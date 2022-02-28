Güzellerin de güzeli Hem de en özeli Su dökemezler eline Tamam tamam *** Bir cazibe, bir asalet Bir endam, bir nezaket On parmağında marifet Tamam tamam *** Kimin kızı, neyin nesi Aşka var mıdır hevesi Gönüllerin prensesi *** Yıllar oldu, yoruldum Peşinde koşmaktan Güzel güzel çok güzel *** Kimle nerde ne yapar diye Ona buna sormaktan, Güzel güzel, güzel güzel, çok güzel *** Yeter Bekledim yeterince gel Bir şey olmaz gel gel Son verelim şansa Yol verelim aşka *** Ver Allah Onu bana ver Allah Bak halimden anla Hiç bir şey istemem Senden başka Susamışım aşka Ne olurusun ver Allah Günahıyla sevabıyla *** Ver Allah Onu bana ver Allah Bak halimden anla Hiç bir şey istemem Senden başka Susamışım aşka Ne olurusun ver Allah Günahıyla sevabıyla