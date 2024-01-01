Bıraktım İnadı Olmuyor Ne Yapsam Hoşuna Gitmiyor Bana Hayran Hayran Bakardın Mesajlar Yollardın Öpücüklere Boğardın Yar Olmayınca Olmuyor Beni Ayrılığa Zorluyor Hani Ağalayınca Ağlardın Hasta Olsam Yastaydın Merak Eder Korkandın Ya Kendime Göre Birini Bulmalıymışım O Da Kendine Yeni Bir Hayat Kurmalıymış Heyecanını Yitirmiş Eskiden Daha Mutlu Biriymiş Ona Sorsan Çoktan Bitmiş Devam Etmek Büyük Hataymış Yani Benle Olmazmış Olmazmış Olduğu Kadar Olmadı Kader Olduğu Kadar Olmadı Kader Olduğu Kadar Olmadı Kader Olduğu Kadar Olmadı Kader Olduğu Kadar Olmadı Kader Bıraktım İnadı Olmuyor Ne Yapsam Hoşuna Gitmiyor Bana Hayran Hayran Bakardın Mesajlar Yollardın Öpücüklere Boğardın Yar Olmayınca Olmuyor Beni Ayrılığa Zorluyor Hani Ağalayınca Ağlardın Hasta Olsam Yastaydın Merak Eder Korkandın Ya Kendime Göre Birini Bulmalıymışım O Da Kendine Yeni Bir Hayat Kurmalıymış Heyecanını Yitirmiş Eskiden Daha Mutlu Biriymiş Ona Sorsan Çoktan Bitmiş Devam Etmek Büyük Hataymış Yani Benle Olmazmış Olmazmış Olduğu Kadar Olmadı Kader Olduğu Kadar Olmadı Kader Olduğu Kadar Olmadı Kader Olduğu Kadar Olmadı Kader Olduğu Kadar Olmadı Kader