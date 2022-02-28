Komple komple komple bitiğiz Komple komple komple kritiğiz Komple komple komple tikiyiz *** Bıraktı mı hadi ya! üzülme be abi ya Hayat kısa tabi ya, ya yürü başka kız mı yok Sevmeyi versin bas git Taksit taksit *** Komple komple komple bitiğiz Komple komple komple kritiğiz Komple komple komple tikiyiz *** Komple komple komple bitiğiz Komple komple komple kritiğiz Komple komple komple tikiyiz *** Yani değerini bilemeyen aşkın Güm güm başını vuracak elbet şaşkın Bırak da bir kire pasa iyice bulaşsın *** Bu alem adamı yutar anında Dünya dönüyor bunun etrafında Deme ki gel etme güzelsin özelsin Çarpa çarpa kendisi öğrensin *** Komple komple komple bitiğiz Komple komple komple kritiğiz Komple komple komple tikiyiz *** Komple komple komple bitiğiz Komple komple komple kritiğiz Komple komple komple tikiyiz *** Gece ayazından sabah ezanına Akıştayız yine rakı beyazına Yazık ediyorsun Niye geliyorsun sen bu kızın gazına O da özeniyor ama çözemiyor Ayranı yok içmeye pastadan söz ediyor Ee haksız da değil o da Sahip olmak istiyor marka imtiyazına *** Hiç kimsenin hiç kimseden ne bir farkı var ne fazlası Ama bu alemin tuhaf bir tarzı var Kuzunun kurda habire av olması Bu alem adamı yutar anında Dünya dönüyor bunun etrafında Deme ki gel etme güzelsin özelsin Çarpa çarpa kendisi öğrensin *** Komple komple komple bitiğiz Komple komple komple kritiğiz Komple komple komple tikiyiz *** Komple komple komple bitiğiz Komple komple komple kritiğiz Komple komple komple tikiyiz *** Komple komple komple bitiğiz Komple komple komple kritiğiz Komple komple komple tikiyiz *** Komple komple komple bitiğiz Komple komple komple kritiğiz Komple komple komple tikiyiz