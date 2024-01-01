-
Kurdum kurdum hayaller kurdum
Sordum kendime sende ne buldum
Fındık kurdum âşık oldum
Kızdım kendime sende ne buldum
Kurdum kurdum hayaller kurdum
Sordum kendime sende ne buldum
Fındık kurdum âşık oldum
Kızdım kendime sende ne buldum
Uzun tren yolları var gönlümde
Inip binenler oldu bu şehirlerde
Ben sende ne buldum da oldum böyle
Sorular birikti cevapları ise sende
Âşk için yanıp sönerken
Öl desen ölür bu sersem
Alnıma yazdığım sen misin
Âşk için yanıp sönerken
Öl desen ölür bu sersem
Alnıma yazdığım sen misin
Kurdum kurdum hayaller kurdum
Sordum kendime sende ne buldum
Fındık kurdum âşık oldum
Kızdım kendime sende ne buldum
Uzun tren yolları var gönlümde
Inip binenler oldu bu şehirlerde
Ben sende ne buldum da oldum böyle
Sorular birikti cevapları ise sende
Âşk için yanıp sönerken
Öl desen ölür bu sersem
Alnıma yazdığım sen misin
Âşk için yanıp sönerken
Öl desen ölür bu sersem
Alnıma yazdığım sen misin
Âşk için yanıp sönerken
Öl desen ölür bu sersem
Alnıma yazdığım sen misin
Âşk için yanıp sönerken
Öl desen ölür bu sersem
Alnıma yazdığım sen misin
-
Hiç hevesim yoktu
Ümitsizdim, niyetsizdim
Son günler vasat, işler kesat
Sebepsizdim
***
Kapılarım kapalı askerliği yapalı
Kafa karış, bulanık İstanbul'a geleli
Gel de inanma
***
Allah korusun nazarlardan
Kazalardan, belalardan
Allah korusun nazarlardan
Kazalardan, belalardan
***
Tahtalara vur, dağlara taşlara
Yanarsa yansın dünya aşktan
Tahtalara vur, dağlara taşlara
Yanarsa yansın dünya aşktan
***
Gün sıradan doğdu
Saat beşte olan oldu
Bir kara elmasın
Gözlerinde ay tutuldu
***
Ben hiç böyle olmadım
Beni bildim bileli
Daha hiç uyumadım
Seni sevdim seveli
Gel de inanma
***
Allah korusun nazarlardan
Kazalardan, belalardan
Allah korusun nazarlardan
Kazalardan, belalardan
***
Tahtalara vur, dağlara taşlara
Yanarsa yansın dünya aşktan
Tahtalara vur, dağlara taşlara
Yanarsa yansın dünya aşktan
***
Tahtalara vur, dağlara taşlara
Yanarsa yansın dünya aşktan
-
Bir aşk masalıymış
Sayfa sayfa okuyup
Bitirdik, sonu geldi
Sonu geldi ah canım, sonu geldi
Herkes beni sen biliyor
Ben söyleyemem, sen söyle
Yitirdik, sonu geldi
Sonu geldi ah canım, sonu geldi
Masumken suçladın beni, hatam neydi?
Zor günde kalbimi kırman gerek miydi?
Ağlarken bir daha beni göremezsin
Benden başka hiç kimseyi sevemezsin
Bir aşk masalıymış
Sayfa sayfa okuyup
Bitirdik, sonu geldi
Sonu geldi ah canım, sonu geldi
Masumken suçladın beni, hatam neydi?
Zor günde kalbimi kırman gerek miydi?
Ağlarken bir daha beni göremezsin
Benden başka hiç kimseyi sevemezsin
Sonu geldi canım, sonu geldi ah
Elveda canım, sonu geldi
Sonu geldi ah canım, sonu geldi
Elveda canım, sonum geldi
-
Karanlıklar çökünce içimde
Sıkılmaz mı kim olsa yerimde?
Dayandım bütün gençliğimle
Kraldan kraldı benliğimle
Boş verdim ne olacak diye
Nasılsa belli bak ecelim
Yine de sordum kendime
"İnsan dünyaya kaç kere gelir?
Boş verdim ne olacak diye
Nasılsa belli bak ecelim
Yine de sordum kendime
"İnsan dünyaya kaç kere gelir?"
Boş ver, boş ver
Doldur boş kadehlerini, hayat zaten zor bir âlem
Herkes sarhoş olmak ister biraz bazen
Doldur boş kadehlerini, unut gitsin dertlerini
Herkes sarhoş olmak ister biraz bazen
Doldur boş kadehlerini
Bırak, boş ver
Doldur boş kadehlerini
Bırak, boş ver
-
Tek kişilik hayatlar yaşadık seninle
Beni kendine benzetip nasıl da uzaklaştın
Biz bize yetmedik bu sevgili çöplüğünde
Beni kaç kere ağlatıp nasıl da uzaklaştın
Sevinme, seven bulunur beni aslında
Senin de kalbin ben'le, gülüm, naz yapma
Sevinme, seven bulunur bana her yerde
Senin de kalbin ben'le, gel inkâr etme
Oynaya oynaya benimle
Kendine kul köle bıraktın
Ah, bütün ipler elinde
Göz göre göre canımı yaktın
Oynaya oynaya benimle
Kendine kul köle bıraktın
Ah, bütün ipler elinde
Göz göre göre canımı yaktın
Tek kişilik hayatlar yaşadık seninle
Beni kendine benzetip nasıl da uzaklaştın
Biz bize yetmedik bu sevgili çöplüğünde
Beni kaç kere ağlatıp nasıl da uzaklaştın
Sevinme, seven bulunur beni aslında
Senin de gönlün bende, gülüm, naz yapma
Sevinme, seven bulunur bana her yerde
Senin de gönlün bende, gel inkâr etme
Oynaya oynaya benimle
Kendine kul köle bıraktın
Ah, bütün ipler elinde
Göz göre göre canımı yaktın
Oynaya oynaya benimle
Kendine kul köle bıraktın
Ah, bütün ipler elinde
Göz göre göre canımı yaktın
Oynaya oynaya benimle
Kendine kul köle bıraktın
Ah, bütün ipler elinde
Göz göre göre canımı yaktın
Oynaya oynaya benimle
Ah, bütün ipler elinde
Oynaya oynaya benimle
Göz göre göre canımı yaktın
Oynaya oynaya benimle
Kendine kul köle bıraktın
Ah, bütün ipler elinde
Göz göre göre canımı yaktın
Oynaya oynaya benimle
Kendine kul köle bıraktın
Ah, bütün ipler elinde
Göz göre göre canımı yaktın
Oynaya oynaya benimle
Kendine kul köle bıraktın
Ah, bütün ipler elinde
Göz göre göre canımı yaktın
-
Anlıyorum, bitti
Ağlıyorum
Haykıracak yerde
Susuyorum
Anlıyorum, bitti
Ağlıyorum
Haykıracak yerde
Susuyorum
Korkmadan hiç göğüs gerecek
Neden hep ben?
Sevdiğim bir Allah var
Sevenleri anlar
Beklemek sevmekse
Bir yıl değil, bir ömür kadar
Sevdiğim bir Allah var
Sevenleri anlar
Beklemek sevmekse
Bir yıl değil, bir ömür kadar
Anlıyorum, bitti
Ağlıyorum
Haykıracak yerde
Susuyorum
Korkmadan hiç göğüs gerecek
Neden hep ben?
Sevdiğim bir Allah var
Sevenleri anlar
Beklemek sevmekse
Bir yıl değil, bir ömür kadar
Sevdiğim bir Allah var
Sevenleri anlar
Beklemek sevmekse
Bir yıl değil, bir ömür kadar
Sevdiğim bir Allah var
Sevenleri anlar
Beklemek sevmekse
Bir yıl değil, bir ömür kadar
-
Hasretlik çekilmiyor sıla özlemiyle
Bayramın birinci günü gurbet illerinde
Askerliğin efkârı basmış beni de
Doğruymuş, anam ağlar geride
Hasretlik çekilmiyor sıla özlemiyle
Bayramın birinci günü gurbet illerinde
Askerliğin efkârı basmış beni de
Doğruymuş, anam ağlar geride
Yine de sevmek, kedere gülmek
Sabreylemek düşer payıma
Ne demişler, yarın ola hayrola
Yine de sevmek, kedere gülmek
Sabreylemek düşer payıma
Ne demişler, yarın ola hayrola
Arkadaşım Mehmet gariban, mektubu elinde
Nur topu bir kızı olmuş, yazıyor içinde
Askerliğin efkârı basmış bizi de
Elbet biter sayılı gün, geçecek
Kiminin babası göçmüş, kara yas evinde
Kiminin yârini eller almış, yanıyor biçare
Askerliğin efkarı basmış beni de
Elbet biter sayılı gün, geçecek
Yine de sevmek, kedere gülmek
Sabreylemek düşer payıma
Ne demişler, yarın ola hayrola
Yine de sevmek, kedere gülmek
Sabreylemek düşer payıma
Ne demişler, yarın ola hayrola
Geçen zaman kayıp mı?
Yoksa yapmamak ayıp mı?
Yine de sevmek, kedere gülmek
Sabreylemek düşer payıma
Ne demişler, yarın ola hayrola
-
Yıldızlar salınırken siyaha
Kayar gider biri, derken biri daha
Ağlarken sessizce yitirirler geceyi
Malum bilmeceyi sorarken aya
Ay sır tutar, ay sonsuza susar
Bütün matemleri gizli tutar
Son dansına başlar hilalken
Gün güneşe döner o yanarken hiç usanmadan
Yıldızlar salınırken siyaha
Kayar gider biri, derken biri daha
Ağlarken sessizce yitirirler geceyi
Malum bilmeceyi sorarken aya
Yıldızlar salınırken siyaha
Kayar gider biri, derken biri daha
Ağlarken sessizce yitirirler geceyi
Malum bilmeceyi sorarken aya
Yıldızlar salınırken siyaha
Kayar gider biri, derken biri daha
Ağlarken sessizce yitirirler geceyi
Kayar gider biri
-
Hatalarımla ben büyüdüm
Yarınlarımda ben geçmişimi görürüm
Yoruldum, yenilmedim
Delirdim hiç söyleyemedim
Geliştim, değişemedim
Yine ben, aynı ben sevildikçe, sevinen
Korkusuz ve fakirim alkışlarla geçinen
Ben, aynı ben sevildikçe, sevinen
Korkusuz ve fakirim alkışlarla geçinen
İşte ben, varım yoğum aşk, müzik, eğlence
Hatalarımla ben büyüdüm
Yarınlarımda ben geçmişimi görürüm
Yoruldum, yenilmedim
Delirdim hiç söyleyemedim
Geliştim, değişemedim
Yine ben, aynı ben sevildikçe, sevinen
Korkusuz ve fakirim alkışlarla geçinen
Ben, aynı ben sevildikçe, sevinen
Korkusuz ve fakirim alkışlarla geçinen
Ben, varım, yoğum aşk, müzik
Ben, varım, yoğum aşk, müzik, eğlence
-
Abuk sabuk bir kâbus gördüm
Anladım ki âşık oldum
Kalkıp koştum gitarıma
Başladım tıngırdatmaya
Anlatayım isterseniz
Hep düşümde karşıma çıkar adı nedir bilmem
Gül yüzü var gülümsemez, yatağıma gelmez
Düş bitince çekip gider, adı nedir adı nedir
Adı nedir bilmem
Adı nedir , adı nedir, adı nedir bilmem
Güzel yüzlüm, gülümse
Sen gülümsersen güler yüzüm
Güzel yüzlüm gülümse sen
Gülümsersen güler yüzüm
Güzel yüzlüm, gülümse
Sen gülümsersen güler yüzüm
Güzel yüzlüm gülümse sen
Gülümsersen güler yüzüm
Karışık sarmaşık saçlı
Ah yere baktı yürek yaktı
Onu görmek için çocuk
Anlatayım isterseniz
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Hep düşümde karşıma çıkar adı nedir bilmem
Gül yüzü var gülümsemez, yatağıma gelmez
Düş bitince çekip gider, adı nedir adı nedir
Adı nedir bilmem
Adı nedir , adı nedir, adı nedir bilmem
Güzel yüzlüm, gülümse
Sen gülümsersen güler yüzüm
Güzel yüzlüm gülümse sen
Gülümsersen güler yüzüm
Güzel yüzlüm, gülümse
Sen gülümsersen güler yüzüm
Güzel yüzlüm gülümse sen
Gülümsersen güler yüzüm
Güzel yüzlüm, gülümse
Sen gülümsersen güler yüzüm
Güzel yüzlüm gülümse sen
Gülümsersen güler yüzüm
Güzel yüzlüm, gülümse
Sen gülümsersen güler yüzüm
Güzel yüzlüm gülümse sen
Gülümsersen güler yüzüm
Güzel yüzlüm, gülümse
Sen gülümsersen güler yüzüm
Güzel yüzlüm gülümse sen
Gülümsersen güler yüzüm
Güzel yüzlüm, gülümse
Sen gülümsersen güler yüzüm
Güzel yüzlüm gülümse sen
Gülümsersen güler yüzüm
Güzel yüzlüm, gülümse
Sen gülümsersen güler yüzüm
Güzel yüzlüm gülümse sen
Gülümsersen güler yüzüm
-
Alo
Alo (efendim?)
Alo (Sema?)
Efendim?
Güzelim, yarım saat sonra arayabilir misin?
Ben arı'yım mı seni yarım saat sonra?
Sen, sen, sen arar mısın beni?
Ararım, ararım (canım, öpüyorum, bay bay)
Geçen zaman, geçer çabuk zaman
Geçsin diye bekledim uzun zaman
Geçmiş zaman, döndüm, her şeyim tamam
"Nasıl geçti?" diye sormasınlar, anlamam
Geçen zaman, geçmiş zaman
Ömrümden geçen zaman, gelecek zaman
Whoa-oh-oh-oh-oh-oh, ben hiç anlamam
Ben bilirim, geçer zaman
Ben yaşadım geçmiş zaman, oh
(Saat, saat kaç, kaç, kaç, kaç?)
Niye diye, diye sorma
(Dostlar) Seni anlamam
Ben hiç anlamam
"Nasıl geçti?" diye, diye, diye, diye sorma (diye sorma)
Ben hiç anlamam (seni anlamam)
Seni anlamam (ben hiç anlamam)
Whoa-oh-oh-oh-oh-oh
Whoa-oh-oh-oh-oh-oh
Whoa-oh-oh-oh-oh-oh, ben hiç anlamam
Whoa-oh-oh-oh-oh-oh, seni anlamam
Whoa-oh-oh-oh-oh-oh, ben hiç anlamam
Geçen zaman, geçmiş zaman
Whoa-oh-oh-oh-oh-oh
Whoa-oh-oh-oh-oh-oh
Whoa-oh-oh-oh-oh-oh
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Beni hiç sorma, boş bir hayatım var
Bana aldırma, yeni bir hayatım var
Hep aynı yabancı hep aynı alaycı
Hep aynı yalancı yüzler
Beni hiç sorma, boş bir hayatım var
Bana aldırma, yeni bir hayatım var
Hep aynı yabancı hep aynı alaycı
Hep aynı yalancı yüzler
Geçen geceler, doğan güneşler
Sensiz hep aynıydı neden diye sorsan bile
Yine sebebi aynı kadın
Hep aynı, hep aynı, hep aynı, aynı kadın