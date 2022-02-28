Nereden Geldim, Nerelere Gideceğim Şarkı Sözleri
Burak Kut Nereden Geldim, Nerelere Gideceğim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Burak Kut Nereden Geldim, Nerelere Gideceğim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nereden Geldim, Nerelere Gideceğim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Burak Kut
Nereden Geldim, Nerelere Gideceğim
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Aşkı aradım çok diyarlar gezdim
Yol bulamadım ne güzeller gördüm
Ah bir çarem seni nerede unuttum
Dalmışım ben Tanrı aşkına dön gel
***
Soldum güllerle, yandım çöllerde
Ben bundan böyle dayanamam
Soldum güllerle, yandım çöllerde
Ben bundan böyle harcanamam
***
Nereden geldim nerelere gideceğim?
Aşkı görsem kendime geleceğim
Nereden geldim nerelere gideceğim?
Aşkı görsem kendime geleceğim
**
Nereden geldim nerelere gideceğim?
Aşkı görsem kendime geleceğim
Nereden geldim nerelere gideceğim?
Ömrümü alsa yârimi bulacağım ben
***
Aşkı aradım çok diyarlar gezdim
Yol bulamadım ne güzeller gördüm
Ah bir çarem seni nerede unuttum
Dalmışım ben tanrı aşkına dön gel
***
Soldum güllerle yandım çöllerde
Ben bundan böyle dayanamam
Soldum güllerle yandım çöllerde
Ben bundan böyle harcanamam
***
Nereden geldim nerelere gideceğim?
Aşkı görsem kendime geleceğim
Nereden geldim nerelere gideceğim?
Ömrümü alsa yârimi bulacağım ben
***
Nereden geldim nerelere gideceğim?
Aşkı görsem kendime geleceğim
Nereden geldim nerelere gideceğim?
Ömrümü alsa yârimi bulacağım ben
-
Giden gitti gül, gül ki bitsin dert
Yeniden aşık olsam kaç yazar
Dikenli tellerin arkasından bak
Güzel olman gerekmez bana
***
Benimle oynama
Heyecanlıyım, çok çılgınım bebeğim
Gün batımında bırakıp gitme
Gel bana, benimle olmak tek çare
***
Kanasın dünyam, yansın oldu olacak
Günahlar kavrulsun, aleviyle
***
Yaşandı bitti saygısızca
Aldatmanın tadına varınca
Doğru söylesen kimin umurunda
Gözüme inanırım, haydi zıpla
***
Yaşandı bitti saygısızca
Aldatmanın tadına varınca
Doğru söylesen kimin umurunda
Gözüme inanırım, haydi zıpla
***
Utan ki çıksın o masumiyetin
Gülü daldan koparmam inan
Kaçırdık gelen o pembe günleri
Çocuk olmak cesaret bana
***
Kendini sıkma
Zorlamakla akmaz sahte gözyaşı
Fazla uzatma
Ben delikanlıyım, gözüm görmez hiçbir şeyi
***
Kanasın dünyam, yansın oldu olacak
Günahlar kavrulsun, aleviyle
***
Yaşandı bitti saygısızca
Aldatmanın tadına varınca
Doğru söylesen kimin umurunda
Gözüme inanırım, haydi zıpla
***
Yaşandı bitti saygısızca
Aldatmanın tadına varınca
Doğru söylesen kimin umurunda
Gözüme inanırım, haydi zıpla
***
Kanasın dünyam, yansın oldu olacak
Günahlar kavrulsun, aleviyle
***
Yaşandı bitti saygısızca
Aldatmanın tadına varınca
Doğru söylesen kimin umurunda
Gözüme inanırım, haydi zıpla
***
Yaşandı bitti saygısızca
Aldatmanın tadına varınca
Doğru söylesen kimin umurunda
Gözüme inanırım, haydi zıpla
***
Yaşandı bitti saygısızca
Aldatmanın tadına varınca
Doğru söylesen kimin umurunda
Gözüme inanırım, haydi zıpla
***
Yaşandı bitti saygısızca
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