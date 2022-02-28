Tahtalara Vur Şarkı Sözleri
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Hiç hevesim yoktu
Ümitsizdim, niyetsizdim
Son günler vasat, işler kesat
Sebepsizdim
***
Kapılarım kapalı askerliği yapalı
Kafa karış, bulanık İstanbul'a geleli
Gel de inanma
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Allah korusun nazarlardan
Kazalardan, belalardan
Allah korusun nazarlardan
Kazalardan, belalardan
***
Tahtalara vur, dağlara taşlara
Yanarsa yansın dünya aşktan
Tahtalara vur, dağlara taşlara
Yanarsa yansın dünya aşktan
***
Gün sıradan doğdu
Saat beşte olan oldu
Bir kara elmasın
Gözlerinde ay tutuldu
***
Ben hiç böyle olmadım
Beni bildim bileli
Daha hiç uyumadım
Seni sevdim seveli
Gel de inanma
***
Allah korusun nazarlardan
Kazalardan, belalardan
Allah korusun nazarlardan
Kazalardan, belalardan
***
Tahtalara vur, dağlara taşlara
Yanarsa yansın dünya aşktan
Tahtalara vur, dağlara taşlara
Yanarsa yansın dünya aşktan
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Tahtalara vur, dağlara taşlara
Yanarsa yansın dünya aşktan
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