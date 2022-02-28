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7/24 Dinle Nereden Geldim, Nerelere Gideceğim

Nereden Geldim, Nerelere Gideceğim Şarkı Sözleri

Burak Kut Nereden Geldim, Nerelere Gideceğim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Burak Kut Nereden Geldim, Nerelere Gideceğim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nereden Geldim, Nerelere Gideceğim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Burak Kut

Burak Kut

Nereden Geldim, Nerelere Gideceğim

  • Nerelere Gideceğim

  • Yaşandı Bitti

  • Açılış

  • Sen Yalnış Birisin

  • Babam

  • Bekle Demekle

  • Uslanmazdım

  • Düş Yakamdan

  • Seni Nereden Tanıdım

  • Dön Artık

  • Düş Yakamdan(Remix)

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