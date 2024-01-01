Herkes Görmüş Şarkı Sözleri
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Sarhoş olmuş yine başka kollarda
Olan olmuş yine, yine yanlış yollarda
Sarhoş olmuş yine başka kollarda
Olan olmuş yine, yine yanlış yollarda
Dayanılmaz, aşk yakarmış gizlice
İnanılmaz, yatıyormuş gözgöze
Yarimin saçlarını haram eller örmüş
Sarhoş olmuş yine başka kollarda
Olan olmuş yine, yine yanlış yollarda
Dayanılmaz, aşk yakarmış gizlice
İnanılmaz, yatıyormuş gözgöze
Yarimin saçlarını haram eller örmüş
Görmüş, herkes görmüş
Hayırsız kendinden geçmiş
Görmüş, herkes görmüş
Gülücükler atıyormuş
Görmüş, herkes görmüş
Hayırsız kendinden geçmiş
Görmüş, herkes görmüş
Gülücükler atıyormuş
Yarimin saçlarını, yarimin saçlarını
Yarimin saçlarını haram eller örmüş, of
Görmüş, herkes görmüş
Hayırsız kendinden geçmiş
Görmüş, herkes görmüş
Gülücükler atıyormuş
Görmüş, herkes görmüş
Hayırsız kendinden geçmiş
Görmüş, herkes görmüş
Gülücükler atıyormuş
Görmüş, herkes görmüş