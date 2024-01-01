Yağmur Öncesi, Yine Doldum Bulutlar Gibi Bir Anda Başladı, Gök Yüzü Benimle Ağladı Hatıralarım Yağıyor Bak Üstüme Çok Çok Özledim, Ne Zaman Geri Gelirsin Hasretim Sana, Yıllar Oldu Görmedim Bekledim, Bekledim, Günleri Ekledim, Ama Olsun İstedim Istedim, Hepsi Seni Istedim, Ama Yoksun Deli Gibi Asığım Ölümüne Asığım Harikalar Diyarım Benim Evim Senin Yanın Deli Gibi Asığım Ölümüne Asığım Harikalar Diyarım Son Aşkımsın Benim Canım Sana Deli Asığım, Sen Olmadan Yaşayam