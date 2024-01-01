Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri) Şarkı Sözleri
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Burak Kut
Issız Adam (Orjinal Film Müzikleri)
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Bıraktım İnadı Olmuyor
Ne Yapsam Hoşuna Gitmiyor
Bana Hayran Hayran Bakardın
Mesajlar Yollardın
Öpücüklere Boğardın Yar
Olmayınca Olmuyor
Beni Ayrılığa Zorluyor
Hani Ağalayınca Ağlardın
Hasta Olsam Yastaydın
Merak Eder Korkandın Ya
Kendime Göre Birini Bulmalıymışım
O Da Kendine Yeni Bir Hayat Kurmalıymış
Heyecanını Yitirmiş
Eskiden Daha Mutlu Biriymiş
Ona Sorsan Çoktan Bitmiş
Devam Etmek Büyük Hataymış
Yani Benle Olmazmış Olmazmış
Olduğu Kadar Olmadı Kader
Olduğu Kadar Olmadı Kader
Olduğu Kadar Olmadı Kader
Olduğu Kadar Olmadı Kader
Olduğu Kadar Olmadı Kader
Bıraktım İnadı Olmuyor
Ne Yapsam Hoşuna Gitmiyor
Bana Hayran Hayran Bakardın
Mesajlar Yollardın
Öpücüklere Boğardın Yar
Olmayınca Olmuyor
Beni Ayrılığa Zorluyor
Hani Ağalayınca Ağlardın
Hasta Olsam Yastaydın
Merak Eder Korkandın Ya
Kendime Göre Birini Bulmalıymışım
O Da Kendine Yeni Bir Hayat Kurmalıymış
Heyecanını Yitirmiş
Eskiden Daha Mutlu Biriymiş
Ona Sorsan Çoktan Bitmiş
Devam Etmek Büyük Hataymış
Yani Benle Olmazmış Olmazmış
Olduğu Kadar Olmadı Kader
Olduğu Kadar Olmadı Kader
Olduğu Kadar Olmadı Kader
Olduğu Kadar Olmadı Kader
Olduğu Kadar Olmadı Kader
-
Sevilirken bilmedin mi?
Ben söylerken gülmedin mi?
Falımızda hasret var
Ayrılık var, demedim mi?
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
***
Kalbim bomboş kaldı sanma
Acılar geçer zamanla
Aşka tövbe demem ben
Görürsün sevince yeniden
***
Anlamazdın, anlamazdın
Kadere de inanmazdın
Hani sen acı veren
Kalpsizlerden, olamazdın
***
Dilerim ki mutlu ol sevgilim
Ben olmasam bile, hayat gülsün sana
Günahım boynunda
Ağlayan bir çift göz, bıraktın arkanda
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-
Sana bu karanlık bu gürültü içinde
Ellerimi uzatıyorum
Sen bu karanlık bu gürültü içinde
Görmüyorsun
***
Bütün köşeleri tutmuşlar
Ortada meydanlar, gözler içinde
Sana anlatamıyorum bütün bu köşeler
Bu karanlık, bu ıslak, bu gürültü
***
Tutsana ellerimi
Ellerimi görmüyor musun?
Tutsana ellerimi
Ellerimi görmüyor musun?
***
Sana bu karanlık bu gürültü içinde
Ellerimi uzatıyorum
Sen bu karanlık bu gürültü içinde
Görmüyorsun
***
Bütün köşeleri tutmuşlar
Ortada meydanlar, gözler içinde
Sana anlatamıyorum bütün bu köşeler
Bu karanlık, bu ıslak, bu gürültü
***
Tutsana ellerimi
Ellerimi görmüyor musun?
Tutsana ellerimi
Ellerimi görmüyor musun?
-
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