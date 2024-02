Patlama Senin için kendimden Vazgeçtim, anla Devam edip hayatı Yaşarım sanma Bu acı beni tüketir Ölürüm, yanına kalmaz Kadere karşı durdum Bak neler oldu Beni yerden yere vurdu Kader mahkûmu oldum Artık senden hayır yok Üzgünüm Ruhum bedende durmaz Çok üzgünüm En büyük patlama bur'da Kalbimde oluyor En büyük fırtına bur'da İçimde kopuyor Gidiyorum buralardan Bur'da yaşanmıyor Öyle zor ki unutmak Mümkün olmuyor Senin için kendimden Vazgeçtim, anla Devam edip hayatı Yaşarım sanma Bu acı beni tüketir Ölürüm, yanına kalmaz Kadere karşı durdum Bak neler oldu Beni yerden yere vurdu Kader mahkûmu oldum Artık senden hayır yok Üzgünüm Ruhum bedende durmaz Çok üzgünüm (üzgünüm) En büyük patlama bur'da Kalbimde oluyor En büyük fırtına bur'da İçimde kopuyor Gidiyorum buralardan Bur'da yaşanmıyor Öyle zor ki unutmak Mümkün olmuyor En büyük patlama bur'da Kalbimde oluyor En büyük fırtına bur'da İçimde kopuyor Gidiyorum buralardan Bur'da yaşanmıyor Öyle zor ki unutmak Mümkün olmuyor

Komple Komple komple komple bitiğiz Komple komple komple kritiğiz Komple komple komple tikiyiz *** Bıraktı mı hadi ya! üzülme be abi ya Hayat kısa tabi ya, ya yürü başka kız mı yok Sevmeyi versin bas git Taksit taksit *** Komple komple komple bitiğiz Komple komple komple kritiğiz Komple komple komple tikiyiz *** Komple komple komple bitiğiz Komple komple komple kritiğiz Komple komple komple tikiyiz *** Yani değerini bilemeyen aşkın Güm güm başını vuracak elbet şaşkın Bırak da bir kire pasa iyice bulaşsın *** Bu alem adamı yutar anında Dünya dönüyor bunun etrafında Deme ki gel etme güzelsin özelsin Çarpa çarpa kendisi öğrensin *** Komple komple komple bitiğiz Komple komple komple kritiğiz Komple komple komple tikiyiz *** Komple komple komple bitiğiz Komple komple komple kritiğiz Komple komple komple tikiyiz *** Gece ayazından sabah ezanına Akıştayız yine rakı beyazına Yazık ediyorsun Niye geliyorsun sen bu kızın gazına O da özeniyor ama çözemiyor Ayranı yok içmeye pastadan söz ediyor Ee haksız da değil o da Sahip olmak istiyor marka imtiyazına *** Hiç kimsenin hiç kimseden ne bir farkı var ne fazlası Ama bu alemin tuhaf bir tarzı var Kuzunun kurda habire av olması Bu alem adamı yutar anında Dünya dönüyor bunun etrafında Deme ki gel etme güzelsin özelsin Çarpa çarpa kendisi öğrensin *** Komple komple komple bitiğiz Komple komple komple kritiğiz Komple komple komple tikiyiz *** Komple komple komple bitiğiz Komple komple komple kritiğiz Komple komple komple tikiyiz *** Komple komple komple bitiğiz Komple komple komple kritiğiz Komple komple komple tikiyiz *** Komple komple komple bitiğiz Komple komple komple kritiğiz Komple komple komple tikiyiz

Sonbahar Sonbaharı bu, belki de aşkın Alışmak çok zor, ah, bu yalnızlığın Yalana döndü, kurtulamadım Farkında olmadan, sana alıştım *** Sen başka yerde Ben başka yerde Soluyoruz vay aman Başka dünyada Başka rüyada Yaşıyoruz o zaman *** Hayatın kendisi bu Her şey varmış içinde Yollar ayrılıyormuş Deli gibi sevsen bile *** Hayatın kendisi bu Her şey varmış içinde Yollar ayrılıyormuş Deli gibi sevsen bile *** Sonbaharı bu, belki de aşkın Alışmak çok zor, ah, bu yalnızlığın Yalana döndü, kurtulamadım Farkında olmadan, sana alıştım *** Sen başka yerde Ben başka yerde Soluyoruz vay aman Başka dünyada Başka rüyada Yaşıyoruz o zaman *** Hayatın kendisi bu Her şey varmış içinde Yollar ayrılıyormuş Deli gibi sevsen bile *** Hayatın kendisi bu Her şey varmış içinde Yollar ayrılıyormuş Deli gibi sevsen bile

Olmaz Bu kadar üst üste gelmez ki, gelinmez ki Nedir bu feleğin hıncı mı Ya Rab Sıkıntılar böyle sürmez ki, bilinmez ki Nedir bu sevenin ahı mı Ya Rab Dediler de inanmamıştım, ben şaşırmıştım Bu kadar da sarraf olamam ki Ya Rab Sevildik değerini bilmedik diyemem ki Bu kadar nankörse bilmem ki, bilemem ki Böyle süremez hayır olmaz Olmaz canım olmaz Dert dediğin çeksen olmaz Olmaz gülüm olmaz Aşk dediğin belli olmaz Olmaz canım olmaz Dertlere sille vurulmaz Olmaz be anam olmaz Bu kadar üst üste gelmez ki, gelinmez ki Nedir bu feleğin hıncı mı Ya Rab Sıkıntılar böyle sürmez ki, bilinmez ki Nedir bu sevenin ahı mı Ya Rab Dediler de inanmamıştım, ben şaşırmıştım Bu kadar da sarraf olamam ki Ya Rab Sevildik değerini bilmedik diyemem ki Bu kadar nankörse bilmem ki, bilemem ki Böyle süremez hayır olmaz Olmaz inan olmaz Dert dediğin çeksen olmaz Olmaz gülüm olmaz Aşk dediğin belli olmaz Olmaz canım olmaz Dertlere sille vurulmaz Olmaz be anam olmaz Aşk dediğin belli olmaz

Düşman Olma Pişman Olma (Ajda Pekkan DÜET) Artık bitti diyorsan katlanırım Acı duymam inan ölüme razıyım Artık bitti diyorsan katlanırım Acı duymam inan ölüme razıyım *** Düşman olma sana güvenemem Ben böyleyim geriye dönemem Ayrılmayı canım sen istedin *** Pişman olma biri seni bulur Avunursun içime dokunur Ayrılmak çok zordur seviyorken *** İstersen git beni bırak Yahut kal bana inat Değeri yok sensiz her şeyi al *** İstersen git beni bırak Yahut kal bana inat Değeri yok sensiz her şeyi al

Tatili Boşver Yıldızlar bize yol gösterir, tatlım Yeteriz biz bize, sevgi sonsuz, aşkım Yıldızlar bize yol gösterir, tatlım Yeteriz biz bize, sevgi sonsuz, aşkım Yıldızlar bize yol gösterir, tatlım Yeteriz biz bize, sevgi sonsuz, aşkım Yıldızlar bize yol gösterir, tatlım Yeteriz biz bize, sevgi sonsuz, aşkım

Her Şey Gelir Her Şey Geçer Her şey gelir her şey geçer Yıllardır ben kalben seni bekledim Her şey gelir gün olur her şey geçer Yıllardır ben kalben seni bekledim Senin de beni düşündüğünü biliyorum Seni bilmem açıkça özlüyorum Bu sözleri çok içten söylüyorum Gözden düştü geldi geçti herkesten Gizli yaşandı ve bitti Gözden düştü geldi geçti herkеsten Gizli yaşandı ve bitti O gitti Gülüp geçеrken hayatın içinden Düşünmeden attığım adımları Gülüp geçerken hayatın içinden Düşünmeden attığım adımları Senin de beni düşündüğünü biliyorum Seni bilmem açıkça özlüyorum Bu sözleri çok içten söylüyorum Gözden düştü geldi geçti herkesten Gizli yaşandı ve bitti Gözden düştü geldi geçti herkesten Gizli yaşandı ve bitti Gülüp geçerken hayatın içinden Düşünmeden attığım adımları Gözden düştü geldi geçti herkesten Gizli yaşandı ve bitti Gözden düştü geldi geçti herkesten Gizli yaşandı ve bitti

Yalan Oldu Söz verdim Dönemem, çok zor artık Yüreğim dondu kaldı Neden uzaklaştık? "Bir gün hayatım gerekirse al Senin o", derken gittin Kabul edip dayandım Ah, ne hâle düştüm Bak kadere küstüm Bir küçük umuda kaldım Yalan oldu, yalan oldu Aşkımız toz duman oldu Gelecekken, bu limanda Giden oydu, of Yalan oldu, yalan oldu Aşkımız toz duman oldu Gelecekken, bu limanda Giden oydu, giden oydu, of Söz verdim Dönemem, çok zor artık Yüreğim dondu kaldı Neden uzaklaştık? "Bir gün hayatım gerekirse al Senin o", derken gittin Kabul edip dayandım Ah, ne hâle düştüm Bak kadere küstüm Bir küçük umuda kaldım Yalan oldu, yalan oldu Aşkımız toz duman oldu Gelecekken, bu limanda Giden oydu, of Yalan oldu, yalan oldu Aşkımız toz duman oldu Gelecekken, bu limanda Giden oydu, giden oydu, of

Tokat Söylemek zor bunu sevmişim boşa Aşkı vurgun sevdası sürgün bana Benim derdim zaten bana yeter Anlamadan gelmişim evlenecek yaşa Yok uykular bana haram Kâr etmiyor ki sigaram Bitanemle açık aram hepsi bir anda Tokat yemiş gibi yanar yüzüm Günahımı alıp gittiğin o gün Yok uykular bana haram Kâr etmiyor ki sigaram Bitanemle açık aram hepsi bir anda Tokat yemiş gibi yanar yüzüm Günahımı alıp gittiğin o gün Söylemek zor bunu sevmişim boşa Aşkı vurgun sevdası sürgün bana Benim derdim zaten bana yeter Anlamadan gelmişim evlenecek yaşa Yok uykular bana haram Kâr etmiyor ki sigaram Bitanemle açık aram hepsi bir anda Tokat yemiş gibi yanar yüzüm Günahımı alıp gittiğin o gün Yok uykular bana haram Kâr etmiyor ki sigaram Bitanemle açık aram hepsi bir anda Tokat yemiş gibi yanar yüzüm Günahımı alıp gittiğin o gün

Romantik Serseri Bana dokunma, böyleyim Fazla kapılıp âşık olma Bana dokunma, böyleyim Hayal kurup âşık olma Bir sarhoşum, bir deliyim Sabah olup başka biriyim Hem sarhoşum hem deliyim Ben romantik serseriyim (serseriyim) Terk edildim, terk edildim Sevemem, sevemem Terk edildim ben, terk edildim Sana söz veremem Terk edildim, terk edildim Sevemem, sevemem Terk edildim ben, terk edildim Sana söz veremem Bana dokunma, böyleyim Fazla kapılıp âşık olma Bana dokunma, böyleyim Hayal kurup âşık olma Bir sarhoşum, bir deliyim Sabah olup başka biriyim Hem sarhoşum hem deliyim Ben romantik serseriyim (serseriyim) Terk edildim, terk edildim Sevemem, sevemem Terk edildim ben, terk edildim Sana söz veremem Terk edildim, terk edildim Sevemem, sevemem Terk edildim ben, terk edildim Sana söz veremem Terk edildim, terk edildim Sevemem, sevemem Terk edildim ben, terk edildim Sana söz veremem Terk edildim, terk edildim Sevemem, sevemem Terk edildim ben, terk edildim Sana söz veremem

