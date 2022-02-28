Ver Allah'ım Şarkı Sözleri
Burak Kut Ver Allah'ım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Burak Kut Ver Allah'ım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ver Allah'ım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Güzellerin de güzeli
Hem de en özeli
Su dökemezler eline
Tamam tamam
***
Bir cazibe, bir asalet
Bir endam, bir nezaket
On parmağında marifet
Tamam tamam
***
Kimin kızı, neyin nesi
Aşka var mıdır hevesi
Gönüllerin prensesi
***
Yıllar oldu, yoruldum
Peşinde koşmaktan
Güzel güzel çok güzel
***
Kimle nerde ne yapar diye
Ona buna sormaktan,
Güzel güzel, güzel güzel, çok güzel
***
Yeter
Bekledim yeterince gel
Bir şey olmaz gel gel
Son verelim şansa
Yol verelim aşka
***
Ver Allah
Onu bana ver Allah
Bak halimden anla
Hiç bir şey istemem
Senden başka
Susamışım aşka
Ne olurusun ver Allah
Günahıyla sevabıyla
***
Ver Allah
Onu bana ver Allah
Bak halimden anla
Hiç bir şey istemem
Senden başka
Susamışım aşka
Ne olurusun ver Allah
Günahıyla sevabıyla