Fidanım Ay sabit ben ner'de güneş batmış sen ner'de Ay sabit ben ner'de güneş batmış sen ner'de Sevgini ister canım kollarına muhtacım Hani verdiğin sözler Umut bağladım sana biraz duygulansana Hadi ne duruyorsun gel Gel fidanım gel sensin can içim gel Sevgilim olmalı gönlüme dolmalı Hep benimle olmalısın artık yeter Gel fidanım gel bit'sin bu ayrılık gel Sevgilim olmalı gönlüme dolmalı Hep benimle olmalısın gel Kaç gece ister daha bu sevda bu aşk benden Kaç gece ister daha bu sevda bu aşk benden Verdiğim yetmedi mi çektiğim bitmedi mi Ne bu ızdırap keder Umut bağladım sana biraz duygulansana Hadi ne duruyorsun gel Gel fidanım gel sensin can içim gel Sevgilim olmalı gönlüme dolmalı Hep benimle olmalısın artık yeter Gel fidanım gel bit'sin bu ayrılık gel Sevgilim olmalı gönlüme dolmalı Hep benimle olmalısın gel Gel fidanım gel sensin can içim gel Sevgilim olmalı gönlüme dolmalı Hep benimle olmalısın artık yeter Gel fidanım gel bit'sin bu ayrılık gel Sevgilim olmalı gönlüme dolmalı Hep benimle olmalısın gel

Bebeğim Gözlerim tükendi bu akşam Neden Allah'ım bu ceza? Bedenim donuk, ellerim soğuk Ayrılık var, yine yalnızım *** Gözlerim tükendi bu akşam Neden Allah'ım bu ceza? Bedenim donuk, ellerim soğuk Ayrılık var, yine yalnızım *** Sen sevdiğimdin, bebeğimdin Neden ayrıldık? Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden, neden ayrıldık? *** Sen sevdiğimdin, bebeğimdin Neden ayrıldık? Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden, neden ayrıldık? *** Sigaram sensiz bitiyor Ah aşkım için yanıyor Soğudu odam, yalnızım yine Yapamam ben sensiz, dur dinle *** Sen sevdiğimdin, bebeğimdin Neden ayrıldık? Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden, neden ayrıldık? *** Sen sevdiğimdin, bebeğimdin Neden ayrıldık? Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden, neden ayrıldık? *** Sen sevdiğimdin, bebeğimdin Neden ayrıldık? Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden, neden ayrıldık? *** Sen sevdiğimdin, bebeğimdin Neden ayrıldık? Sen tutamadığım çiçeğimdin Bir tanem neden, neden ayrıldık?

Benimle Oynama Yalnızlıklardan yoruldum usandım Sensiz gecelerden sıkıldım bunaldım Sımsıkı saran ateşi gözledim O sımsıcak bakan gözleri özledim *** Tutuşur anılar uykusuzluğumda Yetişir sevdalar umutsuzluğumda Bin korku sarar senin yokluğunda Yangınlar çıkar susuzluğumda *** Aşkına yürüyen sesimi duyuyorsun Gittikçe büyüyen dert oluyorsun Sana söylüyorum farkında mısın Anla seni seviyorum, ah biliyorsun *** Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun *** Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun *** Aşkına yürüyen sesimi duyuyorsun Gittikçe büyüyen dert oluyorsun Sana söylüyorum farkında mısın Anla seni seviyorum, ah biliyorsun *** Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun *** Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun *** Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun *** Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun Benimle oynama söyledim sana Şansını zorlama uğurlar olsun

Çılgınım Ayaklarım yerlerden kesildi Bulutlara uçurdu bakışın Seviyorum demeyi özlerken Çıkıverdin karşıma ansızın *** Çıkmazlarda kaybettim yolumu Neredeyim arayıp bulsana Yıllar yılı bu aşkı bekledim Haydi artık, hedefi vursana *** Kendimi veriyorum sana İşte rest, yeter ki sev *** Çılgınım, ben aşkına hazırım Yayımdan ok gibi fırlarım Çılgınım, ben aşkına hazırım Uğruna destanlar yazarım *** Ayaklarım yerlerden kesildi Bulutlara uçurdu bakışın Seviyorum demeyi özlerken Çıkıverdin karşıma ansızın *** Çıkmazlarda kaybettim yolumu Neredeyim arayıp bulsana Yıllar yılı bu aşkı bekledim Haydi artık, hedefi vursana *** Kendimi veriyorum sana İşte rest, yeter ki sev *** Çılgınım, ben aşkına hazırım Yayımdan ok gibi fırlarım Çılgınım, ben aşkına hazırım Uğruna destanlar yazarım *** Kendimi veriyorum sana İşte rest, yeter ki sev *** Çılgınım, ben aşkına hazırım Yayımdan ok gibi fırlarım Çılgınım, ben aşkına hazırım Uğruna destanlar yazarım *** Çılgınım, ben aşkına hazırım Yayımdan ok gibi fırlarım Çılgınım, ben aşkına hazırım Uğruna destanlar yazarım Çılgınım

Heyecanlıyım Bana baktığın an ateşler yakmadın mı Binbir işveyle sen, sevdaya atmadın mı İşte sana sevmisim, sana gönül vermişim Aşığım demek için, hep seni beklemişim Heyecanlıyım,daha yolun başındayım Hep yanımda ol, aşkına sevdalıyım Heyecanlıyım,daha yolun başındayım Hep yanımda ol sanki bir rüyadayım Bana baktığın an ateşler yakmadın mı Binbir işveyle sen, sevdaya atmadın mı İşte sana sevmisim, sana gönül vermişim Aşığım demek için, hep seni beklemişim Ben de sana vurgunum, deli gibi tutkunum Öyle çok sevdim seni, sensin mutluluğum

Tek Çare Kapanır kapılar açılır pencereler Beklediğim kuşlar çok uzak yoldan döner Kapanır kapılar açılır pencereler Beklediğim kuşlar çok uzak yoldan döner Bir haber alırım yarimden içeri Hem anam hem babam bi çare Seninle olmak tek çare Bir haber alırım yarimden içeri Hem anam hem babam bi çare Seninle olmak tek çare Dert olur her şey gönlümce yaşayamam Üzülür kahrolur içim Dert olur her şey gönlümce yaşayamam Üzülür kahrolur içim Aşk korkusu yalanlar Kokusu dеğişen bayramlar Kapanır kapılar açılır pencerеler Beklediğim kuşlar çok uzak yoldan döner Kapanır kapılar açılır pencereler Beklediğim kuşlar çok uzak yoldan döner Bir haber alırım yarimden içeri Hem anam hem babam bi çare Seninle olmak tek çare Dert olur her şey gönlümce yaşayamam Üzülür kahrolur içim Dert olur her şey gönlümce yaşayamam Üzülür kahrolur içim Aşk korkusu yalanlar Kokusu değişen bayramlar Aşk korkusu yalanlar Kokusu değişen bayramlar

Gün Batımı Gün batımı gibi kaşboluverdin Birden avucumda eridin Sen daha dün beni çok seviyordun Neden bırakıp gittin Yanıp yanıp söndüm eskimiş fener gibi Durma bir umutla gel bana Belki de olmaz Belki de hatasız olmaz sevgilim Belki de yaşanır Belki de yaşanmaz seninle sevgilim Yaz bulutu kimine gülüp geçer Hasret bürünür gözlerime Sel fırtına eser başımda Yetmez o zaman ılık sevda

Duman Üstü Bil ki sevgilim, sonu yoktur bu sevginin Her şeyinle sen benim oldun ya sevgilim Duy ki gerçeği yankılansın için için Yeter ki iste sen ölürüm ben senin için Sen beni baştan yarattın Bir tek sen dertlerimden anladın Seninle gözlerimi açtım hayata Böyle aşk yoktur diyene bir çift lafım var Duman üstü duman üstü ol Duman üstü duman üstü ol Duman üstü duman üstü ol Duman üstü duman üstü ol Duman üstü duman üstü ol Duman üstü duman üstü ol Duman üstü duman üstü ol Duman üstü duman üstü ol Duman üstü duman üstü ol Duman üstü duman üstü oldum

Oyun Bozulmaz Yeter artık Allahım ateşe düştüm Belki bile bile zor akşamlar bunalıma girdim İnsafsız olma böyle seviyorum ölesiye Yaklaş gel kaçma öyle elini ver sevdalım Oyun bozulmaz gönlümün sultanı Kaderim ellerinde severim al canımı Sana inandım aşkım vız gelir Artık yollarıma tuzak Sensiz olmaz yine sarıl bana gel

Gel Bana Bir gün deniz ışıl ışıldı Ve kıpırtısız Altımızda ışıktan Kumdan bir halı O gün güneş pırıl pırıldı Doğa sessiz Kavuşmuştuk seninle Mutlu sevdalı Mutlu sevdalı Gel bana gel bana Buluşalım seninle Gel bana gel bana Beklemek yine Gel bana gel bana Buluşalım seninle Gel bana O günleri beklemek niye Bir yaz gecesi gibiydi sanki yüzün İçimizde garip tatlı bir hüzün Başımızda sevdalar gökte martılar Aşkımızı söylüyor bütün şarkılar Bütün şarkılar