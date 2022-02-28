Zarardayım
Elimden kayıp gidiyor tüm aşklarım
Bir köşede ağlıyorum
Soranlara, "İyiyim" diyorum
Değilim
***
Her gün keder
Ah, canıma tak etti, yeter
Türlü oyunlar sunuyor
Kader bir veriyor bir alıyor
Zarardayım
***
Kalbim boş
Kalbim boş
Kalbim boş
Kalbim boş
***
Talihimden talihim
Aşk ölüm, ben fâniyim
Sevginin her hâliyim
***
Bu nasıl garip masal böyle?
İçinde bitmez pişmanlıklar
Ve her sonda bir başlangıç var
***
Talihimden talihim
Aşk ölüm, ben fâniyim
Sevginin her hâliyim
***
Bu nasıl garip masal böyle?
İçinde bitmez pişmanlıklar
Ve her sonda bir başlangıç var
***
Zarardayım
Elimden kayıp gidiyor tüm aşklarım
Bir köşede ağlıyorum
Soranlara, "İyiyim" diyorum
Değilim
***
Her gün keder
Ah, canıma tak etti, yeter
Türlü oyunlar sunuyor
Kader bir veriyor bir alıyor
Zarardayım
***
Kalbim boş
Kalbim boş
Kalbim boş
Kalbim boş
***
Talihimden talihim
Aşk ölüm, ben fâniyim
Sevginin her hâliyim
***
Bu nasıl garip masal böyle?
İçinde bitmez pişmanlıklar
Ve her sonda bir başlangıç var
***
Talihimden talihim
Aşk ölüm, ben fâniyim
Sevginin her hâliyim
***
Bu nasıl garip masal böyle?
İçinde bitmez pişmanlıklar
Ve her sonda bir başlangıç var
***
Kalbim boş
Kalbim boş
Kalbim boş
Kalbim boş
Hop
Hop
Hop
Hop
Oyna
***
Hop
Hop
Hop
Hop
***
Bir delişmenlik, bir havailik
O ne öyle bir garip cins hareketler ne? (hareketler ne?)
Bir şımarıklık, bir boş züppelik
Yaşına uygun düşmeyen hafiflikler ne? (hafiflikler ne?)
***
Bir oynaksın, bir fingirdeksin
Sanki dünyada tek güzel sensin (güzel sensin)
Bir dediğini hiç iki etmedi
Oysaki kafa koparmakmış derdi (vah, vah), ah
***
Dön de bir bak haline
Başka saf bul kendine
Davul bile dengi dengine
Bilmez misin?
***
Bizim orada öyle derler
"Helal süt emmiş mi?" derler
Senin gibisine ne derler bilmez misin?
Hoppa derler
***
Hoppa derler, hoppa, hoppa
Eli işi gözü oynaşta
Yalan dolan, hile hurda
Parmağında oynatır valla
***
Şıpsevdi kalbi hoppa
Yaramaz aklı hovarda
Daima fikri firarda
Ayakta uyutur valla
***
Oyna oyna, hoppa oyna
Senin gibisine ne derler?
***
Hop, hop, hop, hoppa
Hop, hop, hoppa, hoppa
Hop, hop, hoppa, hoppa
Hop, hop, hop, oyna
***
Hop, hop, hoppa, hoppa
Hop, hop, hoppa, hoppa
Hop, hop, hoppa, hoppa
Oh, oh, oh, oh
***
Bir değişkenlik, bir laubalilik
O ne öyle artistik hareketler ne? (hareketler ne?)
Bırak ya artist
Bir ukalalık, bir boş boğazlılık
Başına buyruk tekdüze tuhaflıklar ne? (tuhaflıklar ne?)
**
Bir çok kabasın, bir centilmensin
Sanki dünyanın merkezi sensin (merkezi sensin)
Enayi gibi hiç fark etmedi
Oysaki para koparmakmış derdi, ah
***
Dön de bir bak haline
Başka saf bul kendine
Davul bile dengi dengine
Bilmez misin?
***
Bizim orada öyle derler
"Helal süt emmiş mi?" derler
Senin gibisine ne derler bilmez misin?
Hoppa derler
***
Hoppa derler, hoppa, hoppa
Eli işi gözü oynaşta
Yalan dolan, hile hurda
Parmağında oynatır valla
***
Şıpsevdi kalbi hoppa
Yaramaz aklı hovarda
Daima fikri firarda
Ayakta uyutur valla
***
Hoppa derler, hoppa, hoppa
Eli işi gözü oynaşta
Yalan dolan, hile hurda
Parmağında oynatır valla
***
Şıpsevdi kalbi hoppa
Yaramaz aklı hovarda
Daima fikri firarda
Ayakta uyutur valla
***
Hoppa derler, hoppa, hoppa
Eli işi gözü oynaşta
Yalan dolan, hile hurda
Parmağında oynatır valla
Şıpsevdi kalbi hoppa
Yaramaz aklı hovarda
Daima fikri firarda
Ayakta uyutur valla
***
Hoppa derler, hoppa, hoppa