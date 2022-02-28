Komple Şarkı Sözleri
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Komple komple komple bitiğiz
Komple komple komple kritiğiz
Komple komple komple tikiyiz
***
Bıraktı mı hadi ya! üzülme be abi ya
Hayat kısa tabi ya, ya yürü başka kız mı yok
Sevmeyi versin bas git
Taksit taksit
***
Komple komple komple bitiğiz
Komple komple komple kritiğiz
Komple komple komple tikiyiz
***
Komple komple komple bitiğiz
Komple komple komple kritiğiz
Komple komple komple tikiyiz
***
Yani değerini bilemeyen aşkın
Güm güm başını vuracak elbet şaşkın
Bırak da bir kire pasa iyice bulaşsın
***
Bu alem adamı yutar anında
Dünya dönüyor bunun etrafında
Deme ki gel etme güzelsin özelsin
Çarpa çarpa kendisi öğrensin
***
Komple komple komple bitiğiz
Komple komple komple kritiğiz
Komple komple komple tikiyiz
***
Komple komple komple bitiğiz
Komple komple komple kritiğiz
Komple komple komple tikiyiz
***
Gece ayazından sabah ezanına
Akıştayız yine rakı beyazına
Yazık ediyorsun
Niye geliyorsun sen bu kızın gazına
O da özeniyor ama çözemiyor
Ayranı yok içmeye pastadan söz ediyor
Ee haksız da değil o da
Sahip olmak istiyor marka imtiyazına
***
Hiç kimsenin hiç kimseden ne bir farkı var ne fazlası
Ama bu alemin tuhaf bir tarzı var
Kuzunun kurda habire av olması
Bu alem adamı yutar anında
Dünya dönüyor bunun etrafında
Deme ki gel etme güzelsin özelsin
Çarpa çarpa kendisi öğrensin
***
Komple komple komple bitiğiz
Komple komple komple kritiğiz
Komple komple komple tikiyiz
***
Komple komple komple bitiğiz
Komple komple komple kritiğiz
Komple komple komple tikiyiz
***
Komple komple komple bitiğiz
Komple komple komple kritiğiz
Komple komple komple tikiyiz
***
Komple komple komple bitiğiz
Komple komple komple kritiğiz
Komple komple komple tikiyiz
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Sonbaharı bu, belki de aşkın
Alışmak çok zor, ah, bu yalnızlığın
Yalana döndü, kurtulamadım
Farkında olmadan, sana alıştım
***
Sen başka yerde
Ben başka yerde
Soluyoruz vay aman
Başka dünyada
Başka rüyada
Yaşıyoruz o zaman
***
Hayatın kendisi bu
Her şey varmış içinde
Yollar ayrılıyormuş
Deli gibi sevsen bile
***
Hayatın kendisi bu
Her şey varmış içinde
Yollar ayrılıyormuş
Deli gibi sevsen bile
***
Sonbaharı bu, belki de aşkın
Alışmak çok zor, ah, bu yalnızlığın
Yalana döndü, kurtulamadım
Farkında olmadan, sana alıştım
***
Sen başka yerde
Ben başka yerde
Soluyoruz vay aman
Başka dünyada
Başka rüyada
Yaşıyoruz o zaman
***
Hayatın kendisi bu
Her şey varmış içinde
Yollar ayrılıyormuş
Deli gibi sevsen bile
***
Hayatın kendisi bu
Her şey varmış içinde
Yollar ayrılıyormuş
Deli gibi sevsen bile
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