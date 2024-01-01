-
Söz verdim
Dönemem, çok zor artık
Yüreğim dondu kaldı
Neden uzaklaştık?
"Bir gün hayatım gerekirse al
Senin o", derken gittin
Kabul edip dayandım
Ah, ne hâle düştüm
Bak kadere küstüm
Bir küçük umuda kaldım
Yalan oldu, yalan oldu
Aşkımız toz duman oldu
Gelecekken, bu limanda
Giden oydu, of
Yalan oldu, yalan oldu
Aşkımız toz duman oldu
Gelecekken, bu limanda
Giden oydu, giden oydu, of
Söz verdim
Dönemem, çok zor artık
Yüreğim dondu kaldı
Neden uzaklaştık?
"Bir gün hayatım gerekirse al
Senin o", derken gittin
Kabul edip dayandım
Ah, ne hâle düştüm
Bak kadere küstüm
Bir küçük umuda kaldım
Yalan oldu, yalan oldu
Aşkımız toz duman oldu
Gelecekken, bu limanda
Giden oydu, of
Yalan oldu, yalan oldu
Aşkımız toz duman oldu
Gelecekken, bu limanda
Giden oydu, giden oydu, of
-
Komple komple komple bitiğiz
Komple komple komple kritiğiz
Komple komple komple tikiyiz
***
Bıraktı mı hadi ya! üzülme be abi ya
Hayat kısa tabi ya, ya yürü başka kız mı yok
Sevmeyi versin bas git
Taksit taksit
***
Komple komple komple bitiğiz
Komple komple komple kritiğiz
Komple komple komple tikiyiz
***
Komple komple komple bitiğiz
Komple komple komple kritiğiz
Komple komple komple tikiyiz
***
Yani değerini bilemeyen aşkın
Güm güm başını vuracak elbet şaşkın
Bırak da bir kire pasa iyice bulaşsın
***
Bu alem adamı yutar anında
Dünya dönüyor bunun etrafında
Deme ki gel etme güzelsin özelsin
Çarpa çarpa kendisi öğrensin
***
Komple komple komple bitiğiz
Komple komple komple kritiğiz
Komple komple komple tikiyiz
***
Komple komple komple bitiğiz
Komple komple komple kritiğiz
Komple komple komple tikiyiz
***
Gece ayazından sabah ezanına
Akıştayız yine rakı beyazına
Yazık ediyorsun
Niye geliyorsun sen bu kızın gazına
O da özeniyor ama çözemiyor
Ayranı yok içmeye pastadan söz ediyor
Ee haksız da değil o da
Sahip olmak istiyor marka imtiyazına
***
Hiç kimsenin hiç kimseden ne bir farkı var ne fazlası
Ama bu alemin tuhaf bir tarzı var
Kuzunun kurda habire av olması
Bu alem adamı yutar anında
Dünya dönüyor bunun etrafında
Deme ki gel etme güzelsin özelsin
Çarpa çarpa kendisi öğrensin
***
Komple komple komple bitiğiz
Komple komple komple kritiğiz
Komple komple komple tikiyiz
***
Komple komple komple bitiğiz
Komple komple komple kritiğiz
Komple komple komple tikiyiz
***
Komple komple komple bitiğiz
Komple komple komple kritiğiz
Komple komple komple tikiyiz
***
Komple komple komple bitiğiz
Komple komple komple kritiğiz
Komple komple komple tikiyiz
-
Sonbaharı bu, belki de aşkın
Alışmak çok zor, ah, bu yalnızlığın
Yalana döndü, kurtulamadım
Farkında olmadan, sana alıştım
***
Sen başka yerde
Ben başka yerde
Soluyoruz vay aman
Başka dünyada
Başka rüyada
Yaşıyoruz o zaman
***
Hayatın kendisi bu
Her şey varmış içinde
Yollar ayrılıyormuş
Deli gibi sevsen bile
***
Hayatın kendisi bu
Her şey varmış içinde
Yollar ayrılıyormuş
Deli gibi sevsen bile
***
Sonbaharı bu, belki de aşkın
Alışmak çok zor, ah, bu yalnızlığın
Yalana döndü, kurtulamadım
Farkında olmadan, sana alıştım
***
Sen başka yerde
Ben başka yerde
Soluyoruz vay aman
Başka dünyada
Başka rüyada
Yaşıyoruz o zaman
***
Hayatın kendisi bu
Her şey varmış içinde
Yollar ayrılıyormuş
Deli gibi sevsen bile
***
Hayatın kendisi bu
Her şey varmış içinde
Yollar ayrılıyormuş
Deli gibi sevsen bile
-
Bu kadar üst üste gelmez ki, gelinmez ki
Nedir bu feleğin hıncı mı Ya Rab
Sıkıntılar böyle sürmez ki, bilinmez ki
Nedir bu sevenin ahı mı Ya Rab
Dediler de inanmamıştım, ben şaşırmıştım
Bu kadar da sarraf olamam ki Ya Rab
Sevildik değerini bilmedik diyemem ki
Bu kadar nankörse bilmem ki, bilemem ki
Böyle süremez hayır olmaz
Olmaz canım olmaz
Dert dediğin çeksen olmaz
Olmaz gülüm olmaz
Aşk dediğin belli olmaz
Olmaz canım olmaz
Dertlere sille vurulmaz
Olmaz be anam olmaz
Bu kadar üst üste gelmez ki, gelinmez ki
Nedir bu feleğin hıncı mı Ya Rab
Sıkıntılar böyle sürmez ki, bilinmez ki
Nedir bu sevenin ahı mı Ya Rab
Dediler de inanmamıştım, ben şaşırmıştım
Bu kadar da sarraf olamam ki Ya Rab
Sevildik değerini bilmedik diyemem ki
Bu kadar nankörse bilmem ki, bilemem ki
Böyle süremez hayır olmaz
Olmaz inan olmaz
Dert dediğin çeksen olmaz
Olmaz gülüm olmaz
Aşk dediğin belli olmaz
Olmaz canım olmaz
Dertlere sille vurulmaz
Olmaz be anam olmaz
Aşk dediğin belli olmaz
-
Artık bitti diyorsan katlanırım
Acı duymam inan ölüme razıyım
Artık bitti diyorsan katlanırım
Acı duymam inan ölüme razıyım
***
Düşman olma sana güvenemem
Ben böyleyim geriye dönemem
Ayrılmayı canım sen istedin
***
Pişman olma biri seni bulur
Avunursun içime dokunur
Ayrılmak çok zordur seviyorken
***
İstersen git beni bırak
Yahut kal bana inat
Değeri yok sensiz her şeyi al
***
İstersen git beni bırak
Yahut kal bana inat
Değeri yok sensiz her şeyi al
-
Yıldızlar bize yol gösterir, tatlım
Yeteriz biz bize, sevgi sonsuz, aşkım
Yıldızlar bize yol gösterir, tatlım
Yeteriz biz bize, sevgi sonsuz, aşkım
Yıldızlar bize yol gösterir, tatlım
Yeteriz biz bize, sevgi sonsuz, aşkım
Yıldızlar bize yol gösterir, tatlım
Yeteriz biz bize, sevgi sonsuz, aşkım
-
Her şey gelir her şey geçer
Yıllardır ben kalben seni bekledim
Her şey gelir gün olur her şey geçer
Yıllardır ben kalben seni bekledim
Senin de beni düşündüğünü biliyorum
Seni bilmem açıkça özlüyorum
Bu sözleri çok içten söylüyorum
Gözden düştü geldi geçti herkesten
Gizli yaşandı ve bitti
Gözden düştü geldi geçti herkеsten
Gizli yaşandı ve bitti
O gitti
Gülüp geçеrken hayatın içinden
Düşünmeden attığım adımları
Gülüp geçerken hayatın içinden
Düşünmeden attığım adımları
Senin de beni düşündüğünü biliyorum
Seni bilmem açıkça özlüyorum
Bu sözleri çok içten söylüyorum
Gözden düştü geldi geçti herkesten
Gizli yaşandı ve bitti
Gözden düştü geldi geçti herkesten
Gizli yaşandı ve bitti
Gülüp geçerken hayatın içinden
Düşünmeden attığım adımları
Gözden düştü geldi geçti herkesten
Gizli yaşandı ve bitti
Gözden düştü geldi geçti herkesten
Gizli yaşandı ve bitti
-
Senin için kendimden
Vazgeçtim, anla
Devam edip hayatı
Yaşarım sanma
Bu acı beni tüketir
Ölürüm, yanına kalmaz
Kadere karşı durdum
Bak neler oldu
Beni yerden yere vurdu
Kader mahkûmu oldum
Artık senden hayır yok
Üzgünüm
Ruhum bedende durmaz
Çok üzgünüm
En büyük patlama bur'da
Kalbimde oluyor
En büyük fırtına bur'da
İçimde kopuyor
Gidiyorum buralardan
Bur'da yaşanmıyor
Öyle zor ki unutmak
Mümkün olmuyor
Senin için kendimden
Vazgeçtim, anla
Devam edip hayatı
Yaşarım sanma
Bu acı beni tüketir
Ölürüm, yanına kalmaz
Kadere karşı durdum
Bak neler oldu
Beni yerden yere vurdu
Kader mahkûmu oldum
Artık senden hayır yok
Üzgünüm
Ruhum bedende durmaz
Çok üzgünüm (üzgünüm)
En büyük patlama bur'da
Kalbimde oluyor
En büyük fırtına bur'da
İçimde kopuyor
Gidiyorum buralardan
Bur'da yaşanmıyor
Öyle zor ki unutmak
Mümkün olmuyor
En büyük patlama bur'da
Kalbimde oluyor
En büyük fırtına bur'da
İçimde kopuyor
Gidiyorum buralardan
Bur'da yaşanmıyor
Öyle zor ki unutmak
Mümkün olmuyor
-
Söylemek zor bunu sevmişim boşa
Aşkı vurgun sevdası sürgün bana
Benim derdim zaten bana yeter
Anlamadan gelmişim evlenecek yaşa
Yok uykular bana haram
Kâr etmiyor ki sigaram
Bitanemle açık aram hepsi bir anda
Tokat yemiş gibi yanar yüzüm
Günahımı alıp gittiğin o gün
Yok uykular bana haram
Kâr etmiyor ki sigaram
Bitanemle açık aram hepsi bir anda
Tokat yemiş gibi yanar yüzüm
Günahımı alıp gittiğin o gün
Söylemek zor bunu sevmişim boşa
Aşkı vurgun sevdası sürgün bana
Benim derdim zaten bana yeter
Anlamadan gelmişim evlenecek yaşa
Yok uykular bana haram
Kâr etmiyor ki sigaram
Bitanemle açık aram hepsi bir anda
Tokat yemiş gibi yanar yüzüm
Günahımı alıp gittiğin o gün
Yok uykular bana haram
Kâr etmiyor ki sigaram
Bitanemle açık aram hepsi bir anda
Tokat yemiş gibi yanar yüzüm
Günahımı alıp gittiğin o gün
-
Bana dokunma, böyleyim
Fazla kapılıp âşık olma
Bana dokunma, böyleyim
Hayal kurup âşık olma
Bir sarhoşum, bir deliyim
Sabah olup başka biriyim
Hem sarhoşum hem deliyim
Ben romantik serseriyim (serseriyim)
Terk edildim, terk edildim
Sevemem, sevemem
Terk edildim ben, terk edildim
Sana söz veremem
Terk edildim, terk edildim
Sevemem, sevemem
Terk edildim ben, terk edildim
Sana söz veremem
Bana dokunma, böyleyim
Fazla kapılıp âşık olma
Bana dokunma, böyleyim
Hayal kurup âşık olma
Bir sarhoşum, bir deliyim
Sabah olup başka biriyim
Hem sarhoşum hem deliyim
Ben romantik serseriyim (serseriyim)
Terk edildim, terk edildim
Sevemem, sevemem
Terk edildim ben, terk edildim
Sana söz veremem
Terk edildim, terk edildim
Sevemem, sevemem
Terk edildim ben, terk edildim
Sana söz veremem
Terk edildim, terk edildim
Sevemem, sevemem
Terk edildim ben, terk edildim
Sana söz veremem
Terk edildim, terk edildim
Sevemem, sevemem
Terk edildim ben, terk edildim
Sana söz veremem
-
Yıldızlar bize yol gösterir, tatlım
Yeteriz biz bize, sevgi sonsuz, aşkım
Yıldızlar bize yol gösterir, tatlım
Yeteriz biz bize, sevgi sonsuz, aşkım
Yıldızlar bize yol gösterir, tatlım
Yeteriz biz bize, sevgi sonsuz, aşkım
Yıldızlar bize yol gösterir, tatlım
Yeteriz biz bize, sevgi sonsuz, aşkım
-
Sonbaharı bu, belki de aşkın
Alışmak çok zor, ah, bu yalnızlığın
Yalana döndü, kurtulamadım
Farkında olmadan, sana alıştım
***
Sen başka yerde
Ben başka yerde
Soluyoruz vay aman
Başka dünyada
Başka rüyada
Yaşıyoruz o zaman
***
Hayatın kendisi bu
Her şey varmış içinde
Yollar ayrılıyormuş
Deli gibi sevsen bile
***
Hayatın kendisi bu
Her şey varmış içinde
Yollar ayrılıyormuş
Deli gibi sevsen bile
***
Sonbaharı bu, belki de aşkın
Alışmak çok zor, ah, bu yalnızlığın
Yalana döndü, kurtulamadım
Farkında olmadan, sana alıştım
***
Sen başka yerde
Ben başka yerde
Soluyoruz vay aman
Başka dünyada
Başka rüyada
Yaşıyoruz o zaman
***
Hayatın kendisi bu
Her şey varmış içinde
Yollar ayrılıyormuş
Deli gibi sevsen bile
***
Hayatın kendisi bu
Her şey varmış içinde
Yollar ayrılıyormuş
Deli gibi sevsen bile
-
Söz verdim
Dönemem, çok zor artık
Yüreğim dondu kaldı
Neden uzaklaştık?
"Bir gün hayatım gerekirse al
Senin o", derken gittin
Kabul edip dayandım
Ah, ne hâle düştüm
Bak kadere küstüm
Bir küçük umuda kaldım
Yalan oldu, yalan oldu
Aşkımız toz duman oldu
Gelecekken, bu limanda
Giden oydu, of
Yalan oldu, yalan oldu
Aşkımız toz duman oldu
Gelecekken, bu limanda
Giden oydu, giden oydu, of
Söz verdim
Dönemem, çok zor artık
Yüreğim dondu kaldı
Neden uzaklaştık?
"Bir gün hayatım gerekirse al
Senin o", derken gittin
Kabul edip dayandım
Ah, ne hâle düştüm
Bak kadere küstüm
Bir küçük umuda kaldım
Yalan oldu, yalan oldu
Aşkımız toz duman oldu
Gelecekken, bu limanda
Giden oydu, of
Yalan oldu, yalan oldu
Aşkımız toz duman oldu
Gelecekken, bu limanda
Giden oydu, giden oydu, of
-
İster inanın ister inanmayın bana
Bir tek Allah bir de ben bilirim bunu
Sorunsuzluk ve sorumsuzluk bir yana
Derdim var anlatamam insanlara, of
Derdim var anlatamam insanlara, insanlara
Sıkılsın birileri benim yerime, sıkılsın
Bırakın beni, kendi içime kapandım
Yer yarılsın, günahlar içine batsın
Derdim var anlatamam insanlara, of
Derdim var anlatamam insanlara
Derdim var anlatamam insanlara, of
Derdim var anlatamam insanlara, insanlara
Kalmadı hayalim, hayalsiz yetemem
Tükendi umudum, ben mutsuz ölemem
Sıkılsın birileri benim yerime, sıkılsın
Sorumsuzluk ve sorunsuzluk bir yana
Kötü ve iyi yaşıyormuş yan yana
Anlayamadım ki anlatayım hâlimi sana
Derdim var anlatamam insanlara, of
Derdim var anlatamam insanlara
Derdim var anlatamam insanlara, of
Derdim var anlatamam insanlara
Derdim var anlatamam insanlara, of
Derdim var anlatamam insanlara
Derdim var anlatamam insanlara, of
Derdim var anlatamam insanlara, insanlara