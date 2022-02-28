Hiç hevesim yoktu Ümitsizdim, niyetsizdim Son günler vasat, işler kesat Sebepsizdim *** Kapılarım kapalı askerliği yapalı Kafa karış, bulanık İstanbul'a geleli Gel de inanma *** Allah korusun nazarlardan Kazalardan, belalardan Allah korusun nazarlardan Kazalardan, belalardan *** Tahtalara vur, dağlara taşlara Yanarsa yansın dünya aşktan Tahtalara vur, dağlara taşlara Yanarsa yansın dünya aşktan *** Gün sıradan doğdu Saat beşte olan oldu Bir kara elmasın Gözlerinde ay tutuldu *** Ben hiç böyle olmadım Beni bildim bileli Daha hiç uyumadım Seni sevdim seveli Gel de inanma *** Allah korusun nazarlardan Kazalardan, belalardan Allah korusun nazarlardan Kazalardan, belalardan *** Tahtalara vur, dağlara taşlara Yanarsa yansın dünya aşktan Tahtalara vur, dağlara taşlara Yanarsa yansın dünya aşktan *** Tahtalara vur, dağlara taşlara Yanarsa yansın dünya aşktan