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Komple Şarkı Sözleri

Burak Kut Komple şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Burak Kut Komple şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Komple sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Burak Kut

Burak Kut

Komple

  • Yalan Oldu

  • Komple

  • Sonbahar

  • Olmaz

  • Düşman Olma Pişman Olma (Ajda Pekkan DÜET)

  • Tatili Boşver

  • Her Şey Gelir Her Şey Geçer

  • Patlama

  • Tokat

  • Romantik Serseri

  • Tatili Boşver (2.Version)

  • Sonbahar (2.Version)

  • Yalan Oldu (Piano Version)

  • Derdim Var (Club Mix)

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