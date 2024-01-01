Bu aşk ner'den çıktı karşıma? Kalbim senle doldu Karanfiller soldu Kitap aralarında Olmaz işler geldi başıma Gözyaşım sel oldu Görüşmeyeli çok oldu Biri mi var aramızda? Bu aşk ner'den çıktı karşıma? Kalbim senle doldu Karanfiller soldu Kitap aralarında Olmaz işler geldi başıma Gözyaşım sel oldu Görüşmeyeli çok oldu Biri mi var aramızda? Sevmiyorsun belki de Elveda demek kolay mı? Çırpınıp kanatlanmak istiyorsun Olmuyor, olmuyor, olmuyor Karar almış tek taraflı Bitmedi ki yarım kaldı Hasreti her yeri sardı Ah, sevdiğim bilmiyor Bu aşk ner'den çıktı karşıma? Kalbim senle doldu Karanfiller soldu Kitap aralarında Olmaz işler geldi başıma Gözyaşım sel oldu Görüşmeyeli çok oldu Biri mi var aramızda? Sevmiyorsun belki de Elveda demek kolay mı? Çırpınıp kanatlanmak istiyorsun Olmuyor, olmuyor, olmuyor Karar almış tek taraflı Bitmedi ki, yarım kaldı Hasreti her yeri sardı Ah, sevdiğim bilmiyor