Abuk sabuk bir kâbus gördüm Anladım ki âşık oldum Kalkıp koştum gitarıma Başladım tıngırdatmaya Anlatayım isterseniz Hep düşümde karşıma çıkar adı nedir bilmem Gül yüzü var gülümsemez, yatağıma gelmez Düş bitince çekip gider, adı nedir adı nedir Adı nedir bilmem Adı nedir , adı nedir, adı nedir bilmem Güzel yüzlüm, gülümse Sen gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm gülümse sen Gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm, gülümse Sen gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm gülümse sen Gülümsersen güler yüzüm Karışık sarmaşık saçlı Ah yere baktı yürek yaktı Onu görmek için çocuk Anlatayım isterseniz Hep düşümde karşıma çıkar adı nedir bilmem Gül yüzü var gülümsemez, yatağıma gelmez Düş bitince çekip gider, adı nedir adı nedir Adı nedir bilmem Adı nedir , adı nedir, adı nedir bilmem Güzel yüzlüm, gülümse Sen gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm gülümse sen Gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm, gülümse Sen gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm gülümse sen Gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm, gülümse Sen gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm gülümse sen Gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm, gülümse Sen gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm gülümse sen Gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm, gülümse Sen gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm gülümse sen Gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm, gülümse Sen gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm gülümse sen Gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm, gülümse Sen gülümsersen güler yüzüm Güzel yüzlüm gülümse sen Gülümsersen güler yüzüm

Tek kişilik hayatlar yaşadık seninle Beni kendine benzetip nasıl da uzaklaştın Biz bize yetmedik bu sevgili çöplüğünde Beni kaç kere ağlatıp nasıl da uzaklaştın Sevinme, seven bulunur beni aslında Senin de kalbin ben'le, gülüm, naz yapma Sevinme, seven bulunur bana her yerde Senin de kalbin ben'le, gel inkâr etme Oynaya oynaya benimle Kendine kul köle bıraktın Ah, bütün ipler elinde Göz göre göre canımı yaktın Oynaya oynaya benimle Kendine kul köle bıraktın Ah, bütün ipler elinde Göz göre göre canımı yaktın Tek kişilik hayatlar yaşadık seninle Beni kendine benzetip nasıl da uzaklaştın Biz bize yetmedik bu sevgili çöplüğünde Beni kaç kere ağlatıp nasıl da uzaklaştın Sevinme, seven bulunur beni aslında Senin de gönlün bende, gülüm, naz yapma Sevinme, seven bulunur bana her yerde Senin de gönlün bende, gel inkâr etme Oynaya oynaya benimle Kendine kul köle bıraktın Ah, bütün ipler elinde Göz göre göre canımı yaktın Oynaya oynaya benimle Kendine kul köle bıraktın Ah, bütün ipler elinde Göz göre göre canımı yaktın Oynaya oynaya benimle Kendine kul köle bıraktın Ah, bütün ipler elinde Göz göre göre canımı yaktın Oynaya oynaya benimle Ah, bütün ipler elinde Oynaya oynaya benimle Göz göre göre canımı yaktın Oynaya oynaya benimle Kendine kul köle bıraktın Ah, bütün ipler elinde Göz göre göre canımı yaktın Oynaya oynaya benimle Kendine kul köle bıraktın Ah, bütün ipler elinde Göz göre göre canımı yaktın Oynaya oynaya benimle Kendine kul köle bıraktın Ah, bütün ipler elinde Göz göre göre canımı yaktın