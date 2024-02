Zamanı doldurduk gidiyorsun işte Gücenmedim anladım hatta düşününce Diyecek hiç bir söz yok Helal et hakkını sende İnan hiç dargın degilim git bir an önce Git bir an önce, git bir an önce Sevemedin beni bir türlü Aah denedim türlü türlü Yorulduk ikimizde Başka dert olmasında çekeriz başa gelince Yorulduk ikimizde Başka dert olmasında çekeriz başa gelince Gözünü doldurma inmesin ince ince Hırka gibi giyin bizi geceleri üşüyünce Diyecek hiç bir söz yok dünyanın hali böyle İnan hiç dargın dеgilim git bir an önce Git bir an önce, git bir an önce Sеvemedin beni bir türlü Aah denedim türlü türlü Yorulduk ikimizde Başka dert olmasında çekeriz başa gelince Yorulduk ikimizde Başka dert olmasında çekeriz başa gelince