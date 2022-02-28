Yine sen aylardır aklımda Yeniden heyecan var ah burada Ben, yine ben, sapasağlam karşında Bak, iyi bak, geri dönmem aslında *** Bana yanlış yaptın Beni sen kandırdın Yarı yolda bıraktın gittin *** Hep sen gününü gün ettin Yalancı gözlerine aşık ettin Aşk sarhoşu oldu gönlüm Aldırmıyor, aldırmıyor *** Sen gününü gün ettin Ben aşkın uğruna ne hale geldim Aşk yorgunu oldu gönlüm Affetmiyor, affetmiyor *** Dargınım Sana kızgınım, of Sevdim hep Bak yalnızım Olmuyor, sevgi hırsızı Nereye kadar? *** Yine sen aylardır aklımda Yeniden heyecan var ah burada Ben, yine ben, sapasağlam karşında Bak, iyi bak, geri dönmem aslında *** Bana yanlış yaptın Beni sen kandırdın Yarı yolda bıraktın gittin *** Hep sen gününü gün ettin Yalancı gözlerine aşık ettin Aşk sarhoşu oldu gönlüm Aldırmıyor, aldırmıyor *** Sen gününü gün ettin Ben aşkın uğruna ne hale geldim Aşk yorgunu oldu gönlüm Affetmiyor, affetmiyor *** Dargınım Sana kızgınım, of Sevdim hep Bak yalnızım Olmuyor, sevgi hırsızı Nereye kadar? *** Hep sen gününü gün ettin Yalancı gözlerine aşık ettin Aşk sarhoşu oldu gönlüm Aldırmıyor, aldırmıyor *** Sen gününü gün ettin Ben aşkın uğruna ne hale geldim Aşk yorgunu oldu gönlüm Affetmiyor, affetmiyor Yine sen