Seni Nereden Tanıdım Kuralsız olsun aşkım Yasak da olsa senden kopamam Çizgiyi çoktan aştık Tutundum sana kimseyi tanımam Kaderimi kendim yazdım Sanma ki senden hesap soramam Hani ben hiç uslanmazdım? Sarıldım sana noktayı koyamam (Oooo) Suretin olmuyor (Oooo) Aslına uymuyor (Oooo) Canım çok sıkılıyor (Oooo) Şeytana uy diyor Seni nereden tanıdım, ah Kara talihi kadere bağlarım Sonu gelmez bilirim, ah Şimdi halime oturur ağlarım Seni seni nereden tanıdım, ah Kara talihi kadere bağlarım Sonu gelmez bilirim, ah Şimdi halime oturur ağlarım (Ou oo oo, ou oo oo) (Ou oo oo, ou o ou oo) (Ou oo oo, ou oo oo) (Ou oo oo, ou o ou oo) Kuralsız olsun aşkım Yasak da olsa senden kopamam Çizgiyi çoktan aştık Tutundum sana kimseyi tanımam Kaderimi kendim yazdım Sanma ki senden hesap soramam Hani ben hiç uslanmazdım? Sarıldım sana noktayı koyamam (Oooo) Suretin olmuyor (Oooo) Aslına uymuyor (Oooo) Canım çok sıkılıyor (Oooo) Şeytana uy diyor Seni nereden tanıdım, ah Kara talihi kadere bağlarım Sonu gelmez bilirim, ah Şimdi halime oturur ağlarım Seni seni nereden tanıdım, ah Kara talihi kadere bağlarım Sonu gelmez bilirim, ah Şimdi halime oturur ağlarım Seni nereden tanıdım, ah Kara talihi kadere bağlarım Sonu gelmez bilirim, ah Şimdi halime oturur ağlarım Seni seni nereden tanıdım, ah Kara talihi kadere bağlarım Sonu gelmez bilirim, ah Şimdi halime oturur ağlarım

Nerelere Gideceğim Aşkı aradım çok diyarlar gezdim Yol bulamadım ne güzeller gördüm Ah bir çarem seni nerede unuttum Dalmışım ben Tanrı aşkına dön gel *** Soldum güllerle, yandım çöllerde Ben bundan böyle dayanamam Soldum güllerle, yandım çöllerde Ben bundan böyle harcanamam *** Nereden geldim nerelere gideceğim? Aşkı görsem kendime geleceğim Nereden geldim nerelere gideceğim? Aşkı görsem kendime geleceğim ** Nereden geldim nerelere gideceğim? Aşkı görsem kendime geleceğim Nereden geldim nerelere gideceğim? Ömrümü alsa yârimi bulacağım ben *** Aşkı aradım çok diyarlar gezdim Yol bulamadım ne güzeller gördüm Ah bir çarem seni nerede unuttum Dalmışım ben tanrı aşkına dön gel *** Soldum güllerle yandım çöllerde Ben bundan böyle dayanamam Soldum güllerle yandım çöllerde Ben bundan böyle harcanamam *** Nereden geldim nerelere gideceğim? Aşkı görsem kendime geleceğim Nereden geldim nerelere gideceğim? Ömrümü alsa yârimi bulacağım ben *** Nereden geldim nerelere gideceğim? Aşkı görsem kendime geleceğim Nereden geldim nerelere gideceğim? Ömrümü alsa yârimi bulacağım ben

Yaşandı Bitti Giden gitti gül, gül ki bitsin dert Yeniden aşık olsam kaç yazar Dikenli tellerin arkasından bak Güzel olman gerekmez bana *** Benimle oynama Heyecanlıyım, çok çılgınım bebeğim Gün batımında bırakıp gitme Gel bana, benimle olmak tek çare *** Kanasın dünyam, yansın oldu olacak Günahlar kavrulsun, aleviyle *** Yaşandı bitti saygısızca Aldatmanın tadına varınca Doğru söylesen kimin umurunda Gözüme inanırım, haydi zıpla *** Yaşandı bitti saygısızca Aldatmanın tadına varınca Doğru söylesen kimin umurunda Gözüme inanırım, haydi zıpla *** Utan ki çıksın o masumiyetin Gülü daldan koparmam inan Kaçırdık gelen o pembe günleri Çocuk olmak cesaret bana *** Kendini sıkma Zorlamakla akmaz sahte gözyaşı Fazla uzatma Ben delikanlıyım, gözüm görmez hiçbir şeyi *** Kanasın dünyam, yansın oldu olacak Günahlar kavrulsun, aleviyle *** Yaşandı bitti saygısızca Aldatmanın tadına varınca Doğru söylesen kimin umurunda Gözüme inanırım, haydi zıpla *** Yaşandı bitti saygısızca Aldatmanın tadına varınca Doğru söylesen kimin umurunda Gözüme inanırım, haydi zıpla *** Kanasın dünyam, yansın oldu olacak Günahlar kavrulsun, aleviyle *** Yaşandı bitti saygısızca Aldatmanın tadına varınca Doğru söylesen kimin umurunda Gözüme inanırım, haydi zıpla *** Yaşandı bitti saygısızca Aldatmanın tadına varınca Doğru söylesen kimin umurunda Gözüme inanırım, haydi zıpla *** Yaşandı bitti saygısızca Aldatmanın tadına varınca Doğru söylesen kimin umurunda Gözüme inanırım, haydi zıpla *** Yaşandı bitti saygısızca

Sen Yalnış Birisin Gerçekler kalbin aynasıdır Yanlışlar, yalnız yaşanır Gerçekler kalbin aynasıdır Yanlışlar, yalnız yaşanır Zor günler geli verdi bülbül'ler dile geldi Ardından yaşam bitti Dünyam'da Zor günler geli verdi bülbül'ler dile geldi Ardından yaşam bitti Dünyam'da Yine sabahlar olmuyor güneş sensiz doğmuyor Gülden güzel kokan, canım benim Yine saatler geçmiyor Bir ses gelmeyecek diyor Nasıl buruk içim inan bana Sen yanlış birisin kaderin cilvesisin Geldim ben sen nerdesin Sen yanlış birisin beni sеçtin kahretsin Ne olurmuş ayrılmasak Zor günler gеli verdi bülbül'ler dile geldi Ardından yaşam bitti Dünyam'da Zor günler geli verdi bülbül'ler dile geldi Ardından yaşam bitti Dünyam'da Yine sabahlar olmuyor güneş sensiz doğmuyor Gülden güzel kokan, canım benim Yine saatler geçmiyor Bir ses gelmeyecek diyor Nasıl buruk içim inan bana Sen yanlış birisin kaderin cilvesisin Geldim ben sen nerdesin Sen yanlış birisin beni seçtin kahretsin Ne olurmuş ayrılmasak Sen yanlış birisin kaderin cilvesisin Geldim ben sen nerdesin Sen yanlış birisin beni seçtin kahretsin Ne olurmuş ayrılmasak

Babam Senin için Kalbim seninle uçar gider Göğsüne tutamla çiçek yağar Gözyaşı dökmez yüce dağlar Sana ne oldu, babam? Gözlerin senin, sinem derya Kalbimde kaynar tüm sözlerin Gökteki güneş sana bakar Onurun benle yaşar Zamansız eser rüzgâr, rüzgâr Allah'ım, beni götür ona Başımda dursun sıcak eli Sen sesimi duy Sen topraktan kalk Hazır değilim inan Kalbim seninle uçar gider Göğsüne tutamla çiçek yağar Gözyaşı dökmez yüce dağlar Onurun benle yaşar Zamansız eser rüzgâr, rüzgâr Allah'ım, beni götür ona Başımda dursun sıcak eli Sen sesimi duy Sen topraktan kalk Hazır değilim inan Ah Zamansız eser rüzgâr, rüzgâr Allah'ım, beni götür ona Başımda dursun sıcak eli Sen sesimi duy Sen topraktan kalk Zamansız eser rüzgâr, rüzgâr Allah'ım, beni götür ona Başımda dursun sıcak eli Sen sesimi duy Sen topraktan kalk Hazır değilim inan Ah

Bekle Demekle Zindana attın kalbimi kurtulmaz Bekle demekle acılar son bulmaz Sevsen de olur hiç sevmesende Zaten kabahat sana yüz verende Geçmişten kimse hesap soramaz İki günlük şu fani dünyada Bu kadarda rahat olunamaz Neleri bıraktın gittin ardında of Kanımı kuruttun bekle demekle Kendini fazla güzelden saydın Satın alamazsın tek bir öpücükle Kalsın olmasın Kanımı kuruttun bekle demekle Kendini fazla güzelden saydın Satın alamazsın tek bir öpücükle Kalsın olmasın Saltanatından yanına varılmaz Aklımda kaldın en zor gecemde Sevsen de olur hiç sevmesende Zaten kabahat sana yüz verende Geçmişten kimse hesap soramaz İki günlük şu fani dünyada Bu kadarda rahat olunamaz Neleri bıraktın gittin ardında of Kanımı kuruttun bekle demekle Kendini fazla güzelden saydın Satın alamazsın tek bir öpücükle Kalsın olmasın Kanımı kuruttun bekle demekle Kendini fazla güzelden saydın Satın alamazsın tek bir öpücükle Kalsın olmasın Kanımı kuruttun bekle demekle Satın alamazsın tek bir öpücükle Kanımı kuruttun bekle demekle Kendini fazla güzelden saydın Satın alamazsın tek bir öpücükle Kalsın olmasın Kanımı kuruttun bekle demekle Kendini fazla güzelden saydın Satın alamazsın tek bir öpücükle Kalsın olmasın

Uslanmazdım Ne diller döktüm sana Ne yeminler ettim aşkın üstüne İnanamadın bir türlü Güvenemedin bana Ah deli dolusun dedin Yaraladın kalbimi İnanamadın bir türlü Güvenemedin bana Hani uslanmazdım, toplanmazdım Hiç işe yaramaz, yaramazdım Lafını bilmez, adam olamaz Sözünü tutamaz, tutamazdım Uslanmazdım, toplanmazdım Hiç işe yaramaz, yaramazdım Lafını bilmez, adam olamaz Sözünü tutamaz, tutamazdım

Düş Yakamdan Mutluluktan görmüyordu gözlerim Saftı kalbim, değmemişti el bile Günler geçtikçe, artıyordu hislerim Anlamazdım bazen yalnız gezmemi Zorlasamda olmuyor Her şey bitti bir günde of Gel dön desende dönmez gönlüm eski haline Bilsen neler çektim, kendi kendime Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline Kopartıp attım, bağırdım özgürce Her gün ağlardım güldün ardımdan Yeni bir gün başlarken of düş düş yakamdan Gel dön desеnde dönmez gönlüm eski halinе Bilsen neler çektim, kendi kendime Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline Kopartıp attım, bağırdım özgürce Mutluluktan görmüyordu gözlerim Saftı kalbim, değmemişti el bile Günler geçtikçe, artıyordu hislerim Anlamazdım bazen yalnız gezmemi Zorlasamda olmuyor Her şey bitti bir günde of Gel dön desende dönmez gönlüm eski haline Bilsen neler çektim, kendi kendime Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline Kopartıp attım, bağırdım özgürce Her gün ağlardım güldün ardımdan Yeni bir gün başlarken of düş düş yakamdan Gel dön desende dönmez gönlüm eski haline Bilsen neler çektim, kendi kendime Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline Kopartıp attım, bağırdım özgürce Gel dön desende dönmez gönlüm eski haline Bilsen neler çektim, kendi kendime Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline Kopartıp attım, bağırdım özgürce Gel dön desende dönmez gönlüm eski haline Bilsen neler çektim, kendi kendime Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline Kopartıp attım, bağırdım özgürce

Dön Artık Bir ateş düştü yüreğime yanar giderim Karabulutlarla sarılmış her yerim Ne yerdeyim ne gökte deli gibiyim Akar gözyaşlarım eriyor bedenim Gittin gideli hasretin dinmedi Korkuyorum geceleri kâbus bitmedi Gittin gideli hasretin dinmedi Korkuyorum geceleri kâbus bitmedi Sen benimsin benimsin geri dön dön artık Ben seninim seninim geri dön dön artık Bir ateş düştü yüreğime yanar giderim Karabulutlarla sarılmış her yerim Ne yerdeyim ne gökte deli gibiyim Akar gözyaşlarım eriyor bedenim Gittin gideli hasretin dinmedi Korkuyorum geceleri kâbus bitmedi Gittin gideli hasretin dinmedi Korkuyorum geceleri kâbus bitmedi Sen benimsin benimsin geri dön dön artık Ben seninim seninim geri dön dön artık Sen benimsin benimsin geri dön dön artık