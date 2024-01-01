Kalbine Sor Şarkı Sözleri
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Yağmur Öncesi, Yine Doldum Bulutlar Gibi
Bir Anda Başladı, Gök Yüzü Benimle Ağladı
Hatıralarım Yağıyor Bak Üstüme
Çok Çok Özledim, Ne Zaman Geri Gelirsin
Hasretim Sana, Yıllar Oldu Görmedim
Bekledim, Bekledim, Günleri Ekledim, Ama Olsun
İstedim Istedim, Hepsi Seni Istedim, Ama Yoksun
Deli Gibi Asığım
Ölümüne Asığım
Harikalar Diyarım
Benim Evim Senin Yanın
Deli Gibi Asığım
Ölümüne Asığım
Harikalar Diyarım
Son Aşkımsın Benim Canım
Sana Deli Asığım, Sen Olmadan Yaşayam
-
Yağmur Öncesi, Yine Doldum Bulutlar Gibi
Bir Anda Başladı, Gök Yüzü Benimle Ağladı
Hatıralarım Yağıyor Bak Üstüme
Çok Çok Özledim, Ne Zaman Geri Gelirsin
Hasretim Sana, Yıllar Oldu Görmedim
Bekledim, Bekledim, Günleri Ekledim, Ama Olsun
İstedim Istedim, Hepsi Seni Istedim, Ama Yoksun
Deli Gibi Asığım
Ölümüne Asığım
Harikalar Diyarım
Benim Evim Senin Yanın
Deli Gibi Asığım
Ölümüne Asığım
Harikalar Diyarım
Son Aşkımsın Benim Canım
Sana Deli Asığım, Sen Olmadan Yaşayam