Sarhoş olmuş yine başka kollarda Olan olmuş yine, yine yanlış yollarda Sarhoş olmuş yine başka kollarda Olan olmuş yine, yine yanlış yollarda Dayanılmaz, aşk yakarmış gizlice İnanılmaz, yatıyormuş gözgöze Yarimin saçlarını haram eller örmüş Sarhoş olmuş yine başka kollarda Olan olmuş yine, yine yanlış yollarda Dayanılmaz, aşk yakarmış gizlice İnanılmaz, yatıyormuş gözgöze Yarimin saçlarını haram eller örmüş Görmüş, herkes görmüş Hayırsız kendinden geçmiş Görmüş, herkes görmüş Gülücükler atıyormuş Görmüş, herkes görmüş Hayırsız kendinden geçmiş Görmüş, herkes görmüş Gülücükler atıyormuş Yarimin saçlarını, yarimin saçlarını Yarimin saçlarını haram eller örmüş, of Görmüş, herkes görmüş Hayırsız kendinden geçmiş Görmüş, herkes görmüş Gülücükler atıyormuş Görmüş, herkes görmüş Hayırsız kendinden geçmiş Görmüş, herkes görmüş Gülücükler atıyormuş Görmüş, herkes görmüş