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7/24 Dinle Tahtalara Vur

Tahtalara Vur Şarkı Sözleri

Burak Kut Tahtalara Vur şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Burak Kut Tahtalara Vur şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tahtalara Vur sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Burak Kut

Burak Kut

Tahtalara Vur

  • Fındık Kurdum

  • Tahtalara Vur

  • Sonu Geldi

  • Boşver

  • Oynaya Oynaya

  • Beklemek Sevmekse

  • Askerliğin Efkarı

  • Yıldızlar

  • Aşk-Müzik-Eğlence

  • Güzel Yüzlüm

  • Zaman

  • Hep Aynı

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