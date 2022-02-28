Aşkı aradım çok diyarlar gezdim Yol bulamadım ne güzeller gördüm Ah bir çarem seni nerede unuttum Dalmışım ben Tanrı aşkına dön gel *** Soldum güllerle, yandım çöllerde Ben bundan böyle dayanamam Soldum güllerle, yandım çöllerde Ben bundan böyle harcanamam *** Nereden geldim nerelere gideceğim? Aşkı görsem kendime geleceğim Nereden geldim nerelere gideceğim? Aşkı görsem kendime geleceğim ** Nereden geldim nerelere gideceğim? Aşkı görsem kendime geleceğim Nereden geldim nerelere gideceğim? Ömrümü alsa yârimi bulacağım ben *** Aşkı aradım çok diyarlar gezdim Yol bulamadım ne güzeller gördüm Ah bir çarem seni nerede unuttum Dalmışım ben tanrı aşkına dön gel *** Soldum güllerle yandım çöllerde Ben bundan böyle dayanamam Soldum güllerle yandım çöllerde Ben bundan böyle harcanamam *** Nereden geldim nerelere gideceğim? Aşkı görsem kendime geleceğim Nereden geldim nerelere gideceğim? Ömrümü alsa yârimi bulacağım ben *** Nereden geldim nerelere gideceğim? Aşkı görsem kendime geleceğim Nereden geldim nerelere gideceğim? Ömrümü alsa yârimi bulacağım ben