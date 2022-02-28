Hani Gidiyorsan, topladıysan eşyalarını Kararlıysan bu gece benden ayrı kalmaya Yazık olur, yarım kalırsa kurduğumuz hayaller Ziyan olur, birbirimize verdiğimiz emekler *** Yerimi dolduramaz Kimse aramızdaki bağları kesip koparamaz Seni anlayamaz Her kim olursa olsun, sana benim gibi bakamaz *** Hani bana sarılmaya doymazdın? Hani bensiz olmaya dayanamazdın? Yaşayamam ki sensiz derken Ne oldu da vazgeçtin erken? Bu zamansız, anlamsız veda neden? *** Hani bana sarılmaya doymazdın? Hani bensiz olmaya dayanamazdın? Yaşayamam ki sensiz derken Ne oldu da vazgeçtin erken? Bu zamansız, anlamsız veda neden? *** Gidiyorsan, topladıysan eşyalarını Kararlıysan bu gece benden ayrı kalmaya Yazık olur, yarım kalırsa kurduğumuz hayaller Ziyan olur, birbirimize verdiğimiz emekler *** Yerimi dolduramaz Kimse aramızdaki bağları kesip koparamaz Seni anlayamaz Her kim olursa olsun, sana benim gibi bakamaz *** Hani bana sarılmaya doymazdın? Hani bensiz olmaya dayanamazdın? Yaşayamam ki sensiz derken Ne oldu da vazgeçtin erken? Bu zamansız, anlamsız veda neden? *** Hani bana sarılmaya doymazdın? Hani bensiz olmaya dayanamazdın? Yaşayamam ki sensiz derken Ne oldu da vazgeçtin erken? Bu zamansız, anlamsız veda neden? *** Hani bana sarılmaya doymazdın? Hani bensiz olmaya dayanamazdın? Of Yaşayamam ki sensiz derken Ne oldu da vazgeçtin erken? Bu zamansız, anlamsız veda neden?

Be Deli Gelme artık buraya Giderler başka kapıya Bilmiyorsan da öğrenirsin İhanettin bedelini *** Gelme artık buraya Giderler başka kapıya Affeder miyim seni İtirafın reddedildi *** Ne sandın be deli Vazgeçilmez mi sandın kendini Bilmiyorsan da öğrenirsin İhanettin bedelini *** Burada keyfim şahane Seni Allaha etmişim havale Sana son kez söylüyorum Seni istemiyorum eh daha ne *** Burada keyfim şahane Seni Allaha etmişim havale Arar bulursun dengini bir yerde Ben istemiyorum eh daha ne