinle *** Sen sevdiğimdin, bebeğimdin Neden ayrıldık? Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden, neden ayrıldık? *** Sen sevdiğimdin, bebeğimdin Neden ayrıldık? Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden, neden ayrıldık? *** Sen sevdiğimdin, bebeğimdin Neden ayrıldık? Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden, neden ayrıldık? *** Sen sevdiğimdin, bebeğimdin Neden ayrıldık? Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden, neden ayrıldık?