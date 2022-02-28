Sonbaharı bu, belki de aşkın Alışmak çok zor, ah, bu yalnızlığın Yalana döndü, kurtulamadım Farkında olmadan, sana alıştım *** Sen başka yerde Ben başka yerde Soluyoruz vay aman Başka dünyada Başka rüyada Yaşıyoruz o zaman *** Hayatın kendisi bu Her şey varmış içinde Yollar ayrılıyormuş Deli gibi sevsen bile *** Hayatın kendisi bu Her şey varmış içinde Yollar ayrılıyormuş Deli gibi sevsen bile *** Sonbaharı bu, belki de aşkın Alışmak çok zor, ah, bu yalnızlığın Yalana döndü, kurtulamadım Farkında olmadan, sana alıştım *** Sen başka yerde Ben başka yerde Soluyoruz vay aman Başka dünyada Başka rüyada Yaşıyoruz o zaman *** Hayatın kendisi bu Her şey varmış içinde Yollar ayrılıyormuş Deli gibi sevsen bile *** Hayatın kendisi bu Her şey varmış içinde Yollar ayrılıyormuş Deli gibi sevsen bile

Yine sen aylardır aklımda Yeniden heyecan var ah burada Ben, yine ben, sapasağlam karşında Bak, iyi bak, geri dönmem aslında *** Bana yanlış yaptın Beni sen kandırdın Yarı yolda bıraktın gittin *** Hep sen gününü gün ettin Yalancı gözlerine aşık ettin Aşk sarhoşu oldu gönlüm Aldırmıyor, aldırmıyor *** Sen gününü gün ettin Ben aşkın uğruna ne hale geldim Aşk yorgunu oldu gönlüm Affetmiyor, affetmiyor *** Dargınım Sana kızgınım, of Sevdim hep Bak yalnızım Olmuyor, sevgi hırsızı Nereye kadar? *** Yine sen aylardır aklımda Yeniden heyecan var ah burada Ben, yine ben, sapasağlam karşında Bak, iyi bak, geri dönmem aslında *** Bana yanlış yaptın Beni sen kandırdın Yarı yolda bıraktın gittin *** Hep sen gününü gün ettin Yalancı gözlerine aşık ettin Aşk sarhoşu oldu gönlüm Aldırmıyor, aldırmıyor *** Sen gününü gün ettin Ben aşkın uğruna ne hale geldim Aşk yorgunu oldu gönlüm Affetmiyor, affetmiyor *** Dargınım Sana kızgınım, of Sevdim hep Bak yalnızım Olmuyor, sevgi hırsızı Nereye kadar? *** Hep sen gününü gün ettin Yalancı gözlerine aşık ettin Aşk sarhoşu oldu gönlüm Aldırmıyor, aldırmıyor *** Sen gününü gün ettin Ben aşkın uğruna ne hale geldim Aşk yorgunu oldu gönlüm Affetmiyor, affetmiyor Yine sen