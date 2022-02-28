Küçük Prens Şarkı Sözleri
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Sonbaharı bu, belki de aşkın
Alışmak çok zor, ah, bu yalnızlığın
Yalana döndü, kurtulamadım
Farkında olmadan, sana alıştım
***
Sen başka yerde
Ben başka yerde
Soluyoruz vay aman
Başka dünyada
Başka rüyada
Yaşıyoruz o zaman
***
Hayatın kendisi bu
Her şey varmış içinde
Yollar ayrılıyormuş
Deli gibi sevsen bile
***
Hayatın kendisi bu
Her şey varmış içinde
Yollar ayrılıyormuş
Deli gibi sevsen bile
***
Sonbaharı bu, belki de aşkın
Alışmak çok zor, ah, bu yalnızlığın
Yalana döndü, kurtulamadım
Farkında olmadan, sana alıştım
***
Sen başka yerde
Ben başka yerde
Soluyoruz vay aman
Başka dünyada
Başka rüyada
Yaşıyoruz o zaman
***
Hayatın kendisi bu
Her şey varmış içinde
Yollar ayrılıyormuş
Deli gibi sevsen bile
***
Hayatın kendisi bu
Her şey varmış içinde
Yollar ayrılıyormuş
Deli gibi sevsen bile
-
Yine sen aylardır aklımda
Yeniden heyecan var ah burada
Ben, yine ben, sapasağlam karşında
Bak, iyi bak, geri dönmem aslında
***
Bana yanlış yaptın
Beni sen kandırdın
Yarı yolda bıraktın gittin
***
Hep sen gününü gün ettin
Yalancı gözlerine aşık ettin
Aşk sarhoşu oldu gönlüm
Aldırmıyor, aldırmıyor
***
Sen gününü gün ettin
Ben aşkın uğruna ne hale geldim
Aşk yorgunu oldu gönlüm
Affetmiyor, affetmiyor
***
Dargınım
Sana kızgınım, of
Sevdim hep
Bak yalnızım
Olmuyor, sevgi hırsızı
Nereye kadar?
***
Yine sen aylardır aklımda
Yeniden heyecan var ah burada
Ben, yine ben, sapasağlam karşında
Bak, iyi bak, geri dönmem aslında
***
Bana yanlış yaptın
Beni sen kandırdın
Yarı yolda bıraktın gittin
***
Hep sen gününü gün ettin
Yalancı gözlerine aşık ettin
Aşk sarhoşu oldu gönlüm
Aldırmıyor, aldırmıyor
***
Sen gününü gün ettin
Ben aşkın uğruna ne hale geldim
Aşk yorgunu oldu gönlüm
Affetmiyor, affetmiyor
***
Dargınım
Sana kızgınım, of
Sevdim hep
Bak yalnızım
Olmuyor, sevgi hırsızı
Nereye kadar?
***
Hep sen gününü gün ettin
Yalancı gözlerine aşık ettin
Aşk sarhoşu oldu gönlüm
Aldırmıyor, aldırmıyor
***
Sen gününü gün ettin
Ben aşkın uğruna ne hale geldim
Aşk yorgunu oldu gönlüm
Affetmiyor, affetmiyor
Yine sen
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