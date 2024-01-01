Kitap Aralarında Şarkı Sözleri
Burak Kut Kitap Aralarında şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Burak Kut Kitap Aralarında şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kitap Aralarında sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Burak Kut
Kitap Aralarında
Tüm Şarkıları
-
Bu aşk ner'den çıktı karşıma?
Kalbim senle doldu
Karanfiller soldu
Kitap aralarında
Olmaz işler geldi başıma
Gözyaşım sel oldu
Görüşmeyeli çok oldu
Biri mi var aramızda?
Bu aşk ner'den çıktı karşıma?
Kalbim senle doldu
Karanfiller soldu
Kitap aralarında
Olmaz işler geldi başıma
Gözyaşım sel oldu
Görüşmeyeli çok oldu
Biri mi var aramızda?
Sevmiyorsun belki de
Elveda demek kolay mı?
Çırpınıp kanatlanmak istiyorsun
Olmuyor, olmuyor, olmuyor
Karar almış tek taraflı
Bitmedi ki yarım kaldı
Hasreti her yeri sardı
Ah, sevdiğim bilmiyor
Bu aşk ner'den çıktı karşıma?
Kalbim senle doldu
Karanfiller soldu
Kitap aralarında
Olmaz işler geldi başıma
Gözyaşım sel oldu
Görüşmeyeli çok oldu
Biri mi var aramızda?
Sevmiyorsun belki de
Elveda demek kolay mı?
Çırpınıp kanatlanmak istiyorsun
Olmuyor, olmuyor, olmuyor
Karar almış tek taraflı
Bitmedi ki, yarım kaldı
Hasreti her yeri sardı
Ah, sevdiğim bilmiyor