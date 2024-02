Hakikat Aynası Yalan makinasına dönüştük Doğru söze ne denir bilmiyor kimse Yeri geldi bir suyu bölüştük Ne yazık gerçeği görmüyor kimse Yüzüne bile bakmıyor Ona göre güçlü değilsen Biraz da ben dik durayım Sen bana eğilsen Yüzüne bile bakmıyor Ona göre güçlü değilsen Biraz da ben dik durayım Sen bana eğilsen Tekrarlamaz gün kendini Döner akrep yelkovan Bir yerdesin bir gökte Ya yolcusun ya han Tekrarlamaz gün kendini Döner akrep yelkovan Bir yerdеsin bir gökte Ya yolcusun ya han Hakikat aynasında bir gün gerçeği görür insan Aa görür insan Zaman makinasına doluştuk Nеrde ineceğiz bilmiyor kimse Ortak çıkarımızı konuştuk Düşmeyegör arayıp sormuyor kimse Yüzüne bile bakmıyor Ona göre güçlü değilsen Biraz da ben dik durayım Sen bana eğilsen Tekrarlamaz gün kendini Döner akrep yelkovan Bir yerdesin bir gökte Ya yolcusun ya han Tekrarlamaz gün kendini Döner akrep yelkovan Bir yerdesin bir gökte Ya yolcusun ya han Tekrarlamaz gün kendini Döner akrep yelkovan Bir yerdesin bir gökte Ya yolcusun ya han Hakikat aynasında bir gün Gerçeği görür insan Tekrarlamaz gün kendini Döner akrep yelkovan Bir yerdesin bir gökte Ya yolcusun ya han Tekrarlamaz gün kendini Döner akrep yelkovan Bir yerdesin bir gökte Ya yolcusun ya han

Ben Yokum Basıp gitmek istiyorum buralardan kendimi doldurup trenlere Bir daha hiç basmadan frenlere Gördüğüm bütün duraklarda inmek Ağrıyıp, ağrıyıp dinmek *** Tarifsiz, tarihsiz, tanımsız, adsız Fil gibi ölmeye yatmak ağır başlı Sonra çırılçıplak uyanmak tekrar tekrar Hatırlamak kundaklanmamış o ilk anı *** Ben yokum kabuklarımı kırana kadar Kim bilir kaç yıl oldu kendimi dinlemeyeli Bir yol ağzında bulsunlar hiçliğimi Umrumda bile değil, söksünler rütbelerimi *** Bir çiğ tanesinde anlamak suyun sonsuz derinliğini Tatmak gözyaşımın tuzlu serinliğini Kendimi yaprak gibi rüzgârın önüne katmak Kaldırıp, kaldırıp atmak *** Tarifsiz, tarihsiz, tanımsız, adsız Fil gibi ölmeye yatmak ağır başlı Sonra çırılçıplak uyanmak tekrar tekrar Hatırlamak kundaklanmamış o ilk anı *** Ben yokum kabuklarımı kırana kadar Kim bilir kaç yıl oldu kendimi dinlemeyeli Bir yol ağzında bulsunlar hiçliğimi Umrumda bile değil, söksünler rütbelerimi *** Ben yokum kabuklarımı kırana kadar Kim bilir kaç yıl oldu kendimi dinlemeyeli Bir yol ağzında bulsunlar hiçliğimi Umrumda bile değil, söksünler rütbelerimi

Yasak Elma Yüzüne Söyleyemedim O Anda Kendimi Alamadım Gözlerinden Tuhaf Bir His Nerdeyse İmkansız Bir Araya Gelmemiz Mucize Olurdu Hayal Bu Ya Ama Yasak Elma Sana Dokunamam Beklerim Seni Karşıdan İzlerim Bana Yasak Elma Seni Karşıdan İzlerim Karşılarsak Kafayı Bozdum Dibine Vurdum Ahh Kalbimden Vuruldum Uykum Kaçtı Feleğim Şaştı Ayy Neden Sana Aşık Kafayı Bozdum Dibine Vurdum Ahh Kalbimden Vuruldum Uykum Kaçtı Feleğim Şaştı Ayy Neden Sana Aşık Ve Ben Sana Aşık Oldum Yüzüne Söyleyemedim O Anda Kendimi Alamadım Gözlerinden Tuhaf Bir His Nerdeyse İmkansız Bir Araya Gelmemiz Mucize Olurdu Hayal Bu Ya Ama Yasak Elma Sana Dokunamam Beklerim Seni Karşıdan İzlerim Bana Yasak Elma Seni Karşıdan İzlerim Karşılarsak Kafayı Bozdum Dibine Vurdum Ahh Kalbimden Vuruldum Uykum Kaçtı Feleğim Şaştı Ayy Neden Sana Aşık Kafayı Bozdum Dibine Vurdum Ahh Kalbimden Vuruldum Uykum Kaçtı Feleğim Şaştı Ayy Neden Sana Aşık Ve Ben Sana Aşık Oldum

Lütfen Bırak Bu İşleri Saat Kaç Baktın Olmadı Tak Boş Vitese Yok mu Sandın Daha İyisi Çok mu Gördün Jilet Gibisi Üç Dört İnsan İşi Bu Duyguya Aşk Demek Yıllar yılı Kesmiş Millet Kendini Şu Kadarlık Saygın Yoksa Geçmişe Bundan Sonra Kesmez Seni Hiç Bişe şarkı sözleri Lütfen Bırak Bu İşleri Yok Devlet Su İşleri Bu Kadar Kolay Olsa İyi Olur Valla Tik Tak İşler Çarkın Düzeni Şip Şak İşler Rajon Keseni Üç Dört İnsan İşi Bu Duyguya Aşk Demek Yıllar yılı Kesmiş Millet Kendini Şu Kadarlık Saygın Yoksa Geçmişe Bundan Sonra Kesmez Seni Hiç Bişe

Kitap Aralarında Bu aşk ner'den çıktı karşıma? Kalbim senle doldu Karanfiller soldu Kitap aralarında Olmaz işler geldi başıma Gözyaşım sel oldu Görüşmeyeli çok oldu Biri mi var aramızda? Bu aşk ner'den çıktı karşıma? Kalbim senle doldu Karanfiller soldu Kitap aralarında Olmaz işler geldi başıma Gözyaşım sel oldu Görüşmeyeli çok oldu Biri mi var aramızda? Sevmiyorsun belki de Elveda demek kolay mı? Çırpınıp kanatlanmak istiyorsun Olmuyor, olmuyor, olmuyor Karar almış tek taraflı Bitmedi ki yarım kaldı Hasreti her yeri sardı Ah, sevdiğim bilmiyor Bu aşk ner'den çıktı karşıma? Kalbim senle doldu Karanfiller soldu Kitap aralarında Olmaz işler geldi başıma Gözyaşım sel oldu Görüşmeyeli çok oldu Biri mi var aramızda? Sevmiyorsun belki de Elveda demek kolay mı? Çırpınıp kanatlanmak istiyorsun Olmuyor, olmuyor, olmuyor Karar almış tek taraflı Bitmedi ki, yarım kaldı Hasreti her yeri sardı Ah, sevdiğim bilmiyor

Kendimle Barıştım Değiştim, bildiğim her şeyi değiştirdim Gördüklerimden öğrendiğim Asl'olan ben olmalıymışım Her şeyden önce, sonra sen Konuşsam ne çok şey var anlatacak Vakit yok artık kaybedecek Acıyı dillendirip sil baştan yaşamak Bana göre değil Kolay olmadı, en çok kendimle savaştım Direndim, boş verdim, sonra yatıştım Gün oldu takılıp sende, ağlarına dolaştım Kayboldum, bazen meçhule karıştım Sonunda kendimle barıştım Sonunda kendimle barıştım Değiştim, bildiğim her şeyi değiştirdim Gördüklerimden öğrendiğim Asl'olan ben olmalıymışım Her şeyden önce, sonra sen Konuşsam ne çok şey var anlatacak Vakit yok artık kaybedecek Acıyı dillendirip sil baştan yaşamak Bana göre değil Kolay olmadı, en çok kendimle savaştım Direndim, boş verdim, sonra yatıştım Gün oldu takılıp sende, ağlarına dolaştım Kayboldum, bazen meçhule (meçhule) karıştım (karıştım) Sonunda kendimle barıştım Sonunda kendimle barıştım

Kafam Karışık Kafam karışık kafam i̇çim darmadağınık Midem bulanmış artık gel-gitlerden Kafam karışık kafam i̇çim darmadağınık Bir kuru kalabalık dön nerdeysen Konuşmadan duyulsam görmeden bakabilsem Anlasam düşünmeden gelsen çağırmadan Öylece durabilsem sana doğru koşarken Kapanmış kapıları açtım sanıp yanılmasam Her şey bir rüya olsa uyanıp kendime gelsem Aklım yetmiyor bana sen de alıp gitmesen Kafam karışık kafam i̇çim darmadağınık Midem bulanmış artık gel-gitlerden Kafam karışık kafam i̇çim darmadağınık Bir kuru kalabalık dön nerdeysen Gizlensem saklanmadan delirdim bilinmeden Sesini duymasam hiç etraf çok sеssizken Gördüğüm her kadını sen sanmasam hiç Çıkıp da gеldiğinde seni tanıyabilsem Her şey bir rüya olsa uyanıp kendime gelsem Aklım yetmiyor bana sen de alıp gitmesen

İlaç Sen de yalnızsan Benim gibi kaybolduysan Acı çekip yandıysan İlaç olalım birbirimize Sen de yalnızsan Benim gibi kaybolduysan Acı çekip yandıysan İlaç olalım birbirimize Gel, nazı bırak Bu defa kaçış yok aşktan Kendini bana bırak Bir anda kalbim seninle dolsun Gülmüyorsun, gül biraz Yanındayım Gülmüyorsun, gül biraz Gel, nazı bırak Bu defa kaçış yok aşktan Kendini bana bırak Bir anda kalbim seninle dolsun Gülmüyorsun, gül biraz Yanındayım Sen de yalnızsan Benim gibi kaybolduysan Acı çekip yandıysan İlaç olalım birbirimize Sen de yalnızsan Benim gibi kaybolduysan Acı çekip yandıysan İlaç olalım birbirimize

Git Biran Önce Zamanı doldurduk gidiyorsun işte Gücenmedim anladım hatta düşününce Diyecek hiç bir söz yok Helal et hakkını sende İnan hiç dargın degilim git bir an önce Git bir an önce, git bir an önce Sevemedin beni bir türlü Aah denedim türlü türlü Yorulduk ikimizde Başka dert olmasında çekeriz başa gelince Yorulduk ikimizde Başka dert olmasında çekeriz başa gelince Gözünü doldurma inmesin ince ince Hırka gibi giyin bizi geceleri üşüyünce Diyecek hiç bir söz yok dünyanın hali böyle İnan hiç dargın dеgilim git bir an önce Git bir an önce, git bir an önce Sеvemedin beni bir türlü Aah denedim türlü türlü Yorulduk ikimizde Başka dert olmasında çekeriz başa gelince Yorulduk ikimizde Başka dert olmasında çekeriz başa gelince

Efsanem Olacaksın Bir yanda çok istiyorum Bir yanda, olmaz, biliyorum Ne yapsam, nereye gitsem Ne yere ne göğe sığamıyorum Söyle bana, ne yaptın sen? Kanıma zehir mi akıttın öperken? İçimde hiç dinmeyen bir sızı oldun şimdiden Günbegün daha da çoğalacaksın Çok belli aslında, kavuşamadık ya bu yüzden Korkarım efsanem olacaksın Söyle bana, ne yaptın sen? Kanıma zehir mi akıttın öperken? Bir ipte iki cambaz İki asi, kessen kanı akmaz Hissettik ilk bakışta Bu tufandan kimse sağ çıkmaz Söyle bana, ne yaptın sen? Kanıma zehir mi akıttın öperken? İçimde hiç dinmeyеn bir sızı oldun şimdiden Günbegün daha da çoğalacaksın Çok belli aslında, kavuşamadık ya bu yüzden Korkarım efsanem olacaksın Söyle bana, ne yaptın sen? Kanıma zehir mi akıttın öperken?

Bu kadar mıydı Yar bir de sen vurma yar i̇stemek suç mu Bu kadar alçalma sen kanatsız uçmak var Ben ettim sen eyleme yar Işık saçan kalbin var ya Yıllara asırlara bedel Ah o beden o koku var ya Bu kadar mıydı kara sevdam Bu kadar mıydı ahh kara sevdam Bu kadar mıydı kara sevdam Bu kadar mıydı ahh kara sevdam Ben ettim sen eyleme yar harcama bizi kadere Nerelerden geldim ben yar o yolu sen çekme Ben ettim sen eyleme yar Işık saçan kalbin var ya Yıllara asırlara bеdel Ah o beden o koku var ya Bu kadar mıydı kara sеvdam Bu kadar mıydı ahhh kara sevdam Bu kadar mıydı kara sevdam Bu kadar mıydı Yapamadım arayamadım Yiğitliğime sürdüremedim Yapamadım arayamadım Yiğitliğime sürdüremedim Bu kadar mıydı kara sevdam Bu kadar mıydı ahhh kara sevdam