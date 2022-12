Hop Hop Hop Hop Oyna *** Hop Hop Hop Hop *** Bir delişmenlik, bir havailik O ne öyle bir garip cins hareketler ne? (hareketler ne?) Bir şımarıklık, bir boş züppelik Yaşına uygun düşmeyen hafiflikler ne? (hafiflikler ne?) *** Bir oynaksın, bir fingirdeksin Sanki dünyada tek güzel sensin (güzel sensin) Bir dediğini hiç iki etmedi Oysaki kafa koparmakmış derdi (vah, vah), ah *** Dön de bir bak haline Başka saf bul kendine Davul bile dengi dengine Bilmez misin? *** Bizim orada öyle derler "Helal süt emmiş mi?" derler Senin gibisine ne derler bilmez misin? Hoppa derler *** Hoppa derler, hoppa, hoppa Eli işi gözü oynaşta Yalan dolan, hile hurda Parmağında oynatır valla *** Şıpsevdi kalbi hoppa Yaramaz aklı hovarda Daima fikri firarda Ayakta uyutur valla *** Oyna oyna, hoppa oyna Senin gibisine ne derler? *** Hop, hop, hop, hoppa Hop, hop, hoppa, hoppa Hop, hop, hoppa, hoppa Hop, hop, hop, oyna *** Hop, hop, hoppa, hoppa Hop, hop, hoppa, hoppa Hop, hop, hoppa, hoppa Oh, oh, oh, oh *** Bir değişkenlik, bir laubalilik O ne öyle artistik hareketler ne? (hareketler ne?) Bırak ya artist Bir ukalalık, bir boş boğazlılık Başına buyruk tekdüze tuhaflıklar ne? (tuhaflıklar ne?) ** Bir çok kabasın, bir centilmensin Sanki dünyanın merkezi sensin (merkezi sensin) Enayi gibi hiç fark etmedi Oysaki para koparmakmış derdi, ah *** Dön de bir bak haline Başka saf bul kendine Davul bile dengi dengine Bilmez misin? *** Bizim orada öyle derler "Helal süt emmiş mi?" derler Senin gibisine ne derler bilmez misin? Hoppa derler *** Hoppa derler, hoppa, hoppa Eli işi gözü oynaşta Yalan dolan, hile hurda Parmağında oynatır valla *** Şıpsevdi kalbi hoppa Yaramaz aklı hovarda Daima fikri firarda Ayakta uyutur valla *** Hoppa derler, hoppa, hoppa Eli işi gözü oynaşta Yalan dolan, hile hurda Parmağında oynatır valla *** Şıpsevdi kalbi hoppa Yaramaz aklı hovarda Daima fikri firarda Ayakta uyutur valla *** Hoppa derler, hoppa, hoppa Eli işi gözü oynaşta Yalan dolan, hile hurda Parmağında oynatır valla Şıpsevdi kalbi hoppa Yaramaz aklı hovarda Daima fikri firarda Ayakta uyutur valla *** Hoppa derler, hoppa, hoppa