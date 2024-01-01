-
Ne diller döktüm sana
Ne yeminler ettim aşkın üstüne
İnanamadın bir türlü
Güvenemedin bana
Ah deli dolusun dedin
Yaraladın kalbimi
İnanamadın bir türlü
Güvenemedin bana
Hani uslanmazdım, toplanmazdım
Hiç işe yaramaz, yaramazdım
Lafını bilmez, adam olamaz
Sözünü tutamaz, tutamazdım
Uslanmazdım, toplanmazdım
Hiç işe yaramaz, yaramazdım
Lafını bilmez, adam olamaz
Sözünü tutamaz, tutamazdım
-
Aşkı aradım çok diyarlar gezdim
Yol bulamadım ne güzeller gördüm
Ah bir çarem seni nerede unuttum
Dalmışım ben Tanrı aşkına dön gel
***
Soldum güllerle, yandım çöllerde
Ben bundan böyle dayanamam
Soldum güllerle, yandım çöllerde
Ben bundan böyle harcanamam
***
Nereden geldim nerelere gideceğim?
Aşkı görsem kendime geleceğim
Nereden geldim nerelere gideceğim?
Aşkı görsem kendime geleceğim
**
Nereden geldim nerelere gideceğim?
Aşkı görsem kendime geleceğim
Nereden geldim nerelere gideceğim?
Ömrümü alsa yârimi bulacağım ben
***
Aşkı aradım çok diyarlar gezdim
Yol bulamadım ne güzeller gördüm
Ah bir çarem seni nerede unuttum
Dalmışım ben tanrı aşkına dön gel
***
Soldum güllerle yandım çöllerde
Ben bundan böyle dayanamam
Soldum güllerle yandım çöllerde
Ben bundan böyle harcanamam
***
Nereden geldim nerelere gideceğim?
Aşkı görsem kendime geleceğim
Nereden geldim nerelere gideceğim?
Ömrümü alsa yârimi bulacağım ben
***
Nereden geldim nerelere gideceğim?
Aşkı görsem kendime geleceğim
Nereden geldim nerelere gideceğim?
Ömrümü alsa yârimi bulacağım ben
-
Giden gitti gül, gül ki bitsin dert
Yeniden aşık olsam kaç yazar
Dikenli tellerin arkasından bak
Güzel olman gerekmez bana
***
Benimle oynama
Heyecanlıyım, çok çılgınım bebeğim
Gün batımında bırakıp gitme
Gel bana, benimle olmak tek çare
***
Kanasın dünyam, yansın oldu olacak
Günahlar kavrulsun, aleviyle
***
Yaşandı bitti saygısızca
Aldatmanın tadına varınca
Doğru söylesen kimin umurunda
Gözüme inanırım, haydi zıpla
***
Yaşandı bitti saygısızca
Aldatmanın tadına varınca
Doğru söylesen kimin umurunda
Gözüme inanırım, haydi zıpla
***
Utan ki çıksın o masumiyetin
Gülü daldan koparmam inan
Kaçırdık gelen o pembe günleri
Çocuk olmak cesaret bana
***
Kendini sıkma
Zorlamakla akmaz sahte gözyaşı
Fazla uzatma
Ben delikanlıyım, gözüm görmez hiçbir şeyi
***
Kanasın dünyam, yansın oldu olacak
Günahlar kavrulsun, aleviyle
***
Yaşandı bitti saygısızca
Aldatmanın tadına varınca
Doğru söylesen kimin umurunda
Gözüme inanırım, haydi zıpla
***
Yaşandı bitti saygısızca
Aldatmanın tadına varınca
Doğru söylesen kimin umurunda
Gözüme inanırım, haydi zıpla
***
Kanasın dünyam, yansın oldu olacak
Günahlar kavrulsun, aleviyle
***
Yaşandı bitti saygısızca
Aldatmanın tadına varınca
Doğru söylesen kimin umurunda
Gözüme inanırım, haydi zıpla
***
Yaşandı bitti saygısızca
Aldatmanın tadına varınca
Doğru söylesen kimin umurunda
Gözüme inanırım, haydi zıpla
***
Yaşandı bitti saygısızca
Aldatmanın tadına varınca
Doğru söylesen kimin umurunda
Gözüme inanırım, haydi zıpla
***
Yaşandı bitti saygısızca
-
-
Gerçekler kalbin aynasıdır
Yanlışlar, yalnız yaşanır
Gerçekler kalbin aynasıdır
Yanlışlar, yalnız yaşanır
Zor günler geli verdi bülbül'ler dile geldi
Ardından yaşam bitti Dünyam'da
Zor günler geli verdi bülbül'ler dile geldi
Ardından yaşam bitti Dünyam'da
Yine sabahlar olmuyor güneş sensiz doğmuyor
Gülden güzel kokan, canım benim
Yine saatler geçmiyor
Bir ses gelmeyecek diyor
Nasıl buruk içim inan bana
Sen yanlış birisin kaderin cilvesisin
Geldim ben sen nerdesin
Sen yanlış birisin beni sеçtin kahretsin
Ne olurmuş ayrılmasak
Zor günler gеli verdi bülbül'ler dile geldi
Ardından yaşam bitti Dünyam'da
Zor günler geli verdi bülbül'ler dile geldi
Ardından yaşam bitti Dünyam'da
Yine sabahlar olmuyor güneş sensiz doğmuyor
Gülden güzel kokan, canım benim
Yine saatler geçmiyor
Bir ses gelmeyecek diyor
Nasıl buruk içim inan bana
Sen yanlış birisin kaderin cilvesisin
Geldim ben sen nerdesin
Sen yanlış birisin beni seçtin kahretsin
Ne olurmuş ayrılmasak
Sen yanlış birisin kaderin cilvesisin
Geldim ben sen nerdesin
Sen yanlış birisin beni seçtin kahretsin
Ne olurmuş ayrılmasak
-
Senin için
Kalbim seninle uçar gider
Göğsüne tutamla çiçek yağar
Gözyaşı dökmez yüce dağlar
Sana ne oldu, babam?
Gözlerin senin, sinem derya
Kalbimde kaynar tüm sözlerin
Gökteki güneş sana bakar
Onurun benle yaşar
Zamansız eser rüzgâr, rüzgâr
Allah'ım, beni götür ona
Başımda dursun sıcak eli
Sen sesimi duy
Sen topraktan kalk
Hazır değilim inan
Kalbim seninle uçar gider
Göğsüne tutamla çiçek yağar
Gözyaşı dökmez yüce dağlar
Onurun benle yaşar
Zamansız eser rüzgâr, rüzgâr
Allah'ım, beni götür ona
Başımda dursun sıcak eli
Sen sesimi duy
Sen topraktan kalk
Hazır değilim inan
Ah
Zamansız eser rüzgâr, rüzgâr
Allah'ım, beni götür ona
Başımda dursun sıcak eli
Sen sesimi duy
Sen topraktan kalk
Zamansız eser rüzgâr, rüzgâr
Allah'ım, beni götür ona
Başımda dursun sıcak eli
Sen sesimi duy
Sen topraktan kalk
Hazır değilim inan
Ah
-
Zindana attın kalbimi kurtulmaz
Bekle demekle acılar son bulmaz
Sevsen de olur hiç sevmesende
Zaten kabahat sana yüz verende
Geçmişten kimse hesap soramaz
İki günlük şu fani dünyada
Bu kadarda rahat olunamaz
Neleri bıraktın gittin ardında of
Kanımı kuruttun bekle demekle
Kendini fazla güzelden saydın
Satın alamazsın tek bir öpücükle
Kalsın olmasın
Kanımı kuruttun bekle demekle
Kendini fazla güzelden saydın
Satın alamazsın tek bir öpücükle
Kalsın olmasın
Saltanatından yanına varılmaz
Aklımda kaldın en zor gecemde
Sevsen de olur hiç sevmesende
Zaten kabahat sana yüz verende
Geçmişten kimse hesap soramaz
İki günlük şu fani dünyada
Bu kadarda rahat olunamaz
Neleri bıraktın gittin ardında of
Kanımı kuruttun bekle demekle
Kendini fazla güzelden saydın
Satın alamazsın tek bir öpücükle
Kalsın olmasın
Kanımı kuruttun bekle demekle
Kendini fazla güzelden saydın
Satın alamazsın tek bir öpücükle
Kalsın olmasın
Kanımı kuruttun bekle demekle
Satın alamazsın tek bir öpücükle
Kanımı kuruttun bekle demekle
Kendini fazla güzelden saydın
Satın alamazsın tek bir öpücükle
Kalsın olmasın
Kanımı kuruttun bekle demekle
Kendini fazla güzelden saydın
Satın alamazsın tek bir öpücükle
Kalsın olmasın
-
Mutluluktan görmüyordu gözlerim
Saftı kalbim, değmemişti el bile
Günler geçtikçe, artıyordu hislerim
Anlamazdım bazen yalnız gezmemi
Zorlasamda olmuyor
Her şey bitti bir günde of
Gel dön desende dönmez gönlüm eski haline
Bilsen neler çektim, kendi kendime
Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline
Kopartıp attım, bağırdım özgürce
Her gün ağlardım güldün ardımdan
Yeni bir gün başlarken of düş düş yakamdan
Gel dön desеnde dönmez gönlüm eski halinе
Bilsen neler çektim, kendi kendime
Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline
Kopartıp attım, bağırdım özgürce
Mutluluktan görmüyordu gözlerim
Saftı kalbim, değmemişti el bile
Günler geçtikçe, artıyordu hislerim
Anlamazdım bazen yalnız gezmemi
Zorlasamda olmuyor
Her şey bitti bir günde of
Gel dön desende dönmez gönlüm eski haline
Bilsen neler çektim, kendi kendime
Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline
Kopartıp attım, bağırdım özgürce
Her gün ağlardım güldün ardımdan
Yeni bir gün başlarken of düş düş yakamdan
Gel dön desende dönmez gönlüm eski haline
Bilsen neler çektim, kendi kendime
Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline
Kopartıp attım, bağırdım özgürce
Gel dön desende dönmez gönlüm eski haline
Bilsen neler çektim, kendi kendime
Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline
Kopartıp attım, bağırdım özgürce
Gel dön desende dönmez gönlüm eski haline
Bilsen neler çektim, kendi kendime
Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline
Kopartıp attım, bağırdım özgürce
-
Kuralsız olsun aşkım
Yasak da olsa senden kopamam
Çizgiyi çoktan aştık
Tutundum sana kimseyi tanımam
Kaderimi kendim yazdım
Sanma ki senden hesap soramam
Hani ben hiç uslanmazdım?
Sarıldım sana noktayı koyamam
(Oooo)
Suretin olmuyor
(Oooo)
Aslına uymuyor
(Oooo)
Canım çok sıkılıyor
(Oooo)
Şeytana uy diyor
Seni nereden tanıdım, ah
Kara talihi kadere bağlarım
Sonu gelmez bilirim, ah
Şimdi halime oturur ağlarım
Seni seni nereden tanıdım, ah
Kara talihi kadere bağlarım
Sonu gelmez bilirim, ah
Şimdi halime oturur ağlarım
(Ou oo oo, ou oo oo)
(Ou oo oo, ou o ou oo)
(Ou oo oo, ou oo oo)
(Ou oo oo, ou o ou oo)
Kuralsız olsun aşkım
Yasak da olsa senden kopamam
Çizgiyi çoktan aştık
Tutundum sana kimseyi tanımam
Kaderimi kendim yazdım
Sanma ki senden hesap soramam
Hani ben hiç uslanmazdım?
Sarıldım sana noktayı koyamam
(Oooo)
Suretin olmuyor
(Oooo)
Aslına uymuyor
(Oooo)
Canım çok sıkılıyor
(Oooo)
Şeytana uy diyor
Seni nereden tanıdım, ah
Kara talihi kadere bağlarım
Sonu gelmez bilirim, ah
Şimdi halime oturur ağlarım
Seni seni nereden tanıdım, ah
Kara talihi kadere bağlarım
Sonu gelmez bilirim, ah
Şimdi halime oturur ağlarım
Seni nereden tanıdım, ah
Kara talihi kadere bağlarım
Sonu gelmez bilirim, ah
Şimdi halime oturur ağlarım
Seni seni nereden tanıdım, ah
Kara talihi kadere bağlarım
Sonu gelmez bilirim, ah
Şimdi halime oturur ağlarım
-
Bir ateş düştü yüreğime yanar giderim
Karabulutlarla sarılmış her yerim
Ne yerdeyim ne gökte deli gibiyim
Akar gözyaşlarım eriyor bedenim
Gittin gideli hasretin dinmedi
Korkuyorum geceleri kâbus bitmedi
Gittin gideli hasretin dinmedi
Korkuyorum geceleri kâbus bitmedi
Sen benimsin benimsin geri dön dön artık
Ben seninim seninim geri dön dön artık
Bir ateş düştü yüreğime yanar giderim
Karabulutlarla sarılmış her yerim
Ne yerdeyim ne gökte deli gibiyim
Akar gözyaşlarım eriyor bedenim
Gittin gideli hasretin dinmedi
Korkuyorum geceleri kâbus bitmedi
Gittin gideli hasretin dinmedi
Korkuyorum geceleri kâbus bitmedi
Sen benimsin benimsin geri dön dön artık
Ben seninim seninim geri dön dön artık
Sen benimsin benimsin geri dön dön artık
-
Mutluluktan görmüyordu gözlerim
Saftı kalbim, değmemişti el bile
Günler geçtikçe, artıyordu hislerim
Anlamazdım bazen yalnız gezmemi
Zorlasamda olmuyor
Her şey bitti bir günde of
Gel dön desende dönmez gönlüm eski haline
Bilsen neler çektim, kendi kendime
Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline
Kopartıp attım, bağırdım özgürce
Her gün ağlardım güldün ardımdan
Yeni bir gün başlarken of düş düş yakamdan
Gel dön desеnde dönmez gönlüm eski halinе
Bilsen neler çektim, kendi kendime
Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline
Kopartıp attım, bağırdım özgürce
Mutluluktan görmüyordu gözlerim
Saftı kalbim, değmemişti el bile
Günler geçtikçe, artıyordu hislerim
Anlamazdım bazen yalnız gezmemi
Zorlasamda olmuyor
Her şey bitti bir günde of
Gel dön desende dönmez gönlüm eski haline
Bilsen neler çektim, kendi kendime
Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline
Kopartıp attım, bağırdım özgürce
Her gün ağlardım güldün ardımdan
Yeni bir gün başlarken of düş düş yakamdan
Gel dön desende dönmez gönlüm eski haline
Bilsen neler çektim, kendi kendime
Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline
Kopartıp attım, bağırdım özgürce
Gel dön desende dönmez gönlüm eski haline
Bilsen neler çektim, kendi kendime
Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline
Kopartıp attım, bağırdım özgürce
Gel dön desende dönmez gönlüm eski haline
Bilsen neler çektim, kendi kendime
Sen dön desende dönmez gönlüm eski haline
Kopartıp attım, bağırdım özgürce