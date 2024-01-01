Üzelmeye Değer mi Kuş uçtu da ne oldu Bir dala kondu yoruldu Döndü baktı şuna buna Gördü ki hepsi dalavere Kuzu olmaktan sıkıldı Kurtlar alemine takıldı Bugünün bir de yarını var Korku olmadan geçer mi Vurdum duymaz kadını var Üzülmeye değer mi Vay bi Hep sustu hep dinledim Şimdi ağzıma geleni söyledin Sakin sabrını taşırdı İnsanoğlu şaşırdı Kuzu olmaktan sıkıldı Kurtlar alemine takıldı Bugünün bir de yarını var Korku olmadan geçer mi Vurdum duymaz adamı var Üzülmeye değer mi

Sevgi Hırsızı Yine sen aylardır aklımda Yeniden heyecan var ah burada Ben, yine ben, sapasağlam karşında Bak, iyi bak, geri dönmem aslında *** Bana yanlış yaptın Beni sen kandırdın Yarı yolda bıraktın gittin *** Hep sen gününü gün ettin Yalancı gözlerine aşık ettin Aşk sarhoşu oldu gönlüm Aldırmıyor, aldırmıyor *** Sen gününü gün ettin Ben aşkın uğruna ne hale geldim Aşk yorgunu oldu gönlüm Affetmiyor, affetmiyor *** Dargınım Sana kızgınım, of Sevdim hep Bak yalnızım Olmuyor, sevgi hırsızı Nereye kadar? *** Yine sen aylardır aklımda Yeniden heyecan var ah burada Ben, yine ben, sapasağlam karşında Bak, iyi bak, geri dönmem aslında *** Bana yanlış yaptın Beni sen kandırdın Yarı yolda bıraktın gittin *** Hep sen gününü gün ettin Yalancı gözlerine aşık ettin Aşk sarhoşu oldu gönlüm Aldırmıyor, aldırmıyor *** Sen gününü gün ettin Ben aşkın uğruna ne hale geldim Aşk yorgunu oldu gönlüm Affetmiyor, affetmiyor *** Dargınım Sana kızgınım, of Sevdim hep Bak yalnızım Olmuyor, sevgi hırsızı Nereye kadar? *** Hep sen gününü gün ettin Yalancı gözlerine aşık ettin Aşk sarhoşu oldu gönlüm Aldırmıyor, aldırmıyor *** Sen gününü gün ettin Ben aşkın uğruna ne hale geldim Aşk yorgunu oldu gönlüm Affetmiyor, affetmiyor Yine sen

Yalvarıyorum Aşkımın adı acı olmamalıydı İçim dışımdayken beni anlamalıydın "Unut" bile desen, umuttur giderken Kalbimi alıp öyle git gideceksen İnan ki çok yazık yeniden sevecekse Fırtına esecekse Yaradan'a sığındım Aşkımın adı acı olmamalıydı İçim dışımdayken beni anlamalıydın "Unut" bile desen, umuttur giderken Kalbimi alıp öyle git gideceksen İnan ki çok yazık yeniden sevecekse Fırtına esecekse Yalvarıyorum, bir şans ver ikimize Arzuluyorum seni görmesem bile Söz veriyorum, gül koklamam üstüne Yaradan'a sığındım Yalvarıyorum, dön bak bize bir kere Arzuluyorum seni görmesem bile Söz veriyorum, gül koklamam üstüne Yalvarıyorum, bir şans ver ikimize Arzuluyorum seni görmesem bile Söz veriyorum, gül koklamam üstüne Yaradan'a sığındım

Gel Yeniden doğmak sanki senle olmak Hayat hırçın, canım, güven olmaz Korkma benden, bebeğim, uçmuşum ben Gel Yeniden doğmak sanki senle olmak Hayat hırçın, canım, güven olmaz Korkma benden, bebeğim, uçmuşum ben Gel Hiç gerek kalmaz anlaşırsak Kavga etmeye Yerin dolmaz, anla haydi Hiç bekletme, dur, gitme Gel Gel Eski dostlar düşman oldu hâlime güle güle Beni bir sen anlıyordun, kurban olduğum güzel Deli oldum, çenеm düştü, annemi bile üzdüm Gecеlerim gündüz oldu, tutmaz oldu uyku Gel Gel Yeniden doğmak, ah, sanki senle olmak Hayat hırçın, canım, güven olmaz Korkma benden, bebeğim, uçmuşum ben Gel Hiç gerek kalmaz anlaşırsak Kavga etmeye Yerin dolmaz, anla haydi Hiç bekletme, dur, e gitme Gel Gel Eski dostlar düşman oldu hâlime güle güle Beni bir sen anlıyordun, kurban olduğum güzel Deli oldum, çenеm düştü, annemi bile üzdüm Gecеlerim gündüz oldu, tutmaz oldu uyku Gel, gel Gel, gel Gel, gel Gel, gel, gel Eski dostlar düşman oldu hâlime güle güle Beni bir sen anlıyordun, kurban olduğum güzel Deli oldum, çenеm düştü, annemi bile üzdüm Gecеlerim gündüz oldu, tutmaz oldu uyku Gel, gel Gel, gel Gel, gel Gel, gel, gel Yeniden doğmak sanki senle olmak Hayat hırçın, canım, güven olmaz bak Korkma benden, bebeğim, uçmuşum ben Gel

Yine Sana Kaldım Sevgilimden habersiz ben seni zamansız gördüm At desen atılmaz ki çoktan yola bile koyuldum Sevdiğimden habersiz ben sana zamansız güldüm Sat desen satılmaz ki koskoca bir kördüğüm oldum Ben sana geç kalmışım, bir adım olsun gel Suçluyum aldanmışım, ilacım tek sen, sen Yine sana kaldım canım, olmadı dersen biterim Kalbini al gel canım, olmadı burdan giderim Yine sana kaldım canım, olmadı dersen biterim Kalbini al gel canım, olmadı burdan giderim Sevgilimden habersiz ben seni zamansız gördüm At desen atılmaz ki çoktan yola bile koyuldum Sevdiğimden habersiz ben sana zamansız güldüm Sat desen satılmaz ki koskoca bir kördüğüm oldum Ben sana geç kalmışım, bir adım olsun gel Suçluyum aldanmışım, ilacım tek sen, sen Yine sana kaldım canım, olmadı dersen biterim Kalbini al gel canım, olmadı burdan giderim Yine sana kaldım canım, olmadı dersen biterim Kalbini al gel canım, olmadı burdan giderim Ben sana geç kalmışım, bir adım olsun gel Suçluyum aldanmışım, ilacım tek sen, sen Yine sana kaldım canım, olmadı dersen biterim Kalbini al gel canım, olmadı burdan giderim Olmadı dersen biterim Olmadı burdan giderim Yine sana kaldım canım, olmadı dersen biterim Kalbini al gel canım, olmadı burdan giderim Yine sana kaldım canım

Küçük Prens Yalnızlık oyun gelir Kadere bakıp güler geçerim Kıskanır sevenleri Yüzümü karanlığa dönerim Yalnızlık oyun gelir Kadere bakıp güler geçerim Kıskanır sevenleri Yüzümü karanlığa dönerim Aşkın kölesi oldum Aşkım, koşalım yarına Aşkın kölesi oldum Aşkım, beni al yanına Beni al yanına, meleğim Bekliyor sımsıcak bedenim Kokunu bırak bu akşam, ben Uzak bi' yıldızdan gelen Küçük prensim Kokunu bırak bu akşam, ben Küçük prensim Yalnızlık oyun gelir Kadere bakıp güler geçerim Kıskanır sevenleri Yüzümü karanlığa dönerim Aşkın kölesi oldum Aşkım, koşalım yarına Aşkın kölesi oldum Aşkım, beni al yanına Beni al yanına, meleğim Bekliyor sımsıcak bedenim Kokunu bırak bu akşam, ben Uzak bi' yıldızdan gelen Küçük prensim Kokunu bırak bu akşam, ben Senin küçük prensin

Herkes Görmüş Sarhoş olmuş yine başka kollarda Olan olmuş yine, yine yanlış yollarda Sarhoş olmuş yine başka kollarda Olan olmuş yine, yine yanlış yollarda Dayanılmaz, aşk yakarmış gizlice İnanılmaz, yatıyormuş gözgöze Yarimin saçlarını haram eller örmüş Sarhoş olmuş yine başka kollarda Olan olmuş yine, yine yanlış yollarda Dayanılmaz, aşk yakarmış gizlice İnanılmaz, yatıyormuş gözgöze Yarimin saçlarını haram eller örmüş Görmüş, herkes görmüş Hayırsız kendinden geçmiş Görmüş, herkes görmüş Gülücükler atıyormuş Görmüş, herkes görmüş Hayırsız kendinden geçmiş Görmüş, herkes görmüş Gülücükler atıyormuş Yarimin saçlarını, yarimin saçlarını Yarimin saçlarını haram eller örmüş, of Görmüş, herkes görmüş Hayırsız kendinden geçmiş Görmüş, herkes görmüş Gülücükler atıyormuş Görmüş, herkes görmüş Hayırsız kendinden geçmiş Görmüş, herkes görmüş Gülücükler atıyormuş Görmüş, herkes görmüş

Gece Gibiyim Yüz (yüz) açık denizlere yüz Gündüz (gündüz) genç aşıklar görürüz Yüz (yüz) açık denizlere yüz Gündüz (gündüz) genç aşıklar görürüz Ok yaydan çıktı, artık dönemez Kalbimden vurdun olmaz, olmaz Gözleri yaşlı güzel Yalanım yok sana deliyim Paylaşamam beni öldürsünler Sonu gelmez gece gibiyim Gözleri yaşlı güzel Yalanım yok sana deliyim Paylaşamam beni öldürsünler Sonu gelmez gece gibiyim Uç, uç uzak yarınlara uç Korkunç, korkunç dostluk kaldı bir avuç Ben benden geçtim sensiz geceler Aklımdan çıktım olmaz, olmaz Gözleri yaşlı güzel Yalanım yok sana deliyim Paylaşamam beni öldürsünler Sonu gelmez gece gibiyim Gözleri yaşlı güzel Yalanım yok sana deliyim Paylaşamam beni öldürsünler Sonu gelmez gece gibiyim Ok yaydan çıktı, artık dönemez Kalbimden vurdun olmaz, olmaz Gözleri yaşlı güzel Yalanım yok sana deliyim Paylaşamam beni öldürsünler Sonu gelmez gece gibiyim Gözleri yaşlı güzel Yalanım yok sana deliyim Paylaşamam beni öldürsünler Sonu gelmez gece gibiyim Gözleri yaşlı güzel Paylaşamam beni öldürsünler