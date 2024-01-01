-
Gün batımı gibi kaşboluverdin
Birden avucumda eridin
Sen daha dün beni çok seviyordun
Neden bırakıp gittin
Yanıp yanıp söndüm eskimiş fener gibi
Durma bir umutla gel bana
Belki de olmaz
Belki de hatasız olmaz sevgilim
Belki de yaşanır
Belki de yaşanmaz seninle sevgilim
Yaz bulutu kimine gülüp geçer
Hasret bürünür gözlerime
Sel fırtına eser başımda
Yetmez o zaman ılık sevda
-
Gözlerim tükendi bu akşam
Neden Allah'ım bu ceza?
Bedenim donuk, ellerim soğuk
Ayrılık var, yine yalnızım
***
Gözlerim tükendi bu akşam
Neden Allah'ım bu ceza?
Bedenim donuk, ellerim soğuk
Ayrılık var, yine yalnızım
***
Sen sevdiğimdin, bebeğimdin
Neden ayrıldık?
Sen tutamadığım çiçeğimdin
Bir tanem neden, neden ayrıldık?
***
Sen sevdiğimdin, bebeğimdin
Neden ayrıldık?
Sen tutamadığım çiçeğimdin
Bir tanem neden, neden ayrıldık?
***
Sigaram sensiz bitiyor
Ah aşkım için yanıyor
Soğudu odam, yalnızım yine
Yapamam ben sensiz, dur dinle
***
Sen sevdiğimdin, bebeğimdin
Neden ayrıldık?
Sen tutamadığım çiçeğimdin
Bir tanem neden, neden ayrıldık?
***
Sen sevdiğimdin, bebeğimdin
Neden ayrıldık?
Sen tutamadığım çiçeğimdin
Bir tanem neden, neden ayrıldık?
***
Sen sevdiğimdin, bebeğimdin
Neden ayrıldık?
Sen tutamadığım çiçeğimdin
Bir tanem neden, neden ayrıldık?
***
Sen sevdiğimdin, bebeğimdin
Neden ayrıldık?
Sen tutamadığım çiçeğimdin
Bir tanem neden, neden ayrıldık?
-
Yalnızlıklardan yoruldum usandım
Sensiz gecelerden sıkıldım bunaldım
Sımsıkı saran ateşi gözledim
O sımsıcak bakan gözleri özledim
***
Tutuşur anılar uykusuzluğumda
Yetişir sevdalar umutsuzluğumda
Bin korku sarar senin yokluğunda
Yangınlar çıkar susuzluğumda
***
Aşkına yürüyen sesimi duyuyorsun
Gittikçe büyüyen dert oluyorsun
Sana söylüyorum farkında mısın
Anla seni seviyorum, ah biliyorsun
***
Benimle oynama söyledim sana
Şansını zorlama uğurlar olsun
Benimle oynama söyledim sana
Şansını zorlama uğurlar olsun
***
Benimle oynama söyledim sana
Şansını zorlama uğurlar olsun
Benimle oynama söyledim sana
Şansını zorlama uğurlar olsun
***
Aşkına yürüyen sesimi duyuyorsun
Gittikçe büyüyen dert oluyorsun
Sana söylüyorum farkında mısın
Anla seni seviyorum, ah biliyorsun
***
Benimle oynama söyledim sana
Şansını zorlama uğurlar olsun
Benimle oynama söyledim sana
Şansını zorlama uğurlar olsun
***
Benimle oynama söyledim sana
Şansını zorlama uğurlar olsun
Benimle oynama söyledim sana
Şansını zorlama uğurlar olsun
***
Benimle oynama söyledim sana
Şansını zorlama uğurlar olsun
Benimle oynama söyledim sana
Şansını zorlama uğurlar olsun
***
Benimle oynama söyledim sana
Şansını zorlama uğurlar olsun
Benimle oynama söyledim sana
Şansını zorlama uğurlar olsun
-
Ayaklarım yerlerden kesildi
Bulutlara uçurdu bakışın
Seviyorum demeyi özlerken
Çıkıverdin karşıma ansızın
***
Çıkmazlarda kaybettim yolumu
Neredeyim arayıp bulsana
Yıllar yılı bu aşkı bekledim
Haydi artık, hedefi vursana
***
Kendimi veriyorum sana
İşte rest, yeter ki sev
***
Çılgınım, ben aşkına hazırım
Yayımdan ok gibi fırlarım
Çılgınım, ben aşkına hazırım
Uğruna destanlar yazarım
***
Ayaklarım yerlerden kesildi
Bulutlara uçurdu bakışın
Seviyorum demeyi özlerken
Çıkıverdin karşıma ansızın
***
Çıkmazlarda kaybettim yolumu
Neredeyim arayıp bulsana
Yıllar yılı bu aşkı bekledim
Haydi artık, hedefi vursana
***
Kendimi veriyorum sana
İşte rest, yeter ki sev
***
Çılgınım, ben aşkına hazırım
Yayımdan ok gibi fırlarım
Çılgınım, ben aşkına hazırım
Uğruna destanlar yazarım
***
Kendimi veriyorum sana
İşte rest, yeter ki sev
***
Çılgınım, ben aşkına hazırım
Yayımdan ok gibi fırlarım
Çılgınım, ben aşkına hazırım
Uğruna destanlar yazarım
***
Çılgınım, ben aşkına hazırım
Yayımdan ok gibi fırlarım
Çılgınım, ben aşkına hazırım
Uğruna destanlar yazarım
Çılgınım
-
Ay sabit ben ner'de güneş batmış sen ner'de
Ay sabit ben ner'de güneş batmış sen ner'de
Sevgini ister canım kollarına muhtacım
Hani verdiğin sözler
Umut bağladım sana biraz duygulansana
Hadi ne duruyorsun gel
Gel fidanım gel sensin can içim gel
Sevgilim olmalı gönlüme dolmalı
Hep benimle olmalısın artık yeter
Gel fidanım gel bit'sin bu ayrılık gel
Sevgilim olmalı gönlüme dolmalı
Hep benimle olmalısın gel
Kaç gece ister daha bu sevda bu aşk benden
Kaç gece ister daha bu sevda bu aşk benden
Verdiğim yetmedi mi çektiğim bitmedi mi
Ne bu ızdırap keder
Umut bağladım sana biraz duygulansana
Hadi ne duruyorsun gel
Gel fidanım gel sensin can içim gel
Sevgilim olmalı gönlüme dolmalı
Hep benimle olmalısın artık yeter
Gel fidanım gel bit'sin bu ayrılık gel
Sevgilim olmalı gönlüme dolmalı
Hep benimle olmalısın gel
Gel fidanım gel sensin can içim gel
Sevgilim olmalı gönlüme dolmalı
Hep benimle olmalısın artık yeter
Gel fidanım gel bit'sin bu ayrılık gel
Sevgilim olmalı gönlüme dolmalı
Hep benimle olmalısın gel
-
Bana baktığın an ateşler yakmadın mı
Binbir işveyle sen, sevdaya atmadın mı
İşte sana sevmisim, sana gönül vermişim
Aşığım demek için, hep seni beklemişim
Heyecanlıyım,daha yolun başındayım
Hep yanımda ol, aşkına sevdalıyım
Heyecanlıyım,daha yolun başındayım
Hep yanımda ol sanki bir rüyadayım
Bana baktığın an ateşler yakmadın mı
Binbir işveyle sen, sevdaya atmadın mı
İşte sana sevmisim, sana gönül vermişim
Aşığım demek için, hep seni beklemişim
Ben de sana vurgunum, deli gibi tutkunum
Öyle çok sevdim seni, sensin mutluluğum
-
Kapanır kapılar açılır pencereler
Beklediğim kuşlar çok uzak yoldan döner
Kapanır kapılar açılır pencereler
Beklediğim kuşlar çok uzak yoldan döner
Bir haber alırım yarimden içeri
Hem anam hem babam bi çare
Seninle olmak tek çare
Bir haber alırım yarimden içeri
Hem anam hem babam bi çare
Seninle olmak tek çare
Dert olur her şey gönlümce yaşayamam
Üzülür kahrolur içim
Dert olur her şey gönlümce yaşayamam
Üzülür kahrolur içim
Aşk korkusu yalanlar
Kokusu dеğişen bayramlar
Kapanır kapılar açılır pencerеler
Beklediğim kuşlar çok uzak yoldan döner
Kapanır kapılar açılır pencereler
Beklediğim kuşlar çok uzak yoldan döner
Bir haber alırım yarimden içeri
Hem anam hem babam bi çare
Seninle olmak tek çare
Dert olur her şey gönlümce yaşayamam
Üzülür kahrolur içim
Dert olur her şey gönlümce yaşayamam
Üzülür kahrolur içim
Aşk korkusu yalanlar
Kokusu değişen bayramlar
Aşk korkusu yalanlar
Kokusu değişen bayramlar
-
Bil ki sevgilim, sonu yoktur bu sevginin
Her şeyinle sen benim oldun ya sevgilim
Duy ki gerçeği yankılansın için için
Yeter ki iste sen ölürüm ben senin için
Sen beni baştan yarattın
Bir tek sen dertlerimden anladın
Seninle gözlerimi açtım hayata
Böyle aşk yoktur diyene bir çift lafım var
Duman üstü duman üstü ol
Duman üstü duman üstü ol
Duman üstü duman üstü ol
Duman üstü duman üstü ol
Duman üstü duman üstü ol
Duman üstü duman üstü ol
Duman üstü duman üstü ol
Duman üstü duman üstü ol
Duman üstü duman üstü ol
Duman üstü duman üstü oldum
-
Yeter artık Allahım ateşe düştüm
Belki bile bile zor akşamlar bunalıma girdim
İnsafsız olma böyle seviyorum ölesiye
Yaklaş gel kaçma öyle elini ver sevdalım
Oyun bozulmaz gönlümün sultanı
Kaderim ellerinde severim al canımı
Sana inandım aşkım vız gelir
Artık yollarıma tuzak
Sensiz olmaz yine sarıl bana gel
-
Bir gün deniz ışıl ışıldı
Ve kıpırtısız
Altımızda ışıktan
Kumdan bir halı
O gün güneş pırıl pırıldı
Doğa sessiz
Kavuşmuştuk seninle
Mutlu sevdalı
Mutlu sevdalı
Gel bana gel bana
Buluşalım seninle
Gel bana gel bana
Beklemek yine
Gel bana gel bana
Buluşalım seninle
Gel bana
O günleri beklemek niye
Bir yaz gecesi gibiydi sanki yüzün
İçimizde garip tatlı bir hüzün
Başımızda sevdalar gökte martılar
Aşkımızı söylüyor bütün şarkılar
Bütün şarkılar
-
Bu duyduğun bir şarkı romantik
Hem sevgi dolu hem üzüntülüdür biraz
Sakın korkma seni aldatmaz
Kalbimin sesi bu aşkımın hikayesi
Seni o yolda ilk gördüğümde aman aman
Sanki içimde yapraklar koptu
Elin elime ilk değdiğinde aman aman
Ürpertimle her yan titriyordu
Ne olduysa oldu bana nutkum tutuldu
Hiç bir söz hiç birşey gelmez aklıma
O güzel saçların canım tutmak istiyordu
Zor olan bunu o an anlatmak sana