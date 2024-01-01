-
Aşkımın adı acı olmamalıydı
İçim dışımdayken beni anlamalıydın
"Unut" bile desen, umuttur giderken
Kalbimi alıp öyle git gideceksen
İnan ki çok yazık yeniden sevecekse
Fırtına esecekse Yaradan'a sığındım
Aşkımın adı acı olmamalıydı
İçim dışımdayken beni anlamalıydın
"Unut" bile desen, umuttur giderken
Kalbimi alıp öyle git gideceksen
İnan ki çok yazık yeniden sevecekse
Fırtına esecekse
Yalvarıyorum, bir şans ver ikimize
Arzuluyorum seni görmesem bile
Söz veriyorum, gül koklamam üstüne
Yaradan'a sığındım
Yalvarıyorum, dön bak bize bir kere
Arzuluyorum seni görmesem bile
Söz veriyorum, gül koklamam üstüne
Yalvarıyorum, bir şans ver ikimize
Arzuluyorum seni görmesem bile
Söz veriyorum, gül koklamam üstüne
Yaradan'a sığındım
-
Yine sen aylardır aklımda
Yeniden heyecan var ah burada
Ben, yine ben, sapasağlam karşında
Bak, iyi bak, geri dönmem aslında
***
Bana yanlış yaptın
Beni sen kandırdın
Yarı yolda bıraktın gittin
***
Hep sen gününü gün ettin
Yalancı gözlerine aşık ettin
Aşk sarhoşu oldu gönlüm
Aldırmıyor, aldırmıyor
***
Sen gününü gün ettin
Ben aşkın uğruna ne hale geldim
Aşk yorgunu oldu gönlüm
Affetmiyor, affetmiyor
***
Dargınım
Sana kızgınım, of
Sevdim hep
Bak yalnızım
Olmuyor, sevgi hırsızı
Nereye kadar?
***
Yine sen aylardır aklımda
Yeniden heyecan var ah burada
Ben, yine ben, sapasağlam karşında
Bak, iyi bak, geri dönmem aslında
***
Bana yanlış yaptın
Beni sen kandırdın
Yarı yolda bıraktın gittin
***
Hep sen gününü gün ettin
Yalancı gözlerine aşık ettin
Aşk sarhoşu oldu gönlüm
Aldırmıyor, aldırmıyor
***
Sen gününü gün ettin
Ben aşkın uğruna ne hale geldim
Aşk yorgunu oldu gönlüm
Affetmiyor, affetmiyor
***
Dargınım
Sana kızgınım, of
Sevdim hep
Bak yalnızım
Olmuyor, sevgi hırsızı
Nereye kadar?
***
Hep sen gününü gün ettin
Yalancı gözlerine aşık ettin
Aşk sarhoşu oldu gönlüm
Aldırmıyor, aldırmıyor
***
Sen gününü gün ettin
Ben aşkın uğruna ne hale geldim
Aşk yorgunu oldu gönlüm
Affetmiyor, affetmiyor
Yine sen
-
Yeniden doğmak sanki senle olmak
Hayat hırçın, canım, güven olmaz
Korkma benden, bebeğim, uçmuşum ben
Gel
Yeniden doğmak sanki senle olmak
Hayat hırçın, canım, güven olmaz
Korkma benden, bebeğim, uçmuşum ben
Gel
Hiç gerek kalmaz anlaşırsak
Kavga etmeye
Yerin dolmaz, anla haydi
Hiç bekletme, dur, gitme
Gel
Gel
Eski dostlar düşman oldu hâlime güle güle
Beni bir sen anlıyordun, kurban olduğum güzel
Deli oldum, çenеm düştü, annemi bile üzdüm
Gecеlerim gündüz oldu, tutmaz oldu uyku
Gel
Gel
Yeniden doğmak, ah, sanki senle olmak
Hayat hırçın, canım, güven olmaz
Korkma benden, bebeğim, uçmuşum ben
Gel
Hiç gerek kalmaz anlaşırsak
Kavga etmeye
Yerin dolmaz, anla haydi
Hiç bekletme, dur, e gitme
Gel
Gel
Eski dostlar düşman oldu hâlime güle güle
Beni bir sen anlıyordun, kurban olduğum güzel
Deli oldum, çenеm düştü, annemi bile üzdüm
Gecеlerim gündüz oldu, tutmaz oldu uyku
Gel, gel
Gel, gel
Gel, gel
Gel, gel, gel
Eski dostlar düşman oldu hâlime güle güle
Beni bir sen anlıyordun, kurban olduğum güzel
Deli oldum, çenеm düştü, annemi bile üzdüm
Gecеlerim gündüz oldu, tutmaz oldu uyku
Gel, gel
Gel, gel
Gel, gel
Gel, gel, gel
Yeniden doğmak sanki senle olmak
Hayat hırçın, canım, güven olmaz bak
Korkma benden, bebeğim, uçmuşum ben
Gel
-
Sevgilimden habersiz ben seni zamansız gördüm
At desen atılmaz ki çoktan yola bile koyuldum
Sevdiğimden habersiz ben sana zamansız güldüm
Sat desen satılmaz ki koskoca bir kördüğüm oldum
Ben sana geç kalmışım, bir adım olsun gel
Suçluyum aldanmışım, ilacım tek sen, sen
Yine sana kaldım canım, olmadı dersen biterim
Kalbini al gel canım, olmadı burdan giderim
Yine sana kaldım canım, olmadı dersen biterim
Kalbini al gel canım, olmadı burdan giderim
Sevgilimden habersiz ben seni zamansız gördüm
At desen atılmaz ki çoktan yola bile koyuldum
Sevdiğimden habersiz ben sana zamansız güldüm
Sat desen satılmaz ki koskoca bir kördüğüm oldum
Ben sana geç kalmışım, bir adım olsun gel
Suçluyum aldanmışım, ilacım tek sen, sen
Yine sana kaldım canım, olmadı dersen biterim
Kalbini al gel canım, olmadı burdan giderim
Yine sana kaldım canım, olmadı dersen biterim
Kalbini al gel canım, olmadı burdan giderim
Ben sana geç kalmışım, bir adım olsun gel
Suçluyum aldanmışım, ilacım tek sen, sen
Yine sana kaldım canım, olmadı dersen biterim
Kalbini al gel canım, olmadı burdan giderim
Olmadı dersen biterim
Olmadı burdan giderim
Yine sana kaldım canım, olmadı dersen biterim
Kalbini al gel canım, olmadı burdan giderim
Yine sana kaldım canım
-
Yalnızlık oyun gelir
Kadere bakıp güler geçerim
Kıskanır sevenleri
Yüzümü karanlığa dönerim
Yalnızlık oyun gelir
Kadere bakıp güler geçerim
Kıskanır sevenleri
Yüzümü karanlığa dönerim
Aşkın kölesi oldum
Aşkım, koşalım yarına
Aşkın kölesi oldum
Aşkım, beni al yanına
Beni al yanına, meleğim
Bekliyor sımsıcak bedenim
Kokunu bırak bu akşam, ben
Uzak bi' yıldızdan gelen
Küçük prensim
Kokunu bırak bu akşam, ben
Küçük prensim
Yalnızlık oyun gelir
Kadere bakıp güler geçerim
Kıskanır sevenleri
Yüzümü karanlığa dönerim
Aşkın kölesi oldum
Aşkım, koşalım yarına
Aşkın kölesi oldum
Aşkım, beni al yanına
Beni al yanına, meleğim
Bekliyor sımsıcak bedenim
Kokunu bırak bu akşam, ben
Uzak bi' yıldızdan gelen
Küçük prensim
Kokunu bırak bu akşam, ben
Senin küçük prensin
-
Sarhoş olmuş yine başka kollarda
Olan olmuş yine, yine yanlış yollarda
Sarhoş olmuş yine başka kollarda
Olan olmuş yine, yine yanlış yollarda
Dayanılmaz, aşk yakarmış gizlice
İnanılmaz, yatıyormuş gözgöze
Yarimin saçlarını haram eller örmüş
Sarhoş olmuş yine başka kollarda
Olan olmuş yine, yine yanlış yollarda
Dayanılmaz, aşk yakarmış gizlice
İnanılmaz, yatıyormuş gözgöze
Yarimin saçlarını haram eller örmüş
Görmüş, herkes görmüş
Hayırsız kendinden geçmiş
Görmüş, herkes görmüş
Gülücükler atıyormuş
Görmüş, herkes görmüş
Hayırsız kendinden geçmiş
Görmüş, herkes görmüş
Gülücükler atıyormuş
Yarimin saçlarını, yarimin saçlarını
Yarimin saçlarını haram eller örmüş, of
Görmüş, herkes görmüş
Hayırsız kendinden geçmiş
Görmüş, herkes görmüş
Gülücükler atıyormuş
Görmüş, herkes görmüş
Hayırsız kendinden geçmiş
Görmüş, herkes görmüş
Gülücükler atıyormuş
Görmüş, herkes görmüş
-
Yüz (yüz) açık denizlere yüz
Gündüz (gündüz) genç aşıklar görürüz
Yüz (yüz) açık denizlere yüz
Gündüz (gündüz) genç aşıklar görürüz
Ok yaydan çıktı, artık dönemez
Kalbimden vurdun olmaz, olmaz
Gözleri yaşlı güzel
Yalanım yok sana deliyim
Paylaşamam beni öldürsünler
Sonu gelmez gece gibiyim
Gözleri yaşlı güzel
Yalanım yok sana deliyim
Paylaşamam beni öldürsünler
Sonu gelmez gece gibiyim
Uç, uç uzak yarınlara uç
Korkunç, korkunç dostluk kaldı bir avuç
Ben benden geçtim sensiz geceler
Aklımdan çıktım olmaz, olmaz
Gözleri yaşlı güzel
Yalanım yok sana deliyim
Paylaşamam beni öldürsünler
Sonu gelmez gece gibiyim
Gözleri yaşlı güzel
Yalanım yok sana deliyim
Paylaşamam beni öldürsünler
Sonu gelmez gece gibiyim
Ok yaydan çıktı, artık dönemez
Kalbimden vurdun olmaz, olmaz
Gözleri yaşlı güzel
Yalanım yok sana deliyim
Paylaşamam beni öldürsünler
Sonu gelmez gece gibiyim
Gözleri yaşlı güzel
Yalanım yok sana deliyim
Paylaşamam beni öldürsünler
Sonu gelmez gece gibiyim
Gözleri yaşlı güzel
Paylaşamam beni öldürsünler
-
Hayat dersi aldım bugün, dost bildiğim insanlardan
Beni bende buldum bugün, sokaklarda barlarda
Hayat dersi aldım bugün, dost bildiğim insanlardan
Beni bende buldum bugün, sokaklarda barlarda
Benliğimden feyz almışlar, bana yanlış yapmışlar
Komplekslerini kusmuşlar, olsun onların
Canları sağolsun, canları sağolsun
Canları sağolsun, canları sağolsun
Benliğimden feyz almışlar, bana yanlış yapmışlar
Komplekslerini kusmuşlar, olsun onların
Canları sağolsun, canları sağolsun
Canları sağolsun, canları sağolsun
Canları sağolsun, canları sağolsun
Canları sağolsun, onların
-
Kuş uçtu da ne oldu
Bir dala kondu yoruldu
Döndü baktı şuna buna
Gördü ki hepsi dalavere
Kuzu olmaktan sıkıldı
Kurtlar alemine takıldı
Bugünün bir de yarını var
Korku olmadan geçer mi
Vurdum duymaz kadını var
Üzülmeye değer mi
Vay bi
Hep sustu hep dinledim
Şimdi ağzıma geleni söyledin
Sakin sabrını taşırdı
İnsanoğlu şaşırdı
Kuzu olmaktan sıkıldı
Kurtlar alemine takıldı
Bugünün bir de yarını var
Korku olmadan geçer mi
Vurdum duymaz adamı var
Üzülmeye değer mi