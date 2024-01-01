Sevginin Her Hali Şarkı Sözleri
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Burak Kut
Sevginin Her Hali
-
Güzellerin De Güzeli
Hem De En Özeli
Su Dökemezler Eline
Tamam Tamam
Bir Cazibe, Bir Asalet
Bir Endam, Bir Nezaket
On Parmağında Marifet
Tamam Tamam
Kimin Kızı, Neyin Nesi
Aşka Varmıdır Hevesi
Gönüllerin Prensesi
Yıllar Oldu, Yoruldum
Peşinde Koşmaktan
Güzel Güzel Çok Güzel
Kimle Nerde Na'par Diye
Ona Buna Sormaktan,
Güzel Güzel, Güzel Güzel, Çok Güzel
Yeter
Bekledim Yeterince Gel
Bişey Olmaz Gel Gel
Son Verelim Şansa
Yol Verelim Aşka
Ver Allah
Onu Bana Ver Allah
Bak Halimden Anla
Hiç Bir Şey Istemem
Senden Başka
Susamışım Aşka
Ne Olurusun Ver Allah
Günahıyla Sevabıyla
-
Gelme artık buraya
Giderler başka kapıya
Bilmiyorsan da öğrenirsin
İhanettin bedelini
***
Gelme artık buraya
Giderler başka kapıya
Affeder miyim seni
İtirafın reddedildi
***
Ne sandın be deli
Vazgeçilmez mi sandın kendini
Bilmiyorsan da öğrenirsin
İhanettin bedelini
***
Burada keyfim şahane
Seni Allaha etmişim havale
Sana son kez söylüyorum
Seni istemiyorum eh daha ne
***
Burada keyfim şahane
Seni Allaha etmişim havale
Arar bulursun dengini bir yerde
Ben istemiyorum eh daha ne
-
Gidiyorsan, topladıysan eşyalarını
Kararlıysan bu gece benden ayrı kalmaya
Yazık olur, yarım kalırsa kurduğumuz hayaller
Ziyan olur, birbirimize verdiğimiz emekler
***
Yerimi dolduramaz
Kimse aramızdaki bağları kesip koparamaz
Seni anlayamaz
Her kim olursa olsun, sana benim gibi bakamaz
***
Hani bana sarılmaya doymazdın?
Hani bensiz olmaya dayanamazdın?
Yaşayamam ki sensiz derken
Ne oldu da vazgeçtin erken?
Bu zamansız, anlamsız veda neden?
***
Hani bana sarılmaya doymazdın?
Hani bensiz olmaya dayanamazdın?
Yaşayamam ki sensiz derken
Ne oldu da vazgeçtin erken?
Bu zamansız, anlamsız veda neden?
***
Gidiyorsan, topladıysan eşyalarını
Kararlıysan bu gece benden ayrı kalmaya
Yazık olur, yarım kalırsa kurduğumuz hayaller
Ziyan olur, birbirimize verdiğimiz emekler
***
Yerimi dolduramaz
Kimse aramızdaki bağları kesip koparamaz
Seni anlayamaz
Her kim olursa olsun, sana benim gibi bakamaz
***
Hani bana sarılmaya doymazdın?
Hani bensiz olmaya dayanamazdın?
Yaşayamam ki sensiz derken
Ne oldu da vazgeçtin erken?
Bu zamansız, anlamsız veda neden?
***
Hani bana sarılmaya doymazdın?
Hani bensiz olmaya dayanamazdın?
Yaşayamam ki sensiz derken
Ne oldu da vazgeçtin erken?
Bu zamansız, anlamsız veda neden?
***
Hani bana sarılmaya doymazdın?
Hani bensiz olmaya dayanamazdın? Of
Yaşayamam ki sensiz derken
Ne oldu da vazgeçtin erken?
Bu zamansız, anlamsız veda neden?
-
Zarardayım
Elimden kayıp gidiyor tüm aşklarım
Bir köşede ağlıyorum
Soranlara, "İyiyim" diyorum
Değilim
***
Her gün keder
Ah, canıma tak etti, yeter
Türlü oyunlar sunuyor
Kader bir veriyor bir alıyor
Zarardayım
***
Kalbim boş
Kalbim boş
Kalbim boş
Kalbim boş
***
Talihimden talihim
Aşk ölüm, ben fâniyim
Sevginin her hâliyim
***
Bu nasıl garip masal böyle?
İçinde bitmez pişmanlıklar
Ve her sonda bir başlangıç var
***
Talihimden talihim
Aşk ölüm, ben fâniyim
Sevginin her hâliyim
***
Bu nasıl garip masal böyle?
İçinde bitmez pişmanlıklar
Ve her sonda bir başlangıç var
***
Zarardayım
Elimden kayıp gidiyor tüm aşklarım
Bir köşede ağlıyorum
Soranlara, "İyiyim" diyorum
Değilim
***
Her gün keder
Ah, canıma tak etti, yeter
Türlü oyunlar sunuyor
Kader bir veriyor bir alıyor
Zarardayım
***
Kalbim boş
Kalbim boş
Kalbim boş
Kalbim boş
***
Talihimden talihim
Aşk ölüm, ben fâniyim
Sevginin her hâliyim
***
Bu nasıl garip masal böyle?
İçinde bitmez pişmanlıklar
Ve her sonda bir başlangıç var
***
Talihimden talihim
Aşk ölüm, ben fâniyim
Sevginin her hâliyim
***
Bu nasıl garip masal böyle?
İçinde bitmez pişmanlıklar
Ve her sonda bir başlangıç var
***
Kalbim boş
Kalbim boş
Kalbim boş
Kalbim boş