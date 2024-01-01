Ver Allah Güzellerin De Güzeli Hem De En Özeli Su Dökemezler Eline Tamam Tamam Bir Cazibe, Bir Asalet Bir Endam, Bir Nezaket On Parmağında Marifet Tamam Tamam Kimin Kızı, Neyin Nesi Aşka Varmıdır Hevesi Gönüllerin Prensesi Yıllar Oldu, Yoruldum Peşinde Koşmaktan Güzel Güzel Çok Güzel Kimle Nerde Na'par Diye Ona Buna Sormaktan, Güzel Güzel, Güzel Güzel, Çok Güzel Yeter Bekledim Yeterince Gel Bişey Olmaz Gel Gel Son Verelim Şansa Yol Verelim Aşka Ver Allah Onu Bana Ver Allah Bak Halimden Anla Hiç Bir Şey Istemem Senden Başka Susamışım Aşka Ne Olurusun Ver Allah Günahıyla Sevabıyla

Be Deli Gelme artık buraya Giderler başka kapıya Bilmiyorsan da öğrenirsin İhanettin bedelini *** Gelme artık buraya Giderler başka kapıya Affeder miyim seni İtirafın reddedildi *** Ne sandın be deli Vazgeçilmez mi sandın kendini Bilmiyorsan da öğrenirsin İhanettin bedelini *** Burada keyfim şahane Seni Allaha etmişim havale Sana son kez söylüyorum Seni istemiyorum eh daha ne *** Burada keyfim şahane Seni Allaha etmişim havale Arar bulursun dengini bir yerde Ben istemiyorum eh daha ne

Hani Gidiyorsan, topladıysan eşyalarını Kararlıysan bu gece benden ayrı kalmaya Yazık olur, yarım kalırsa kurduğumuz hayaller Ziyan olur, birbirimize verdiğimiz emekler *** Yerimi dolduramaz Kimse aramızdaki bağları kesip koparamaz Seni anlayamaz Her kim olursa olsun, sana benim gibi bakamaz *** Hani bana sarılmaya doymazdın? Hani bensiz olmaya dayanamazdın? Yaşayamam ki sensiz derken Ne oldu da vazgeçtin erken? Bu zamansız, anlamsız veda neden? *** Hani bana sarılmaya doymazdın? Hani bensiz olmaya dayanamazdın? Yaşayamam ki sensiz derken Ne oldu da vazgeçtin erken? Bu zamansız, anlamsız veda neden? *** Gidiyorsan, topladıysan eşyalarını Kararlıysan bu gece benden ayrı kalmaya Yazık olur, yarım kalırsa kurduğumuz hayaller Ziyan olur, birbirimize verdiğimiz emekler *** Yerimi dolduramaz Kimse aramızdaki bağları kesip koparamaz Seni anlayamaz Her kim olursa olsun, sana benim gibi bakamaz *** Hani bana sarılmaya doymazdın? Hani bensiz olmaya dayanamazdın? Yaşayamam ki sensiz derken Ne oldu da vazgeçtin erken? Bu zamansız, anlamsız veda neden? *** Hani bana sarılmaya doymazdın? Hani bensiz olmaya dayanamazdın? Yaşayamam ki sensiz derken Ne oldu da vazgeçtin erken? Bu zamansız, anlamsız veda neden? *** Hani bana sarılmaya doymazdın? Hani bensiz olmaya dayanamazdın? Of Yaşayamam ki sensiz derken Ne oldu da vazgeçtin erken? Bu zamansız, anlamsız veda neden?