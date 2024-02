Heyecanlıyım Bana baktığın an ateşler yakmadın mı Binbir işveyle sen, sevdaya atmadın mı İşte sana sevmisim, sana gönül vermişim Aşığım demek için, hep seni beklemişim Heyecanlıyım,daha yolun başındayım Hep yanımda ol, aşkına sevdalıyım Heyecanlıyım,daha yolun başındayım Hep yanımda ol sanki bir rüyadayım Bana baktığın an ateşler yakmadın mı Binbir işveyle sen, sevdaya atmadın mı İşte sana sevmisim, sana gönül vermişim Aşığım demek için, hep seni beklemişim Ben de sana vurgunum, deli gibi tutkunum Öyle çok sevdim seni, sensin mutluluğum

Adam Gibi Adam Bizim kaderimiz böyle, doğuştan hiç şansımız yok Düşemedik dengi dengine, mutluluğa hakkımız yok (hakkımız yok) *** Bizim kaderimiz böyle (böyle böyle) Bizim kaderimiz böyle (böyle böyle) *** Bizim kaderimiz böyle, doğuştan hiç şansımız yok Düşemedik dengi dengine, mutluluğa hakkımız yok Bizim kaderimiz böyle, doğuştan hiç şansımız yok Düşemedik dengi dengine, mutluluğa hakkımız yok (hakkımız yok) *** Adam gibi adam yok nerde adam ya da bize rast gelmez Hele bakın bakın hele millette kare kare bize tek as gelmez Yolunu tutan tutan bulanı hemen yutar bize lokma vermez Adam gibi adam yok nerde adam ya da bize rast gelmez Hele bakın bakın hele millette kare kare bize tek as gelmez Yolunu tutan tutan bulanı hemen yutar bize lokma vermez *** Ne olacak bilmem halimiz Kim mutlu kim hangimiz Severiz ihanet görürüz Yine aşk ister kalbimiz *** Bizim kaderimiz böyle, doğuştan hiç şansımız yok Düşemedik dengi dengine, mutluluğa hakkımız yok Bizim kaderimiz böyle, doğuştan hiç şansımız yok Düşemedik dengi dengine, mutluluğa hakkımız yok (hakkımız yok) *** Adam gibi adam yok nerde adam ya da bize rast gelmez Hele bakın bakın hele millette kare kare bize tek as gelmez Yolunu tutan tutan bulanı hemen yutar bize lokma vermez Adam gibi adam yok nerde adam ya da bize rast gelmez Hele bakın bakın hele millette kare kare bize tek as gelmez Yolunu tutan tutan bulanı hemen yutar bize lokma vermez *** Ne olacak bilmem halimiz Kim mutlu kim hangimiz Severiz ihanet görürüz Yine aşk ister kalbimiz *** Adam gibi adam yok nerde adam ya da bize rast gelmez Hele bakın bakın hele millette kare kare bize tek as gelmez Yolunu tutan tutan bulanı hemen yutar bize lokma vermez Adam gibi adam

Katmer Katmer İnsafın yok mu senin? Hazır mıyım değil miyim sormadın Aşık ettin kendine Sonrada hiç oralı olmadın. *** İnsafın yok mu senin? Hazır mıyım değil miyim sormadın Aşık ettin kendine Sonrada hiç oralı olmadın. *** Şimdi benden ne istersen Benim sana hayrım yok Tarafindan katledildim Senin bana hayrın yok *** Şimdi benden ne istersen Benim sana hayrım yok Tarafindan katledildim Senin bana hayrın yok Yoooooook *** Aşkta dertler katmer katmer Dertlenirsem (dellenirsem) Hak ver hak ver Şeytan diyor yol ver son ver Sevenine bari son kere şans ver *** Aşkta dertler katmer katmer Dertlenirsem (dellenirsem) Hak ver hak ver Şeytan diyor yol ver son ver Sevenine bari son kere şans ver.

Tövbekar Tövbekar ettin sensiz geçen zamana Sıyrıldım sakın sanma senden kalan Lara'yla Bak bana oğlum aşkla oyun oynama Nasıl bir kader yazdım Tanrım ben bir başıma *** Söyle sev sevelim ister öl de ölelim Kurban al canım vereyim benden armağan sana *** Dertli dertli ah anlat bana dertli Gururdan mı onurdan mı yoksa derdi Günahı çok sevabı yok sorma dertli Sorun mu çok Cevabın yok ağla dertli *** Tövbekar ettin sensiz geçen zamana Sıyrıldım sakın sanma senden kalan Lara'yla Bak bana oğlum aşkla oyun oynama Nasıl bir kader yazdım Tanrım ben bir başıma *** Söyle sev sevelim ister öl de ölelim Kurban al canım vereyim benden armağan sana *** Dertli dertli ah anlat bana dertli Gururdan mı onurdan mı yoksa derdi Günahı çok sevabı yok sorma dertli Sorun mu çok Cevabın yok ağla dertli

Aşk Ah ağlatma çok ağladım Gidenlerin arkasından Zor günleri bir bir geçip güçlendim Ama yüreğim yine aşka yenik *** Kaybetmedim çok eksildim Gidenlerin arkasından Bütün acılarımı bir bir ezip güçlendim Ama yüreğim aşka yenik *** Bırak beni çok ağladım Sevenlerin arkasından Boş günleri bir bir silip güçlendim Ama yüreğim yine aşka yenik *** Kaybetmedim çok eksildim Gidenlerin arkasından Bütün acılarımı bir bir ezip güçlendim Ama yüreğim aşka yenik *** Kaybetmedim çok eksildim Gidenlerin arkasından Bütün acılarımı bir bir ezip güçlendim Ama yüreğim aşka yenik

Dans Et (Vazgeçemem) Vazgeçmem pes etmem Gitsem de nasıl olsa yarına bırakılmış hesaplar var Seviyor kızlar etrafında bu duruma alışık adam belli Ne yapıp etmeli farkını göstermeli kaptım işi *** Belki az daha işve belki az daha cilve Belki az daha dans et belki az daha hisset *** Dans et aşk et meşk et beklet Sanki yokmuş farz et sabret *** dans et Ondan bundan bahset sanki yokmuş farz et Sabret

Senden Sevgili Olmaz Bitiyor bak burda bitiyor Hem suçlu hem güçlü kim konuşup kim susuyor Yalvara yakara inandığım şu aşka sonunda gözlerim kin kusuyor *** Daha kapanmadı bende açtığın yara Zararından döndüm kâr mı hiç belli olmaz Beni lütfen artık arkadaş gibi ara Kararımdan döndüm senden sevgili olmaz *** Kararımdan döndüm senden sevgili olmaz *** Bitiyor bak burda bitiyor Hem suçlu hem güçlü kim konuşup kim susuyor Yalvara yakara inandığım şu aşka sonunda gözlerim kin kusuyor *** Daha kapanmadı bende açtığın yara Zararından döndüm kâr mı hiç belli olmaz Beni lütfen artık arkadaş gibi ara Kararımdan döndüm senden sevgili olmaz

Kahretsin Bendim hani ya senin her şeyindim Karanlığın içine neden atıp gittin *** Kaç gündür dargınım kendime Bitmez tükenmez acılar içinde yalnızım Bilmem nasıl sabah ederim . *** Unutulmuş gecelerde Bir yanımda sen Bir yanımda hüznüm Çarem sensin Ne zaman seni arasam Alıp başını gidersin ellere

Ada Sahillerinde Bekliyorum Ada sahillerinde bekliyorum Her zaman yollarını gözlüyorum Seni senden güzelim istiyorum Beni şad et Şadiye başın için *** Ada sahillerinde bekliyorum Her zaman yollarını gözlüyorum Seni senden güzelim istiyorum Beni şad et Şadiye başın için Beni şad et Şadiye başın için *** Ada sahillerinde bekliyorum Yârim seni seviyor, özlüyorum Her zamanki yerimde bekliyorum Beni şad et Şadiye başın için *** Ada sahillerinde bekliyorum Yârim seni seviyor, özlüyorum Her zamanki yerimde bekliyorum Beni şad et Şadiye başın için Beni şad et Şadiye başın için *** Ada sahillerinde bekliyorum Her zaman yollarını gözlüyorum Seni senden güzelim istiyorum Beni şad et Şadiye başın için *** Ada sahillerinde bekliyorum Her zaman yollarını gözlüyorum Seni senden güzelim istiyorum Beni şad et Şadiye başın için Beni şad et Şadiye başın için

Oh Olsun Senden öncesi vardı Senden sonrası da olacak Yalan aşkımla sanma ki bir ömür yaşanacak Biliyorsun vedalar hüzünlendirir beni Sende böyle biçare yalnız bıraktın beni *** Artık gözüm açıldı kanmam yalan sözlere Seni çok seven kalbim taşa döndü sayende *** Oh olsun gururluydun ne oldun Oh olsun benim aşkımdan oldun Oh olsun öğretemedim sana Oh olsun git ve gelme bir daha

Unut Kolay olmayacak elbet üzüleceğim Mutlaka bir iz bırakacak Belki de çocuk gibi sana küseceğim Seneler sonra utanarak *** Dokunup birer birer sevdiğin eşyalara Hatta belki ağlayacağım Acı çektiğim doğru ama sen bana bakma Ne olursa olsun seni unutacağım *** Seni sevdiğim unut sevişmelerimiz yalan Unut beni de her yalan gibi unut O sevgiler ki yoktular onlar ümitlerimizdi Ne ümitler yaşlandı gel zaman git zaman *** Ayrıldığımızı unut yalnızlıklar zaten yalan Unut beni de her yalan gibi unut *** Kolay olmayacak elbet üzüleceğim Mutlaka bir iz bırakacak Belki de çocuk gibi sana küseceğim Seneler sonra utanarak *** Dokunup birer birer sevdiğin eşyalara Hatta belki ağlayacağım Acı çektiğim doğru ama sen bana bakma Ne olursa olsun seni unutacağım *** Seni sevdiğim unut sevişmelerimiz yalan Unut beni de her yalan gibi unut O sevgiler ki yoktular onlar ümitlerimizdi Ne ümitler yaşlandı gel zaman git zaman *** Ayrıldığımızı unut yalnızlıklar zaten yalan Unut beni de her yalan gibi unut *** Seni sevdiğim unut sevişmelerimiz yalan Unut beni de her yalan gibi unut O sevgiler ki yoktular onlar ümitlerimizdi Ne ümitler yaşlandı gel zaman git zaman *** Ayrıldığımızı unut yalnızlıklar zaten yalan Unut beni de her yalan gibi unut Kolay olmayacak elbet üzüleceğim

Hadi Bana Eyvallah Allah şaşırtırsa insanı senin gibi yoldan çıkar Göz göre göre kendini ateşlere atar *** Bıktım senden illallah bıktım yemin ederim Bak ne hallere düştüm seni tebrik ederim *** Hadi bana eyvallah mutluluklar dilerim Seni nasıl kalbime yazdıysam öyle de seni silerim *** Allah şaşırtırsa insanı senin gibi yoldan çıkartır Göz göre göre kendini ateşlere atar *** Bıktım senden illallah bıktım yemin ederim Bak ne hallere düştüm seni tebrik ederim *** Hadi bana eyvallah mutluluklar dilerim Seni nasıl kalbime yazdıysam öyle de seni silerim

Zararı Var (Anlamı Var) Ayrı ayrı yerlerde Olmamızın anlamı var Seni sevmem yanlıştı Kârın yok hep zararın var *** Geçen onca yıllara mı yanayım Sahte sevgilerden değil Gerçeklerden yanayım *** İnan bana senden kalan Her şeyi sana verdim Senin yalan aşkını ben Uyanmasaydım yerdim

Yaz Arkadaş Gerçekleri biliyor görmezden geliyorsun Nasıl işine gelirse öyle kıvırıyorsun *** Görmedim senin kadar kaygısız vurdumduymaz Yaz arkadaş aşk bu kadar benden sana hoşça kal *** Artık Tanrıya yakın benden uzak yerde kal Sevdiğimi biliyor bilmezden geliyorsun *** Gönül verdiğim sevdam ile beni oynatıyorsun Görmedim senin kadar kaygısız vurdumduymaz *** Yaz arkadaş aşk bu kadar benden sana hoşça kal Artık Tanrıya yakın benden uzak yerde kal